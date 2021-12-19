https://arabic.sputniknews.com/20211219/عضو-بالسيادي-السوداني-يطالب-بلاده-ببناء-علاقات-خارجية-متوازنة-تشمل-إسرائيل-فيديو-1054339521.html

عضو بالسيادي السوداني يطالب بلاده ببناء علاقات خارجية متوازنة تشمل إسرائيل.. فيديو

عضو بالسيادي السوداني يطالب بلاده ببناء علاقات خارجية متوازنة تشمل إسرائيل.. فيديو

طالب أبو القاسم برطم، عضو مجلس السيادة السوداني، اليوم الأحد، بلاده ببناء علاقات متوازنة مع كل دول العالم، بما فيه إسرائيل. 19.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-19T13:18+0000

2021-12-19T13:18+0000

2021-12-19T13:18+0000

العالم العربي

التطبيع مع إسرائيل

أخبار العالم العربي

إسرائيل

السودان

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وأجرى الموقع الإلكتروني إرم نيوز، حوارا مع برطم، أكد من خلاله أن بلاده حريصة على كون مصلحة السودان العليا هي التي تقود السياسة الخارجية للبلاد، حتى مع إقامة علاقات مع إسرائيل أو غيرها، وذلك بدعوى أن الوثيقة الدستورية قد قضت بإقامة علاقات خارجية متوازنة مع كل العالم، ولم تستثن أحدا.وحول رفض بعض القوى السياسية السودانية للتطبيع، ذكر أبو القاسم برطم أن أمر التطبيع يجب طرحه للنقاش حتى يتم الحكم بالرفض أو القبول، متمنيا من القوى السياسية والإعلام في بلاده طرح القضايا الخلافية للنقاش المفتوح في الهواء الطلق، مدعيا أن هناك جبهات رافضة وأخرى مؤيدة للتطبيع في السودان.وأشار عضو المجلس السيادي السوداني إلى وجود أحزاب سياسية لها رأي سلبي تجاه التطبيع، لكن توجد على الضفة الأخرى جماهير لها رأي إيجابي بشأنه، لافتا إلى وجوب دفاع كافة الأطراف بمنطق وعقلانية عن هذه الرؤية أو تلك، حتى يكون النقاش واضحا.وأوضح أبو القاسم برطم أن قرار التطبيع ليس قرارا فرديا، ولكن قرار مجلس السيادة بكامل عضويته والجهاز التنفيذي، وهما المفوضان بتحديد السير في هذا الاتجاه إلى أية درجة، مشيرا إلى أنه لا يمكن فرض رؤية محددة ومراعاة مصلحة السودان.للمزيد: تقرير عبري: أمريكا تضغط على السودان لتوقيع اتفاق تطبيع مع إسرائيل... فيديووتم الإعلان عن توقيع اتفاق سلام بين السودان وإسرائيل، في الثالث والعشرين من شهر أكتوبر/تشرين الأول 2020، لتصبح الدولة العربية الخامسة التي تطبع العلاقات مع تل أبيب.>> يمكنكم متابعة المزيد من أخبار السودان عبر سبوتنيك.

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