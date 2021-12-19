قرار كويتي جديد بخصوص العمالة المنزلية

وحسب بيان نشرته وزارة الداخلية الكويتية عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي توتير، أكدت أن هذا الإلغاء التلقائي سوف يعود العمل به، نظرا لاستقرار الأوضاع بالنسبة للوباء.وقال البيان: "بعد عودة الحياة الطبيعية واستقرار الوضع الصحي في البلاد، وتسهيلاً على الأخوة المواطنين، بدأ قطاع شؤون الإقامة استئناف الإلغاء التلقائي لإقامات "العمالة المنزلية" المادة "20" التي مضى على تواجدها خارج البلاد مدة 6 أشهر فأكثر".وعلل البيان توقف العمل بهذا القرار سابقا بسبب الظروف الوبائية التي ألمت بالعالم كله.وأوضح أنه في حال رغب المواطنون في "وجود العمالة المنزلية خارج البلاد لمدة تزيد عن "6 أشهر" وعدم سقوطها تلقائياً"، فعليهم "التقدم للإدارة بطلب من صاحب الشأن أو من يمثله قانوناً بغياب العمالة المنزلية المتواجدة خارج البلاد وذلك قبل انتهاء مدة 6 أشهر".
وقال البيان: "بعد عودة الحياة الطبيعية واستقرار الوضع الصحي في البلاد، وتسهيلاً على الأخوة المواطنين، بدأ قطاع شؤون الإقامة استئناف الإلغاء التلقائي لإقامات "العمالة المنزلية" المادة "20" التي مضى على تواجدها خارج البلاد مدة 6 أشهر فأكثر".
وأوضح أنه سيتم "احتساب مده تواجدهم خارج البلاد اعتباراً من تاريخ 1/12/2021 ومن ثم يتم إلغاء إقامتهم تلقائياً بعد مرور ستة أشهر"
وعلل البيان توقف العمل بهذا القرار سابقا بسبب الظروف الوبائية التي ألمت بالعالم كله.
وتابع: "هذا الإجراء توقف في وقت سابق بسبب تداعيات جائحة كورونا وفرض قيود على السفر بين جميع الدول".
وأوضح أنه في حال رغب المواطنون في "وجود العمالة المنزلية خارج البلاد لمدة تزيد عن "6 أشهر" وعدم سقوطها تلقائياً"، فعليهم "التقدم للإدارة بطلب من صاحب الشأن أو من يمثله قانوناً بغياب العمالة المنزلية المتواجدة خارج البلاد وذلك قبل انتهاء مدة 6 أشهر".