https://arabic.sputniknews.com/20211219/عون-أكدت-لغوتيريش-إدانتنا-لانتهاكات-إسرائيل-واستخدامها-أجواء-لبنان-لشن-هجمات-على-سوريا-1054348699.html

عون: أكدت لغوتيريش إدانتنا لانتهاكات إسرائيل واستخدامها أجواء لبنان لشن هجمات على سوريا

عون: أكدت لغوتيريش إدانتنا لانتهاكات إسرائيل واستخدامها أجواء لبنان لشن هجمات على سوريا

أعلن الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الأحد، أنه بحث مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الأزمات المتلاحقة التي يعاني منها لبنان وكيفية العمل على... 19.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-19T16:52+0000

2021-12-19T16:52+0000

2021-12-19T16:52+0000

أخبار لبنان

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وقال عون في مؤتمر صحفي مشترك مع غوتيريش الذي يجري زيارة حاليا إلى بيروت: "لقد بحثت مع سعادة الأمين العام الأزمات المتلاحقة التي يعاني منها لبنان وسبل الخروج منها لا سيما ما يتعلق منها بالأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي تردت خلال الأشهر الأخيرة".وأضاف عون "أكدتُ للأمين العام للأمم المتحدة أننا نعمل على تجاوز الأزمات ولو تدريجياً من خلال وضع خطة التعافي الاقتصادي لعرضها على صندوق النقد الدولي والتفاوض بشأنها كذلك بالتزامن مع إصلاحات متعددة في المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية".وأعرب عون عن ترحيبه بأي دور يمكن أن تلعبه الأمم المتحدة في متابعة الانتخابات النيابية اللبنانية التي ستجرى في الربيع المقبل، مشيرا إلى أنه سيتم توفير الأسباب كافة كي تكون الانتخابات شفافة ونزيهة وتعكس الإرادة الحقيقية للبنانيين.من جانبه، أعرب غوتيريش عن شكره للبنان لاستضافته عدد كبير من اللاجئين السوريين، على عكس بعض الدول التي وصفها غوتيريش بـ "القوية والغنية" التي أغلقت أبوابها في وجه اللاجئين.وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أن "الانتخابات النيابية في لبنان العام المقبل ستكون المفتاح"، داعيا الشعب اللبناني للانخراط بقوة في العملية الانتخابية.وأكد غوتيريش استمرار الدعم الدولي للجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية الأخرى لتحقيق الاستقرار في لبنان.

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