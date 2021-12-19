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https://arabic.sputniknews.com/20211219/عمالقة-الكرة-يحتفون-بلغة-الضاد-1054334376.html
عمالقة الكرة يحتفون بلغة الضاد
عمالقة الكرة يحتفون بلغة الضاد
احتفى العالم يوم أمس، 18 من ديسمبر/ كانون الأول، باليوم العالمي للغة العربية، التي كانت (ولا تزال) تشكل جزءًا لا يتجزّا من الإرث الإنساني بكافة وجوهه ومشاربه. 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T11:36+0000
2021-12-19T11:36+0000
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وتميز هذا العام باحتفاء عمالقة كرة القدم بهذا اليوم، حيث غرّد نادي بايرن ميونخ عبر حسابه الرسمي على "تويتر" ببيت من قصيدة "في رحاب الضاد" للشاعر السوري عبدالرزاق الدرباس، ويقول البيت: "بك تاجُ فخري وانطلاق لساني".وغرّد نادي ليفربول محتفلا بلغة الضاد، حيث جاء في التغريدة: "لغة عظيمة بمفرداتها التي تبلغ 12302912 كلمة تقريبا دون تكرار وكان لنا منها نصيبا بوجود محمّد –الأفضل- صلاح في صفوفنا".وأرفق التغريدة بفيديو يُظهر أهم 3 نجوم في النادي (ماني وصلاح وفان دايك) حيث كتبت أسماؤهم على القمصان بالعربية.وهنّأ نادي "إيه سي ميلان" الناطقين بالعربية بشكل مميز، حيث نشر على تويتر: "بفضل ثراء اللغة العربية، نجد التالي بالمعجم: الكبير من الشيوخ: اليفن، الكبير من الأنهار: الطبع، الكبير من الطرقات: الشارع".ومازح الحساب متابعية حيث كتب بعد ذلك: "وأنتم بالتأكيد تعرفون ماذا يسمى كبير ميلانو"، في إشارة إلى أن "الروسونيري" هو كبير المدينة، متفوقا على غريمه الأزلي "إنترناسيونالي".
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العالم العربي, اللغة العربية

عمالقة الكرة يحتفون بلغة الضاد

11:36 GMT 19.12.2021
© Photo / Pixabayاللغة العربية - التخطيط والتصميم
اللغة العربية - التخطيط والتصميم - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
© Photo / Pixabay
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احتفى العالم يوم أمس، 18 من ديسمبر/ كانون الأول، باليوم العالمي للغة العربية، التي كانت (ولا تزال) تشكل جزءًا لا يتجزّا من الإرث الإنساني بكافة وجوهه ومشاربه.
وتميز هذا العام باحتفاء عمالقة كرة القدم بهذا اليوم، حيث غرّد نادي بايرن ميونخ عبر حسابه الرسمي على "تويتر" ببيت من قصيدة "في رحاب الضاد" للشاعر السوري عبدالرزاق الدرباس، ويقول البيت: "بك تاجُ فخري وانطلاق لساني".
وغرّد نادي ليفربول محتفلا بلغة الضاد، حيث جاء في التغريدة: "لغة عظيمة بمفرداتها التي تبلغ 12302912 كلمة تقريبا دون تكرار وكان لنا منها نصيبا بوجود محمّد –الأفضل- صلاح في صفوفنا".
وأرفق التغريدة بفيديو يُظهر أهم 3 نجوم في النادي (ماني وصلاح وفان دايك) حيث كتبت أسماؤهم على القمصان بالعربية.
وهنّأ نادي "إيه سي ميلان" الناطقين بالعربية بشكل مميز، حيث نشر على تويتر: "بفضل ثراء اللغة العربية، نجد التالي بالمعجم: الكبير من الشيوخ: اليفن، الكبير من الأنهار: الطبع، الكبير من الطرقات: الشارع".
ومازح الحساب متابعية حيث كتب بعد ذلك: "وأنتم بالتأكيد تعرفون ماذا يسمى كبير ميلانو"، في إشارة إلى أن "الروسونيري" هو كبير المدينة، متفوقا على غريمه الأزلي "إنترناسيونالي".
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