تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211219/ضابط-سابق-في-المخابرات-الأمريكية-روسيا-ليست-إمبراطورية-الشر-1054333537.html
ضابط سابق في المخابرات الأمريكية: روسيا ليست "إمبراطورية الشر"
ضابط سابق في المخابرات الأمريكية: روسيا ليست "إمبراطورية الشر"
انتقد الضابط السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، جو وايزبرغ، طريقة تعامل بلاده مع روسيا على اعتبار أنها "إمبراطورية الشر" رغم انتهاء الحرب الباردة... 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T11:21+0000
2021-12-19T11:22+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103526/85/1035268557_0:189:2965:1857_1920x0_80_0_0_67c356c479ae430e14aefb3363e835fd.jpg
وحسب صحيفة "واشنطن بوست"، قال وايزبرغ إنه "خلال خدمته في الاستخبارات، كان مستعدا لفعل أي شيء لتدمير الاتحاد السوفيتي".وأضاف أن سبب حماسه لفعل ذلك "كان الدعاية المستمرة ضد الروس، التي لا يزال العديد من العسكريين الأمريكيين تحت تأثيرها حتى الآن حيث يستمعون إلى التصريحات التي تتحدث حول عدوانية روسيا".وأوضح الضابط الأمريكي السابق أنه "بعد فترة توصل إلى استنتاج يفيد بأن وجهة نظره بشأن إمبراطورية الشر، كانت سطحية إلى أبعد مدى".وأشار إلى أنه بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، بدأت الآراء الأكثر تطوراً ودقة للتاريخ والسياسة السوفيتية تنتشر في الأوساط الأكاديمية، وأجبر تدفق الأفكار ووجهات النظر من روسيا الجديدة على إعادة التفكير في المفاهيم الراسخة عن الاتحاد السوفيتي.ووفقا له فإن الولايات المتحدة بقيت عالقة في الماضي البعيد، حيث أصبح العدو الآن روسيا وبدلا من محاولة فهم وجهة نظر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نعتبره قوة شريرة تهاجم بلدنا.ولفت إلى أن ذلك يتم عبر استخدام الدعاية والأكاذيب وجعل الشعوب تقف في مواجهة بعضهم البعض.وفي السياق، أكد وايزبرغ أن واشنطن اتخذت في السنوات القليلة الماضية إجراءات عدوانية ضد روسيا، من بينها منح عضوية "الناتو" لجمهوريات سوفيتية سابقة، وتشكيل درع صاروخي قرب الحدود الروسية وفرض العقوبات ضد موسكو.وشدد على أن أي دولة طبيعية ستعتبر مثل هذه الخطوات تهديدا لأمنها.ويأتي هذا على خلفية مزاعم غربية، بأن روسيا تحشد قوات ضخمة على حدودها مع أوكرانيا، متهمة موسكو بالتخطيط لغزوها، الأمر الذي ينفيه الكرملين، ويؤكد أن تحركات القوات على أراضي روسيا الاتحادية حق سيادي، لا يجب أن يقلق أحداً.ومؤخرا دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نظيره الأمريكي، جو بايدن، لعدم تحميل روسيا المسؤولية عن التصعيد حول أوكرانيا، وأشار إلى أن "الناتو" هو الذي يزيد من قدراته قرب الحدود الروسية، مطالبا بضمانات أمنية بعدم توسع الناتو شرقا ونشر أسلحة هجومية في الدول المتاخمة لروسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20211215/ريابكوف-حديث-واشنطن-عن-إرسال-قوات-إلى-القرب-من-حدود-روسيا-مستفز-1053951202.html
https://arabic.sputniknews.com/20211208/بوتين-توسع-الناتو-شرقا-على-حساب-أوكرانيا-يعتبر-من-أهم-القضايا-الأمنية-لروسيا-1053707626.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103526/85/1035268557_118:0:2847:2047_1920x0_80_0_0_70aa686919c5dc4e6debf901ed7e1273.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن

ضابط سابق في المخابرات الأمريكية: روسيا ليست "إمبراطورية الشر"

11:21 GMT 19.12.2021 (تم التحديث: 11:22 GMT 19.12.2021)
© AP Photo / Carolyn Kasterوكالة المخابرات المركزية
وكالة المخابرات المركزية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
© AP Photo / Carolyn Kaster
تابعنا عبر
انتقد الضابط السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، جو وايزبرغ، طريقة تعامل بلاده مع روسيا على اعتبار أنها "إمبراطورية الشر" رغم انتهاء الحرب الباردة منذ سنين طويلة.
وحسب صحيفة "واشنطن بوست"، قال وايزبرغ إنه "خلال خدمته في الاستخبارات، كان مستعدا لفعل أي شيء لتدمير الاتحاد السوفيتي".
وأضاف أن سبب حماسه لفعل ذلك "كان الدعاية المستمرة ضد الروس، التي لا يزال العديد من العسكريين الأمريكيين تحت تأثيرها حتى الآن حيث يستمعون إلى التصريحات التي تتحدث حول عدوانية روسيا".
وأوضح الضابط الأمريكي السابق أنه "بعد فترة توصل إلى استنتاج يفيد بأن وجهة نظره بشأن إمبراطورية الشر، كانت سطحية إلى أبعد مدى".
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، موسكو، روسيا نوفمبر2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2021
ريابكوف: حديث واشنطن عن إرسال قوات إلى القرب من حدود روسيا "مستفز"
15 ديسمبر, 07:10 GMT
وأشار إلى أنه بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، بدأت الآراء الأكثر تطوراً ودقة للتاريخ والسياسة السوفيتية تنتشر في الأوساط الأكاديمية، وأجبر تدفق الأفكار ووجهات النظر من روسيا الجديدة على إعادة التفكير في المفاهيم الراسخة عن الاتحاد السوفيتي.
ووفقا له فإن الولايات المتحدة بقيت عالقة في الماضي البعيد، حيث أصبح العدو الآن روسيا وبدلا من محاولة فهم وجهة نظر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نعتبره قوة شريرة تهاجم بلدنا.
ولفت إلى أن ذلك يتم عبر استخدام الدعاية والأكاذيب وجعل الشعوب تقف في مواجهة بعضهم البعض.
وفي السياق، أكد وايزبرغ أن واشنطن اتخذت في السنوات القليلة الماضية إجراءات عدوانية ضد روسيا، من بينها منح عضوية "الناتو" لجمهوريات سوفيتية سابقة، وتشكيل درع صاروخي قرب الحدود الروسية وفرض العقوبات ضد موسكو.
وشدد على أن أي دولة طبيعية ستعتبر مثل هذه الخطوات تهديدا لأمنها.
محادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن، لقاء عبر الفيديو، 7 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
بوتين: توسع الناتو شرقا على حساب أوكرانيا يعتبر من أهم القضايا الأمنية لروسيا
8 ديسمبر, 14:47 GMT
ويأتي هذا على خلفية مزاعم غربية، بأن روسيا تحشد قوات ضخمة على حدودها مع أوكرانيا، متهمة موسكو بالتخطيط لغزوها، الأمر الذي ينفيه الكرملين، ويؤكد أن تحركات القوات على أراضي روسيا الاتحادية حق سيادي، لا يجب أن يقلق أحداً.
ومؤخرا دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نظيره الأمريكي، جو بايدن، لعدم تحميل روسيا المسؤولية عن التصعيد حول أوكرانيا، وأشار إلى أن "الناتو" هو الذي يزيد من قدراته قرب الحدود الروسية، مطالبا بضمانات أمنية بعدم توسع الناتو شرقا ونشر أسلحة هجومية في الدول المتاخمة لروسيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
11:36 GMTعمالقة الكرة يحتفون بلغة الضاد
11:29 GMTفوائد الموز الأخضر للصحة
11:28 GMTمصرع ممثلة يابانية شهيرة في ظروف غامضة
11:26 GMTهندي يتعرض للضرب حتى الموت من قبل "السيخ".. "حاول تدنيس المقدسات"
11:21 GMTضابط سابق في المخابرات الأمريكية: روسيا ليست "إمبراطورية الشر"
11:19 GMTألمانيا تشدد قيود السفر على القادمين من بريطانيا
11:07 GMTنفتالي بينيت: الموجة الخامسة لكورونا بدأت وعلى الجميع الاستعداد
11:06 GMTوزير الدفاع الإثيوبي يلتقي نظيره التركي في إسطنبول
11:04 GMTحمام "ابنة صلاح الدين" يبصر النور من جديد في حلب
11:01 GMTوزير الخارجية التركي: دعم أفغانستان واجب ديني
10:49 GMTأبو الغيط يهنئ قطر على التنظيم الناجح لبطولة كأس العرب
10:46 GMT السعودية: انهيار الوضع في أفغانستان سيقود لفوضى تصب في مصلحة المتطرفين
10:41 GMTالصحة المصرية تكشف نتيجة تحاليل المخالطين لأول 3 مصابين بـ"أوميكرون"‏
10:40 GMTأعراض قد تشير إلى تناول جرعة زائدة من الباراسيتومول
10:39 GMTدراسة: بروتينات داخل أسماك القرش قد تقضي على كورونا ومتحوره "أوميكرون" للأبد
10:38 GMTمدمرة "الوند" و4 غواصات جديدة تنضم للبحرية الإيرانية
10:32 GMTإعلام: هجوم إلكتروني على موقعين سياحيين إسرائيليين
10:21 GMTوزير الصحة البريطاني: نراقب حالات كورونا عن كثب وسنتحذ إجراءات إذا تطلب الأمر
10:17 GMTالسفارة الأمريكية بالسودان توجه تحذيرا لموظفيها
10:14 GMTقوات الأمن السودانية تغلق الطرق والجسور الرئيسية في العاصمة تحسبا للاحتجاجات