في ذكرى اغتيال السفير الروسي.. أوغلو: هناك مراكز قوة تريد تقويض العلاقات بين موسكو وأنقرة

وقال أوغلو في مقابلة مع وكالة سبوتنيك، بمناسبة الذكرى الخامسة لاغتيال السفير الروسي في أنقرة أندريه كارلوف، "كشف الهجوم الإرهابي على السفير كارلوف عن وجود العديد من مراكز القوة التي تريد تقويض التعاون التركي الروسي. لذلك نعتقد أن الجهود المشتركة لتحسين علاقاتنا هي تكريم ذكرى السيد كارلوف وإسهامه فيها".وأشار أوغلو إلى أن العلاقات بين تركيا وروسيا شهدت تطورا ديناميكيا على المستويين الثنائي والإقليمي، خلال السنوات الخمس الماضية منذ اغتيال كارلوف.وأضاف الوزير،ولفت أوغلو إلى أن، حجم التبادل التجاري بين البلدين هذا العام سيقترب من 30 مليار دولار أمريكي.وتابع وزير الخارجية التركي: "يزور حوالي 5 ملايين سائح روسي تركيا سنويا، ومن المتوقع أن يزور نحو 4.3 مليون سائح روسي تركيا في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أكتوبر/تشرين الأول" من العام المقبل".ويذكر أن أندريه كارلوف، السفير الروسي السابق لدى تركيا، كان قد اغتيل إثر هجوم مسلح في الـ 19 من ديسمبر/كانون الأول 2016، أثناء افتتاح معرض للصور يحمل عنوان "روسيا في عيون الأتراك"، حينما أطلق القاتل عدة طلقات على السفير الروسي من الخلف، ما أسفر عن إصابة أندريه كارلوف بجروح قاتلة.
أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن هناك "مراكز قوة" تريد تقويض العلاقات بين تركيا وروسيا، مؤكدا أن موسكو وأنقرة لديهما إرادة قوية مشتركة لتطوير العلاقات الثنائية.
وقال أوغلو في مقابلة مع وكالة سبوتنيك، بمناسبة الذكرى الخامسة لاغتيال السفير الروسي في أنقرة أندريه كارلوف، "كشف الهجوم الإرهابي على السفير كارلوف عن وجود العديد من مراكز القوة التي تريد تقويض التعاون التركي الروسي. لذلك نعتقد أن الجهود المشتركة لتحسين علاقاتنا هي تكريم ذكرى السيد كارلوف وإسهامه فيها".
وأشار أوغلو إلى أن العلاقات بين تركيا وروسيا شهدت تطورا ديناميكيا على المستويين الثنائي والإقليمي، خلال السنوات الخمس الماضية منذ اغتيال كارلوف.
وأضاف الوزير،
نواصل اتصالاتنا على جميع المستويات بشكل مكثف، ولدينا إرادة مشتركة قوية لتطوير علاقاتنا الثنائية، إنها تتطور بشكل تدريجي في التجارة والطاقة والسياحة والثقافة وغيرها من المجالات. وتتعافى اتصالاتنا في مجال التجارة والسياحة بسرعة وسط عواقب انتشار وباء فيروس كورونا.
ولفت أوغلو إلى أن، حجم التبادل التجاري بين البلدين هذا العام سيقترب من 30 مليار دولار أمريكي.
وتابع وزير الخارجية التركي: "يزور حوالي 5 ملايين سائح روسي تركيا سنويا، ومن المتوقع أن يزور نحو 4.3 مليون سائح روسي تركيا في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أكتوبر/تشرين الأول" من العام المقبل".
ويذكر أن أندريه كارلوف، السفير الروسي السابق لدى تركيا، كان قد اغتيل إثر هجوم مسلح في الـ 19 من ديسمبر/كانون الأول 2016، أثناء افتتاح معرض للصور يحمل عنوان "روسيا في عيون الأتراك"، حينما أطلق القاتل عدة طلقات على السفير الروسي من الخلف، ما أسفر عن إصابة أندريه كارلوف بجروح قاتلة.