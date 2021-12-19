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https://arabic.sputniknews.com/20211219/قادش-يوجه-رسالة-إلي-كريم-بنزيما-قبل-ساعات-من-مباراته-مع-ريال-مدريد-1054350112.html
قادش يوجه رسالة إلي كريم بنزيما قبل ساعات من مباراته مع ريال مدريد
قادش يوجه رسالة إلي كريم بنزيما قبل ساعات من مباراته مع ريال مدريد
وجه فريق قادش الإسباني، رسالة إلي الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، بمناسبة عيد ميلاده الـ 34، وذلك قبل ساعات المباراة التى تجمعهما مساء اليوم، ضمن منافسات... 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T18:56+0000
2021-12-19T18:56+0000
2021-12-19T18:56+0000
الدوري الإسباني
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ومازح فريق قادش، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مهاجم ريال مدريد الإسباني، قائلا:"يوم ميلاد سعيد بنزيما، خذ إجازة وافرح بيوم ميلادك مع العائلة والأصدقاء، لا داعي لأن تذهب للعمل اليوم".ويعيش الفرنسي كريم بنزيما أفضل فتراته على الجانب التهديفي مع ريال مدريد في الدوري الإسباني هذا الموسم، حيث يحتل صدارة الهدافين برصيد 13هدفاً.جدير بالذكر أن فريق ريال مدريد يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 42 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن إشبيلية الوصيف برصيد 37 نقطة، فيما يأتي قادش بالمركز الـ18 وفي رصيده 13 نقطة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
الدوري الإسباني
قادش يوجه رسالة إلي كريم بنزيما قبل ساعات من مباراته مع ريال مدريد
وجه فريق قادش الإسباني، رسالة إلي الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، بمناسبة عيد ميلاده الـ 34، وذلك قبل ساعات المباراة التى تجمعهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ 18 من مسابقة الليجا.
ومازح فريق قادش، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مهاجم ريال مدريد الإسباني، قائلا:"يوم ميلاد سعيد بنزيما، خذ إجازة وافرح بيوم ميلادك مع العائلة والأصدقاء، لا داعي لأن تذهب للعمل اليوم".
ويعيش
الفرنسي كريم
بنزيما أفضل فتراته على الجانب التهديفي مع ريال مدريد في الدوري الإسباني هذا الموسم، حيث يحتل صدارة الهدافين برصيد 13هدفاً.
جدير بالذكر أن فريق
ريال مدريد
يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 42 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن إشبيلية الوصيف برصيد 37 نقطة، فيما يأتي قادش بالمركز الـ18 وفي رصيده 13 نقطة.