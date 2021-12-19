فرنسا تسهل على مواطنيها حمل اسم الأم
© AFP 2021 / Kenzo Tribouillardبرج إيفل في باريس، فرنسا
© AFP 2021 / Kenzo Tribouillard
قال وزير العدل الفرنسي إيريك دوبون موريتي، اليوم الأحد، إن فرنسا ستسهل على المواطنين حمل اسم الأم.
فرنسا تسهل على مواطنيها حمل اسم الأم36
Beaucoup de Francais sont fiers de leur nom de famille mais ce n’est pas le cas de tous.— Eric Dupond-Moretti (@E_DupondM) December 19, 2021
L’intime n’ayant pas à être dévoilé à l’Etat, passé 18 ans, vous aurez demain la liberté de choisir 1 fois entre le nom de votre père, celui de votre mère ou les deux.https://t.co/2E6W9PWeCZ
وأوضح أن ذلك سيتم عن طريق إجراء بسيط في مجلس المدينة التي يقطنون فيها عند بلوغهم سن 18 عاما.
وتابع "سيكون للمواطنين الفرنسيين حرية الاحتفاظ باسم عائلة الأب، أو حمل اسم الأم أو الحصول على كليهما بأي ترتيب يودونه لمرة واحدة فقط".
وأكد أنه "لا ينبغي لأي أحد أن يكشف للدولة عن أسبابه الشخصية لتغيير اسمه".
يشار إلى أنه من الممكن بالفعل للمواطنين الفرنسيين تغيير اسم عائلتهم، لكن هذا إجراء طويل وصعب يتطلب منهم أن يثبتوا لوزارة العدل سببا مشروعا للقيام بذلك.
يشار إلى أنه من الممكن بالفعل للمواطنين الفرنسيين تغيير اسم عائلتهم، لكن هذا إجراء طويل وصعب يتطلب منهم أن يثبتوا لوزارة العدل سببا مشروعا للقيام بذلك.