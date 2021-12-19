ضابط سابق في المخابرات الأمريكية: روسيا ليست "إمبراطورية الشر"

وحسب صحيفة "واشنطن بوست"، قال وايزبرغ إنه "خلال خدمته في الاستخبارات، كان مستعدا لفعل أي شيء لتدمير الاتحاد السوفيتي".وأضاف أن سبب حماسه لفعل ذلك "كان الدعاية المستمرة ضد الروس، التي لا يزال العديد من العسكريين الأمريكيين تحت تأثيرها حتى الآن حيث يستمعون إلى التصريحات التي تتحدث حول عدوانية روسيا".وأوضح الضابط الأمريكي السابق أنه "بعد فترة توصل إلى استنتاج يفيد بأن وجهة نظره بشأن إمبراطورية الشر، كانت سطحية إلى أبعد مدى".وأشار إلى أنه بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، بدأت الآراء الأكثر تطوراً ودقة للتاريخ والسياسة السوفيتية تنتشر في الأوساط الأكاديمية، وأجبر تدفق الأفكار ووجهات النظر من روسيا الجديدة على إعادة التفكير في المفاهيم الراسخة عن الاتحاد السوفيتي.ووفقا له فإن الولايات المتحدة بقيت عالقة في الماضي البعيد، حيث أصبح العدو الآن روسيا وبدلا من محاولة فهم وجهة نظر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نعتبره قوة شريرة تهاجم بلدنا.ولفت إلى أن ذلك يتم عبر استخدام الدعاية والأكاذيب وجعل الشعوب تقف في مواجهة بعضهم البعض.وفي السياق، أكد وايزبرغ أن واشنطن اتخذت في السنوات القليلة الماضية إجراءات عدوانية ضد روسيا، من بينها منح عضوية "الناتو" لجمهوريات سوفيتية سابقة، وتشكيل درع صاروخي قرب الحدود الروسية وفرض العقوبات ضد موسكو.وشدد على أن أي دولة طبيعية ستعتبر مثل هذه الخطوات تهديدا لأمنها.ويأتي هذا على خلفية مزاعم غربية، بأن روسيا تحشد قوات ضخمة على حدودها مع أوكرانيا، متهمة موسكو بالتخطيط لغزوها، الأمر الذي ينفيه الكرملين، ويؤكد أن تحركات القوات على أراضي روسيا الاتحادية حق سيادي، لا يجب أن يقلق أحداً.ومؤخرا دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نظيره الأمريكي، جو بايدن، لعدم تحميل روسيا المسؤولية عن التصعيد حول أوكرانيا، وأشار إلى أن "الناتو" هو الذي يزيد من قدراته قرب الحدود الروسية، مطالبا بضمانات أمنية بعدم توسع الناتو شرقا ونشر أسلحة هجومية في الدول المتاخمة لروسيا.
وأشار إلى أنه بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، بدأت الآراء الأكثر تطوراً ودقة للتاريخ والسياسة السوفيتية تنتشر في الأوساط الأكاديمية، وأجبر تدفق الأفكار ووجهات النظر من روسيا الجديدة على إعادة التفكير في المفاهيم الراسخة عن الاتحاد السوفيتي.
ووفقا له فإن الولايات المتحدة بقيت عالقة في الماضي البعيد، حيث أصبح العدو الآن روسيا وبدلا من محاولة فهم وجهة نظر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نعتبره قوة شريرة تهاجم بلدنا.
ولفت إلى أن ذلك يتم عبر استخدام الدعاية والأكاذيب وجعل الشعوب تقف في مواجهة بعضهم البعض.
وفي السياق، أكد وايزبرغ أن واشنطن اتخذت في السنوات القليلة الماضية إجراءات عدوانية ضد روسيا، من بينها منح عضوية "الناتو" لجمهوريات سوفيتية سابقة، وتشكيل درع صاروخي قرب الحدود الروسية وفرض العقوبات ضد موسكو.
وشدد على أن أي دولة طبيعية ستعتبر مثل هذه الخطوات تهديدا لأمنها.
ويأتي هذا على خلفية مزاعم غربية، بأن روسيا تحشد قوات ضخمة على حدودها مع أوكرانيا، متهمة موسكو بالتخطيط لغزوها، الأمر الذي ينفيه الكرملين، ويؤكد أن تحركات القوات على أراضي روسيا الاتحادية حق سيادي، لا يجب أن يقلق أحداً.
ومؤخرا دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نظيره الأمريكي، جو بايدن، لعدم تحميل روسيا المسؤولية عن التصعيد حول أوكرانيا، وأشار إلى أن "الناتو" هو الذي يزيد من قدراته قرب الحدود الروسية، مطالبا بضمانات أمنية بعدم توسع الناتو شرقا ونشر أسلحة هجومية في الدول المتاخمة لروسيا.