https://arabic.sputniknews.com/20211219/شقيق-سمية-الألفي-يكشف-موعد-خروجها-من-المستشفى-بعد-عملية-استئصال-ورم-1054343077.html

شقيق سمية الألفي يكشف موعد خروجها من المستشفى بعد عملية استئصال ورم

شقيق سمية الألفي يكشف موعد خروجها من المستشفى بعد عملية استئصال ورم

كشف ألفي الألفي شقيق الفنانة المصرية، سمية الألفي، عن موعد خروجها من المستشفى بعد خضوعها لعملية جراحية لاستئصال ورم بمنطقتى الصدر وتحت الإبط. 19.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-19T15:00+0000

2021-12-19T15:00+0000

2021-12-19T15:00+0000

أخبار الفنانين في مصر

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ونقل موقع "صدى البلد" عن ألفي الألفي تصريحا قال فيه إن شقيقته حاليا "تمكث فى غرفتها بحالة مستقرة وتأخذ قسطا من الراحلة وفي الأرجح سوف تغادر المستشفى غدا بعد الاطمئنان عليها تماما".وطمأن ألفي الألفي محبي الفنانة سمية أنها "بصحة جيدة ومستقرة حاليا حيث تم استئصال الورم، بعد أن أجرت عملية جراحية أمس استغرقت عدة ساعات".وأوضح ألفي الألفي أن الأطباء المعالجين الذين أجروا العملية الجراحية واستئصال الورم أرسلوا عينة منه إلى المعمل لتحليله وينتظرون نتيجتها.يذكر أن سمية الألفي كانت قد خضعت، أمس السبت، لعملية جراحية خطيرة في أحد مستشفيات منطقة المهندسين في القاهرة، حيث تستأصل ورما في الصدر من الدرجة الرابعة.جاء ذلك بعدما شعرت الفنانة بتعب شديد فى الصدر منذ عدة شهور، لذلك جاء قرار العملية الجراحية، بعد إجراء بعض الفحوصات اللازمة حيث تقرر خضوعها لعملية للاستصال ورم فى منطقة الصدر.>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار الفنانين في مصر.

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أخبار الفنانين في مصر