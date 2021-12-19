عمالقة الكرة يحتفون بلغة الضاد
© Photo / Pixabayاللغة العربية - التخطيط والتصميم
© Photo / Pixabay
احتفى العالم يوم أمس، 18 من ديسمبر/ كانون الأول، باليوم العالمي للغة العربية، التي كانت (ولا تزال) تشكل جزءًا لا يتجزّا من الإرث الإنساني بكافة وجوهه ومشاربه.
وتميز هذا العام باحتفاء عمالقة كرة القدم بهذا اليوم، حيث غرّد نادي بايرن ميونخ عبر حسابه الرسمي على "تويتر" ببيت من قصيدة "في رحاب الضاد" للشاعر السوري عبدالرزاق الدرباس، ويقول البيت: "بك تاجُ فخري وانطلاق لساني".
بكِ تاجُ فَخري وانْطلاقُ لِسَاني. 👑— بايرن ميونخ (@FCBayernAr) December 18, 2021
في #اليوم_العالمي_للغة_العربية، أخبرونا من أين تتابعون #البايرن من المحيط إلى الخليج؟ 🗺 pic.twitter.com/huPaWgJL72
وغرّد نادي ليفربول محتفلا بلغة الضاد، حيث جاء في التغريدة: "لغة عظيمة بمفرداتها التي تبلغ 12302912 كلمة تقريبا دون تكرار وكان لنا منها نصيبا بوجود محمّد –الأفضل- صلاح في صفوفنا".
لغة عظيمة بمفرداتها التي تبلغ 12,302,912 كلمة تقريبًا دون تكرار وكان لنا منها نصيبًا بوجود مُحمد -الأفضل- صلاح في صفوفنا.. 🤯❤️— نادي ليفربول (@LFC_Arabic) December 18, 2021
هنا آنفيلد وهذه تهنئتنا لكم بـ #اليوم_العالمي_للغة_العربية! pic.twitter.com/HbmrSejAvq
وأرفق التغريدة بفيديو يُظهر أهم 3 نجوم في النادي (ماني وصلاح وفان دايك) حيث كتبت أسماؤهم على القمصان بالعربية.
وهنّأ نادي "إيه سي ميلان" الناطقين بالعربية بشكل مميز، حيث نشر على تويتر: "بفضل ثراء اللغة العربية، نجد التالي بالمعجم: الكبير من الشيوخ: اليفن، الكبير من الأنهار: الطبع، الكبير من الطرقات: الشارع".
بفضل ثراء اللغة العربية، نجد التالي في المعجم:— اي سي ميلان عربي (@acmilanar) December 18, 2021
الكبير من الشيوخ: اليفن
الكبير من الأنهار: الطبع
الكبير من الطرقات: الشارع
وأنتم بالتأكيد تعرفون ماذا يُسمى كبير ميلانو 🔴⚫👌
تهانينا لجميع الناطقين بلغة الضاد بمناسبة #اليوم_العالمي_للغة_العربية 🙌 pic.twitter.com/v3qjv3mtyr
ومازح الحساب متابعية حيث كتب بعد ذلك: "وأنتم بالتأكيد تعرفون ماذا يسمى كبير ميلانو"، في إشارة إلى أن "الروسونيري" هو كبير المدينة، متفوقا على غريمه الأزلي "إنترناسيونالي".