تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211219/فرنسا-تسهل-على-مواطنيها-حمل-اسم-الأم-1054342254.html
فرنسا تسهل على مواطنيها حمل اسم الأم
فرنسا تسهل على مواطنيها حمل اسم الأم
قال وزير العدل الفرنسي إيريك دوبون موريتي، اليوم الأحد، إن فرنسا ستسهل على المواطنين حمل اسم الأم. 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T14:31+0000
2021-12-19T14:31+0000
فرنسا
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104136/35/1041363569_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a422e7204801675d741ae11b48a067c9.jpg
فرنسا تسهل على مواطنيها حمل اسم الأم36وأوضح أن ذلك سيتم عن طريق إجراء بسيط في مجلس المدينة التي يقطنون فيها عند بلوغهم سن 18 عاما.وأكد أنه "لا ينبغي لأي أحد أن يكشف للدولة عن أسبابه الشخصية لتغيير اسمه".يشار إلى أنه من الممكن بالفعل للمواطنين الفرنسيين تغيير اسم عائلتهم، لكن هذا إجراء طويل وصعب يتطلب منهم أن يثبتوا لوزارة العدل سببا مشروعا للقيام بذلك.
فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104136/35/1041363569_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e9186626dd7638f362111ffd6a0f9cb4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
فرنسا, أخبار العالم الآن

فرنسا تسهل على مواطنيها حمل اسم الأم

14:31 GMT 19.12.2021
© AFP 2021 / Kenzo Tribouillardبرج إيفل في باريس، فرنسا
برج إيفل في باريس، فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
© AFP 2021 / Kenzo Tribouillard
تابعنا عبر
قال وزير العدل الفرنسي إيريك دوبون موريتي، اليوم الأحد، إن فرنسا ستسهل على المواطنين حمل اسم الأم.
فرنسا تسهل على مواطنيها حمل اسم الأم36
وأوضح أن ذلك سيتم عن طريق إجراء بسيط في مجلس المدينة التي يقطنون فيها عند بلوغهم سن 18 عاما.
وتابع "سيكون للمواطنين الفرنسيين حرية الاحتفاظ باسم عائلة الأب، أو حمل اسم الأم أو الحصول على كليهما بأي ترتيب يودونه لمرة واحدة فقط".
وأكد أنه "لا ينبغي لأي أحد أن يكشف للدولة عن أسبابه الشخصية لتغيير اسمه".

يشار إلى أنه من الممكن بالفعل للمواطنين الفرنسيين تغيير اسم عائلتهم، لكن هذا إجراء طويل وصعب يتطلب منهم أن يثبتوا لوزارة العدل سببا مشروعا للقيام بذلك.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
14:36 GMTأردوغان: حرب الاستقلال الاقتصادي مستمرة بنجاح
14:34 GMTالسعودية تضع شرطا لعودة سوريا للجامعة العربية وحمدوك يؤكد: أمن السودان واستقراره في خطر
14:32 GMTالأردن يستلم قرضا بقيمة 56 مليون دولار من صندوق النقد العربي
14:31 GMTفرنسا تسهل على مواطنيها حمل اسم الأم
14:19 GMTالشرطة الفرنسية تعتقل خمسين شخصا احتفلوا بنهائي كأس العرب
14:19 GMTكلوب يعلق على مفاوضات تجديد عقد محمد صلاح.. فيديو
14:15 GMTالأرصاد المصرية: الحرارة في بعض المناطق ستنخفض إلى درجتين تحت الصفر
14:10 GMTتهديدات بعصيان مدني... ما انعكاسات تأجيل الانتخابات على الشارع الليبي؟
14:01 GMTالسعودية تعلن ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في المملكة وتوجه رسالة للمواطنين والمقيمين
13:59 GMTالأمين العام للأمم المتحدة يصل إلى بيروت في زيارة "تضامن"
13:55 GMTقناة السويس تحقق إيرادات لم تسجلها من قبل
13:53 GMTوزيرة الدفاع الفرنسية: لا نريد تكرار تجربة الحرب البادرة مع روسيا
13:47 GMTأمين عام الإنتربول يقوم بزيارة رسمية إلى قطر
13:42 GMTالفنان المصري شيكو يعلن إصابته بكورونا
13:39 GMTأسرة لاجئ أفغاني في أمريكا مقتول تطالب شركة "أوبر" بتعويض 4 ملايين دولار
13:39 GMT "هولي" و"زينة" تغادران سوريا إلى هولندا.. صور
13:36 GMTمصر.. المؤبد للقائم بأعمال مرشد الإخوان المسلمين بتهمة التخابر
13:35 GMTالتحالف العربي يعلن مقتل 100 من مسلحي "أنصار الله" بعمليات في مأرب
13:33 GMTالعراق يغلق معبر ثان يستخدمه الجيش الأمريكي لتصدير النفط المسروق من سوريا
13:24 GMTتونس تستعد لإرسال أول رائدة فضاء إلى محطة الفضاء الدولية