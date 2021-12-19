تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211219/غذاء-الدماغ-أطعمة-يمكن-أن-تمنع-الإصابة-بالخرف-1054345919.html
"غذاء الدماغ"... أطعمة يمكن أن تمنع الإصابة بالخرف
"غذاء الدماغ"... أطعمة يمكن أن تمنع الإصابة بالخرف
يتوقع أن يصل عدد المرضى بالخرف إلى 130 مليونا بحلول عام 2050، مع ذلك يمكن أن تساعد بعد الأطعمة بمنع أو تأخير الإصابة بهذا المرض الذي يفقد المصابون به قدراتهم... 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T16:43+0000
2021-12-19T16:43+0000
الخرف
الدماغ
ألزهايمر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102968/23/1029682396_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_7395d4fb8dbf29e8163d4522397eac48.jpg
ويعد ألزهايمر هو أكثر أنواع الخرف شيوعا إذ يمثل نحو 80% من حالاته، ويؤثر بما في ذلك على الذاكرة والتفكير والسلوك.تقول الدكتورة سابرينا فيلسون إن أحد أفضل الأنظمة الغذائية للمساعدة في منع أو إبطاء تدهور الدماغ هو نظام مايند الغذائي، بحسب express.ونظام مايند هو مزيج من نظام البحر الأبيض المتوسط ​​ونظام داش، ويتكون من الخضار الورقية الخضراء، والمكسرات والتوت البري وكل الحبوب الكاملة والسمك والدواجن وزيت الزيتون.ولاتباع نظام مايند الغذائي يحتاج المرء إلى تناول ثلاث حصص من الحبوب الكاملة يوميا.والحبوب الكاملة هي تلك التي تحتوي على طبقة خارجية غنية بالألياف، تسمى النخالة، وجزء داخلي مليء بالعناصر الغذائية، وجزء مركزي نشوي يسمى السويداء.وتوفر الحبوب الكاملة الألياف وفيتامينات ب وحمض الفوليك ودهون أوميغا 3 والبروتين ومضادات الأكسدة والمغذيات الدقيقة.يمكنك دمج الحبوب الكاملة في نظامك الغذائي عبر مقايضات غذائية بسيطة، على سبيل المثال بدلا من الخبز الأبيض أو الأرز، اختر أنواعا من الحبوب الكاملة والأرز البني؛ وابحث عن "معكرونة القمح الكامل" و"الشوفان الكامل".وفيما يتعلق بالخضروات فإن الكرنب واللفت والسبانخ تعتبر "جيدة بشكل خاص"، لتعزيز وظيفة الدماغ بحسب الدكتورة فيلسون.كذلك، يُنصح باستخدام البقوليات "كل يومين"، مثل: الفاصولياء، والفول، والفاصولياء الحمراء والسوداء.يُقترح حصة واحدة من الدواجن، مثل الدجاج والديك الرومي، "مرتين في الأسبوع" والأسماك "مرة واحدة في الأسبوع".هذه الأطعمة غنية بالبروتين وقليلة الدهون المشبعة، مما يعني أنها مفيدة لصحة دماغك.يشار إلى أن الدراسات البحثية تظهر أن الالتزام بنظام مايند الغذائي يقلل من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر بنسبة تصل إلى 53 بالمائة.
https://arabic.sputniknews.com/20210901/مايند-الهجين-نظام-غذائي-رقم-1-لدعم-الدماغ-تؤكده-الدراسات--1050012102.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102968/23/1029682396_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0d3db45a1ad23463bc8110b8166b5ab3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الخرف, الدماغ, ألزهايمر

"غذاء الدماغ"... أطعمة يمكن أن تمنع الإصابة بالخرف

16:43 GMT 19.12.2021
© Depositphotos / Andreusالدماغ
الدماغ - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
© Depositphotos / Andreus
تابعنا عبر
يتوقع أن يصل عدد المرضى بالخرف إلى 130 مليونا بحلول عام 2050، مع ذلك يمكن أن تساعد بعد الأطعمة بمنع أو تأخير الإصابة بهذا المرض الذي يفقد المصابون به قدراتهم الإدراكية تدريجيا.
ويعد ألزهايمر هو أكثر أنواع الخرف شيوعا إذ يمثل نحو 80% من حالاته، ويؤثر بما في ذلك على الذاكرة والتفكير والسلوك.
تقول الدكتورة سابرينا فيلسون إن أحد أفضل الأنظمة الغذائية للمساعدة في منع أو إبطاء تدهور الدماغ هو نظام مايند الغذائي، بحسب express.
ونظام مايند هو مزيج من نظام البحر الأبيض المتوسط ​​ونظام داش، ويتكون من الخضار الورقية الخضراء، والمكسرات والتوت البري وكل الحبوب الكاملة والسمك والدواجن وزيت الزيتون.
ولاتباع نظام مايند الغذائي يحتاج المرء إلى تناول ثلاث حصص من الحبوب الكاملة يوميا.
والحبوب الكاملة هي تلك التي تحتوي على طبقة خارجية غنية بالألياف، تسمى النخالة، وجزء داخلي مليء بالعناصر الغذائية، وجزء مركزي نشوي يسمى السويداء.
جزء من دماغ بشري في المختبرات العلمية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2021
"مايند الهجين": نظام غذائي رقم 1 لدعم الدماغ تؤكده الدراسات
1 سبتمبر, 20:40 GMT
وتوفر الحبوب الكاملة الألياف وفيتامينات ب وحمض الفوليك ودهون أوميغا 3 والبروتين ومضادات الأكسدة والمغذيات الدقيقة.
يمكنك دمج الحبوب الكاملة في نظامك الغذائي عبر مقايضات غذائية بسيطة، على سبيل المثال بدلا من الخبز الأبيض أو الأرز، اختر أنواعا من الحبوب الكاملة والأرز البني؛ وابحث عن "معكرونة القمح الكامل" و"الشوفان الكامل".
وفيما يتعلق بالخضروات فإن الكرنب واللفت والسبانخ تعتبر "جيدة بشكل خاص"، لتعزيز وظيفة الدماغ بحسب الدكتورة فيلسون.
كذلك، يُنصح باستخدام البقوليات "كل يومين"، مثل: الفاصولياء، والفول، والفاصولياء الحمراء والسوداء.
يُقترح حصة واحدة من الدواجن، مثل الدجاج والديك الرومي، "مرتين في الأسبوع" والأسماك "مرة واحدة في الأسبوع".
هذه الأطعمة غنية بالبروتين وقليلة الدهون المشبعة، مما يعني أنها مفيدة لصحة دماغك.
يشار إلى أن الدراسات البحثية تظهر أن الالتزام بنظام مايند الغذائي يقلل من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر بنسبة تصل إلى 53 بالمائة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
17:40 GMTمجلس النواب الليبي يحسم الجدل بشأن إعلان تأجيل الانتخابات من عدمها
17:38 GMTمركز: زلزال شدته 6.1 درجة يضرب فيجي
17:36 GMTوصول جميع عمال منجم "روبان" لبر الأمان
17:35 GMTلماذا تشرب النساء الكحول أكثر من الرجال؟... دراسة تجيب
17:28 GMTإيران تكشف عن دور "الناتو" في تجارة وتهريب المخدرات في أفغانستان
17:14 GMTعون يبلغ غوتيريش استعداد لبنان للتفاوض غير المباشر حول ترسيم الحدود الجنوبية
16:53 GMTمصرع 8 أشخاص في حادث سير شمالي نيجيريا
16:52 GMTعون: أكدت لغوتيريش إدانتنا لانتهاكات إسرائيل واستخدامها أجواء لبنان لشن هجمات على سوريا
16:50 GMTمسؤول سعودي يكشف آخر تطورات الوضع في محافظة حفر الباطن
16:48 GMTمقطع فيديو محرج للجيش الفرنسي يثير غضب باريس
16:46 GMTتوجيه جديد من الرئيس المصري بشأن مبادرة "حياة كريمة"
16:45 GMTبنحو مليار دولار.. مشروع سكة حديد يربط السعودية بالكويت
16:43 GMTإجلاء 120 عاملا من منجم تعرض لحريق بمنطقة "كوزباس" الروسية
16:43 GMT"غذاء الدماغ"... أطعمة يمكن أن تمنع الإصابة بالخرف
16:41 GMTوزير لبناني: انقطاع الاتصالات والإنترنت عن البلاد خلال ساعات أو أيام
16:35 GMTالإمارات تنهي الرقابة على السينما وتقدم تصنيف +21
16:33 GMTفيلم سبايدر مان الجديد يحقق رقما قياسيا في شباك التذاكر
16:30 GMTفيديو لمخلوق غريب يبدو للوهلة الأولى "عفريتا" بعينين جاحظتين
16:30 GMT"حساب المواطن" السعودي: التسجيل في البرنامج ما زال معلقا
16:28 GMTمنح الجنسية السعودية للسوري عثمان طه خطاط مصحف المدينة المنورة