تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20211219/قصف-صاروخي-يستهدف-السفارة-الأمريكية-ببغداد-1054322684.html
قصف صاروخي يستهدف السفارة الأمريكية ببغداد
قصف صاروخي يستهدف السفارة الأمريكية ببغداد
قالت وسائل إعلام عراقية، في ساعة مبكرة اليوم الأحد، إن صافرات الإنذار دوت في محيط السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء ببغداد. 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T00:42+0000
2021-12-19T00:42+0000
2021-12-19T00:46+0000
أخبار العراق اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1047927935_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_398896bea25fa53277cbd510ab418369.jpg
وقال مصدر أمني ببغداد لوكالة سبوتنيك، إن صاروخين على الأقل سقطا في محيط السفارة الأمريكية.وأشار المصدر الأمني إلى أنه لا توجد معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن. لافتا إلى أن "القوات الأمريكية قامت بتفعيل منظومة الدفاع الصاروخي الـ C-RAM لاعتراض الصواريخ".وأفاد مراسل تلفزيون العربية السعودية، أن الهجوم الصاروخي على المنطقة الخضراء وقع من شارع فلسطين شرق بغداد.وتتعرض السفارة الأمريكية داخل المنطقة الخضراء "المحصنة" وسط بغداد بشكل مستمر إلى هجمات بالصواريخ، فيما تتهم واشنطن جماعات موالية لإيران بالمسؤولية عن هذه الهجمات.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1047927935_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_95f2805d58fd56b72d8b882bfbb08b06.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم
قصف صاروخي يستهدف السفارة الأمريكية ببغداد 00:42 GMT 19.12.2021 (تم التحديث: 00:46 GMT 19.12.2021) يتبع
قالت وسائل إعلام عراقية، في ساعة مبكرة اليوم الأحد، إن صافرات الإنذار دوت في محيط السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء ببغداد.
وقال مصدر أمني ببغداد لوكالة سبوتنيك، إن صاروخين على الأقل سقطا في محيط السفارة الأمريكية.
وأشار المصدر الأمني إلى أنه لا توجد معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن. لافتا إلى أن "القوات الأمريكية قامت بتفعيل منظومة الدفاع الصاروخي الـ C-RAM لاعتراض الصواريخ".
وأفاد مراسل تلفزيون العربية السعودية، أن الهجوم الصاروخي على المنطقة الخضراء وقع من شارع فلسطين شرق بغداد.
وتتعرض السفارة الأمريكية داخل المنطقة الخضراء "المحصنة" وسط بغداد بشكل مستمر إلى هجمات بالصواريخ، فيما تتهم واشنطن جماعات موالية لإيران بالمسؤولية عن هذه الهجمات.