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https://arabic.sputniknews.com/20211219/فيديو-لمخلوق-غريب-يبدو-للوهلة-الأولى-عفريتا-بعينين-جاحظتين-1054347692.html
فيديو لمخلوق غريب يبدو للوهلة الأولى "عفريتا" بعينين جاحظتين
فيديو لمخلوق غريب يبدو للوهلة الأولى "عفريتا" بعينين جاحظتين
أدّى تنوع البيئات وأشكال الطبيعية، بين الغابات المطيرة، والجبال الشاهقة، وحتى الصحارى القاحلة، إلى تفاوت وتنوع كبير في أشكال الحياة البرّية، وشكل ذلك مادّة... 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T16:30+0000
2021-12-19T16:30+0000
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والتقط أحد مصوري "ناشيونال جيوغرافيك" لقطات لحيوان الليمور من نوع "هورسفيلد" في سفاري "تامان" في إندونيسيا حيث شكل مظهره المضحك والأليف للبعض والمخيف للبعض الأخر بسبب شبهه بالعفاريت، ردّات فعل متفاوتة.ويبدو هذا الحيوان المصنف من الرئيسيات غريبًا حقًا، ولكن كل جانب من جوانب مظهره مصمم لمساعدته على البقاء على قيد الحياة في خضم البرية.حيث تسمح الأطراف الممدودة بالقفز بين الفروع، وتغطي مسافات تبلغ حوالي 40 ضعفًا من طول جسمه، بينما توفر الوسائد الكبيرة عند أطراف أصابع اليدين والقدمين قبضة رائعة، مما يخفف حدة الاصطدام أثناء الهبوط على الأرض.وتعد العيون الصفراء الكبيرة بالإضافة للأذنين الكبيرة عاملا مساعدا للصيد ليلاً، وأما القدرة على تدوير رأسه 180 درجة في كل الاتجاهات، فتسمح لهذه الرئيسيات بالترصد واقتناص الفريسة.
https://arabic.sputniknews.com/20211214/حوت-عملاق-بعيني-إنسان-وتفاصيل-مذهلة-فيديو-1053932542.html
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العالم, نادي الفيديو, اخبار عالم الحيوان

فيديو لمخلوق غريب يبدو للوهلة الأولى "عفريتا" بعينين جاحظتين

16:30 GMT 19.12.2021
© AP Photo / Martin Meissnerحيوان ليمور يشاهد خارج الباب في يوم بارد رغم سطوع الشمس، في حديقة الحيوان في دويسبورغ، ألمانيا 15 أبريل 2021
حيوان ليمور يشاهد خارج الباب في يوم بارد رغم سطوع الشمس، في حديقة الحيوان في دويسبورغ، ألمانيا 15 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
© AP Photo / Martin Meissner
تابعنا عبر
أدّى تنوع البيئات وأشكال الطبيعية، بين الغابات المطيرة، والجبال الشاهقة، وحتى الصحارى القاحلة، إلى تفاوت وتنوع كبير في أشكال الحياة البرّية، وشكل ذلك مادّة دسمة للمصورين حول العالم.
والتقط أحد مصوري "ناشيونال جيوغرافيك" لقطات لحيوان الليمور من نوع "هورسفيلد" في سفاري "تامان" في إندونيسيا حيث شكل مظهره المضحك والأليف للبعض والمخيف للبعض الأخر بسبب شبهه بالعفاريت، ردّات فعل متفاوتة.
ويبدو هذا الحيوان المصنف من الرئيسيات غريبًا حقًا، ولكن كل جانب من جوانب مظهره مصمم لمساعدته على البقاء على قيد الحياة في خضم البرية.
حيث تسمح الأطراف الممدودة بالقفز بين الفروع، وتغطي مسافات تبلغ حوالي 40 ضعفًا من طول جسمه، بينما توفر الوسائد الكبيرة عند أطراف أصابع اليدين والقدمين قبضة رائعة، مما يخفف حدة الاصطدام أثناء الهبوط على الأرض.
حوت أحدب عملاق بجانب سطح المياه - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
حوت عملاق "بعيني إنسان" وتفاصيل مذهلة... فيديو
14 ديسمبر, 15:02 GMT
وتعد العيون الصفراء الكبيرة بالإضافة للأذنين الكبيرة عاملا مساعدا للصيد ليلاً، وأما القدرة على تدوير رأسه 180 درجة في كل الاتجاهات، فتسمح لهذه الرئيسيات بالترصد واقتناص الفريسة.
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