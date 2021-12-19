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https://arabic.sputniknews.com/20211219/صيني-يعتمد-حيلة-جهنمية-لفتح-قفل-شاشة-هاتف-صديقته-السابقة-وسرقة-أموالها-1054326691.html
صيني يعتمد "حيلة جهنمية" لفتح قفل شاشة هاتف صديقته السابقة وسرقة أموالها
صيني يعتمد "حيلة جهنمية" لفتح قفل شاشة هاتف صديقته السابقة وسرقة أموالها
اعتمد رجل صيني حيلة جهنمية لفتح قفل شاشة الهاتف الذكي الخاص بصديقته السابقة، وذلك من أجل ‏سرقة أموالها.‏ 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T08:12+0000
2021-12-19T08:12+0000
مجتمع
منوعات
الصين
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وذهب الرجل الذي يدعى "هوانغ" (28 عاما) إلى شقة صديقته في ديسمبر/ كانون الأول 2020، بينما كانت تشعر بتوعك، ثم قام بعد ذلك بطهي وجبة لها، وأعطاها دواء منوما لمقاومة البرد الذي كانت مصابة به.وبعدما استغرقت المرأة في نوم عميق بفراشها، قام هوانغ باستخدام إصبع صديقته لفتح هاتفها من طراز "هواوي"، ثم قام بعد ذلك برفع جفون عينيها من أجل فتح تطبيق "Alipay" الخاص بها، وهو منصة دفع صينية عبر الإنترنت، باستخدام خاصية التعرف على الوجه، بحسب صحيفة "ساوث تشاينا مورننغ بوست" الصينية.بعد ذلك ، قام هوانغ بتغيير كلمة المرور الخاصة بصديقته السابقة في التطبيق، وسحب مبلغ 24 ألف دولار أمريكي من محفظتها الرقمية، لسداد ديونه المتعلقة بالمقامرة.وفي صباح اليوم التالي، فوجئت صديفة هوانغ بالمعاملات غير العادية التي أجرتها، وقدمت بلاغا للشرطة.وذكرت وسائل الإعلام أن هوانغ فر بالفعل إلى مدينة أخرى، لكن الشرطة عثرت عليه، واعتقلته في شهر أبريل/نيسان الماضي.وحُكم على هوانغ بالسجن 3 سنوات ونصف، كما تم تغريمه بمبلغ 3137 دولار.وقال متحدث باسم تطبيق "Alipay" إنه سيتم تقديم تعويض في حالة السرقة النادرة لصديقة هوانغ، وشجع مستخدميه على تشغيل أقفال متعددة لحماية حساباتهم.
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مجتمع, منوعات, الصين

صيني يعتمد "حيلة جهنمية" لفتح قفل شاشة هاتف صديقته السابقة وسرقة أموالها

08:12 GMT 19.12.2021
CC0 / pixabay.com / سرير
سرير - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
سرير
CC0 / pixabay.com /
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اعتمد رجل صيني حيلة جهنمية لفتح قفل شاشة الهاتف الذكي الخاص بصديقته السابقة، وذلك من أجل ‏سرقة أموالها.‏
وذهب الرجل الذي يدعى "هوانغ" (28 عاما) إلى شقة صديقته في ديسمبر/ كانون الأول 2020، بينما كانت تشعر بتوعك، ثم قام بعد ذلك بطهي وجبة لها، وأعطاها دواء منوما لمقاومة البرد الذي كانت مصابة به.
وبعدما استغرقت المرأة في نوم عميق بفراشها، قام هوانغ باستخدام إصبع صديقته لفتح هاتفها من طراز "هواوي"، ثم قام بعد ذلك برفع جفون عينيها من أجل فتح تطبيق "Alipay" الخاص بها، وهو منصة دفع صينية عبر الإنترنت، باستخدام خاصية التعرف على الوجه، بحسب صحيفة "ساوث تشاينا مورننغ بوست" الصينية.
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بعد ذلك ، قام هوانغ بتغيير كلمة المرور الخاصة بصديقته السابقة في التطبيق، وسحب مبلغ 24 ألف دولار أمريكي من محفظتها الرقمية، لسداد ديونه المتعلقة بالمقامرة.
وفي صباح اليوم التالي، فوجئت صديفة هوانغ بالمعاملات غير العادية التي أجرتها، وقدمت بلاغا للشرطة.
وذكرت وسائل الإعلام أن هوانغ فر بالفعل إلى مدينة أخرى، لكن الشرطة عثرت عليه، واعتقلته في شهر أبريل/نيسان الماضي.
وحُكم على هوانغ بالسجن 3 سنوات ونصف، كما تم تغريمه بمبلغ 3137 دولار.
وقال متحدث باسم تطبيق "Alipay" إنه سيتم تقديم تعويض في حالة السرقة النادرة لصديقة هوانغ، وشجع مستخدميه على تشغيل أقفال متعددة لحماية حساباتهم.
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