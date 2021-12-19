تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211219/فيديو-لهجوم-طائرة-مسيرة-انتحارية-روسية-على-مسلحين-في-سوريا-1054339019.html
فيديو لهجوم طائرة مسيرة انتحارية روسية على مسلحين في سوريا
فيديو لهجوم طائرة مسيرة انتحارية روسية على مسلحين في سوريا
عرضت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لتدمير طائرات لانسيت كاميكازي (انتحارية) المسيرة للمسلح السوري الشهير المعروف باسم سنايبر تو (الذي دمر المعدات السورية من... 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T13:16+0000
2021-12-19T13:16+0000
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104192/83/1041928360_0:172:2957:1835_1920x0_80_0_0_56e64da645cb3c2d713b056598986e31.jpg
ونُشر الفيديو على قناة Telegram الخاصة بالمراسل في قناة روسيا 1 التلفزيونية ألكسندر روغاتكين. سيتم عرض النسخة الكاملة من الفيديو اليوم الأحد.في الفيديو المنشور، يروي المشغل الروسي للذخيرة، أندريه، تفاصيل عملية أبريل نيسان 2020، والتي قضى خلالها على أحد عناصر تنظيم تحرير الشام الإرهابية (المحظورة في روسيا الاتحادية)، الذي دمر حوالي 30 دبابة بصواريخ مضادة للدبابات ومروحيات للقوات السورية.وقال جندي من القوات الخاصة الروسية: "قبل يومين من عمليتنا الخاصة، أطلق هذا المسلح النار على قافلة تابعة للجمهورية العربية السورية وأحرق شاحنتين، وبعد ذلك بدأنا في إجراء استطلاعات جوية للمنطقة وأثناء الاستطلاع وجدنا طاقما للصواريخ الموجهة المضادة للدبابات".اكتشفت طائرة مسيرة كاميكازي لانتسيت الطاقم أثناء قيامه بنشر قاذفة في موقعها. نظرًا لأنه في هذه الحالة كان من المستحيل التعرف على سنايبر تو نفسه، فقد تقرر القضاء على مجموعة الإرهابيين بأكملها. على الرغم من أن المسلحين سمعوا سقوط لانتسيت على شاحنتهم الصغيرة، فقد استغرق الأمر منهم ثانيتين للهرب من السيارة - ماتوا جميعًا متأثرين بجروحهم الناجمة عن الشظايا. دمرت طائرة كاميكازي الثانية منشأة تاو نفسها.وفي نفس اليوم تمت تصفية القائد أبو الوليد في محافظة حماة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104192/83/1041928360_140:0:2815:2006_1920x0_80_0_0_111b084eddda58016f8e74d7a3f8ded7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري

فيديو لهجوم طائرة مسيرة انتحارية روسية على مسلحين في سوريا

13:16 GMT 19.12.2021
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الذهاب إلى بنك الصورافتتاح المنتدى التقني العسكري "أرميا 2019" في الحديقة العسكرية الوطنية "باتريوت"
افتتاح المنتدى التقني العسكري أرميا 2019 في الحديقة العسكرية الوطنية باتريوت - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
عرضت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لتدمير طائرات لانسيت كاميكازي (انتحارية) المسيرة للمسلح السوري الشهير المعروف باسم سنايبر تو (الذي دمر المعدات السورية من منظومة صواريخ تاو المضادة للدبابات) والقائد الميداني أبو الوليد.
ونُشر الفيديو على قناة Telegram الخاصة بالمراسل في قناة روسيا 1 التلفزيونية ألكسندر روغاتكين. سيتم عرض النسخة الكاملة من الفيديو اليوم الأحد.
في الفيديو المنشور، يروي المشغل الروسي للذخيرة، أندريه، تفاصيل عملية أبريل نيسان 2020، والتي قضى خلالها على أحد عناصر تنظيم تحرير الشام الإرهابية (المحظورة في روسيا الاتحادية)، الذي دمر حوالي 30 دبابة بصواريخ مضادة للدبابات ومروحيات للقوات السورية.
وقال جندي من القوات الخاصة الروسية: "قبل يومين من عمليتنا الخاصة، أطلق هذا المسلح النار على قافلة تابعة للجمهورية العربية السورية وأحرق شاحنتين، وبعد ذلك بدأنا في إجراء استطلاعات جوية للمنطقة وأثناء الاستطلاع وجدنا طاقما للصواريخ الموجهة المضادة للدبابات".
اكتشفت طائرة مسيرة كاميكازي لانتسيت الطاقم أثناء قيامه بنشر قاذفة في موقعها. نظرًا لأنه في هذه الحالة كان من المستحيل التعرف على سنايبر تو نفسه، فقد تقرر القضاء على مجموعة الإرهابيين بأكملها. على الرغم من أن المسلحين سمعوا سقوط لانتسيت على شاحنتهم الصغيرة، فقد استغرق الأمر منهم ثانيتين للهرب من السيارة - ماتوا جميعًا متأثرين بجروحهم الناجمة عن الشظايا. دمرت طائرة كاميكازي الثانية منشأة تاو نفسها.
وفي نفس اليوم تمت تصفية القائد أبو الوليد في محافظة حماة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
14:36 GMTأردوغان: حرب الاستقلال الاقتصادي مستمرة بنجاح
14:34 GMTالسعودية تضع شرطا لعودة سوريا للجامعة العربية وحمدوك يؤكد: أمن السودان واستقراره في خطر
14:32 GMTالأردن يستلم قرضا بقيمة 56 مليون دولار من صندوق النقد العربي
14:31 GMTفرنسا تسهل على مواطنيها حمل اسم الأم
14:19 GMTالشرطة الفرنسية تعتقل خمسين شخصا احتفلوا بنهائي كأس العرب
14:19 GMTكلوب يعلق على مفاوضات تجديد عقد محمد صلاح.. فيديو
14:15 GMTالأرصاد المصرية: الحرارة في بعض المناطق ستنخفض إلى درجتين تحت الصفر
14:10 GMTتهديدات بعصيان مدني... ما انعكاسات تأجيل الانتخابات على الشارع الليبي؟
14:01 GMTالسعودية تعلن ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في المملكة وتوجه رسالة للمواطنين والمقيمين
13:59 GMTالأمين العام للأمم المتحدة يصل إلى بيروت في زيارة "تضامن"
13:55 GMTقناة السويس تحقق إيرادات لم تسجلها من قبل
13:53 GMTوزيرة الدفاع الفرنسية: لا نريد تكرار تجربة الحرب البادرة مع روسيا
13:47 GMTأمين عام الإنتربول يقوم بزيارة رسمية إلى قطر
13:42 GMTالفنان المصري شيكو يعلن إصابته بكورونا
13:39 GMTأسرة لاجئ أفغاني في أمريكا مقتول تطالب شركة "أوبر" بتعويض 4 ملايين دولار
13:39 GMT "هولي" و"زينة" تغادران سوريا إلى هولندا.. صور
13:36 GMTمصر.. المؤبد للقائم بأعمال مرشد الإخوان المسلمين بتهمة التخابر
13:35 GMTالتحالف العربي يعلن مقتل 100 من مسلحي "أنصار الله" بعمليات في مأرب
13:33 GMTالعراق يغلق معبر ثان يستخدمه الجيش الأمريكي لتصدير النفط المسروق من سوريا
13:24 GMTتونس تستعد لإرسال أول رائدة فضاء إلى محطة الفضاء الدولية