على وقع تقلبات جوية شديدة.. الصحة المصرية توجه 7 نصائح للمواطنين

ورفعت وزارة الصحة درجة الاستعداد بجميع مستشفياتها إلى القصوى، ضمن خطتها لمواجهة الطقس غير المستقر، بناء على توقعات هيئة الأرصاد الجوية في البلاد.وأكد المتحدث الرسمي للوزارة حسام عبد الغفار على توافر "مخزون استراتيجي كافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية وكذلك الأمصال المضادة للدغات العقارب والثعابين بجميع المستشفيات والوحدات الصحية بكافة المحافظات"، بحسب "بوابة الأهرام" المصرية.وأضاف أنه تم توزيع سيارات الإسعاف على المناطق الحدودية والوعرة والطرق السريعة بجميع المحافظات.ووجه المسؤول المصري عددا من النصائح للمواطنين وسط توقعات غدا الإثنين بتعرض البلاد لعاصفية ترابية ورياح شديدة تساهم في انخفاض درجات الحرارة، إضافة إلى سقوط أمطار رعدية:1. يُنصح مرضى حساسية الصدر والذين يعانون من ضيق تنفس أو مشكلات في الشّعب الهوائية، بتجنب الخروج من المنزل إلا في حالات الضرورة مع ارتداء الملابس الثقيلة.2. ضرورة ارتداء الكمامة أثناء الخروج من المنازل في ظل هبوب العاصفة الترابية تجنبا لدخول الأتربة إلى الشعب الهوائية.3. الجلوس في الأماكن جيدة التهوية والابتعاد عن الأماكن المزدحمة4. تناول ما لا يقل عن لترين من المياه يوميا لتحسين تدفق الدم إلى الرئتين5. الحرص على تناول وجبات صحية متوازنة، خاصة الأطعمة التي تعمل على رفع المناعة، مثل الأطعمة الغنية بفيتامين Cو E، وكذلك الإكثار من تناول الخضراوات والفاكهة، وشرب السوائل الدافئة6. أخذ قسط كاف من الراحة والنوم ما لايقل عن 7 ساعات.7. الاهتمام بنظافة أرضيات المنزل وجميع الأسطح ومسحها بالمنظفات والمطهرات8. بالنسبة لمرضى الحساسية يُنصح بتناول الأدوية في مواعيدها وفقًا لإرشادات الطبيب وضرورة التوجه بسرعة إلى أقرب مستشفى أو استشارة الطبيب المختص في حالة الشعور بأي أعراض مرضية أو تنفسية.وكانت محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية ومطروح والبحيرة وكفر الشيخ، أعلنت في وقت سابق اليوم، تعطيل الدراسة غدا الإثنين، لسوء الأحوال الجوية.
وجهت وزارة الصحة المصرية، مساء اليوم الأحد، 7 نصائح للمواطنين على وقع تقلبات جوية شديدة تشهدها البلاد غدا الإثنين، أعلنت على إثرها عدد من المحافظات تعطيل الدراسة.
ورفعت وزارة الصحة درجة الاستعداد بجميع مستشفياتها إلى القصوى، ضمن خطتها لمواجهة الطقس غير المستقر، بناء على توقعات هيئة الأرصاد الجوية في البلاد.
وأكد المتحدث الرسمي للوزارة حسام عبد الغفار على توافر "مخزون استراتيجي كافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية وكذلك الأمصال المضادة للدغات العقارب والثعابين بجميع المستشفيات والوحدات الصحية بكافة المحافظات"، بحسب "بوابة الأهرام" المصرية.
وأضاف أنه تم توزيع سيارات الإسعاف على المناطق الحدودية والوعرة والطرق السريعة بجميع المحافظات.