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قصف صاروخي يستهدف السفارة الأمريكية ببغداد
https://arabic.sputniknews.com/20211219/قصف-صاروخي-يستهدف-السفارة-الأمريكية-ببغداد-1054322684.html
قصف صاروخي يستهدف السفارة الأمريكية ببغداد
قصف صاروخي يستهدف السفارة الأمريكية ببغداد
قالت وسائل إعلام عراقية، في ساعة مبكرة اليوم الأحد، إن صافرات الإنذار دوت في محيط السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء ببغداد. 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T00:42+0000
2021-12-19T00:46+0000
أخبار العراق اليوم
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وقال مصدر أمني ببغداد لوكالة سبوتنيك، إن صاروخين على الأقل سقطا في محيط السفارة الأمريكية.وأشار المصدر الأمني إلى أنه لا توجد معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن. لافتا إلى أن "القوات الأمريكية قامت بتفعيل منظومة الدفاع الصاروخي الـ C-RAM لاعتراض الصواريخ".وأفاد مراسل تلفزيون العربية السعودية، أن الهجوم الصاروخي على المنطقة الخضراء وقع من شارع فلسطين شرق بغداد.وتتعرض السفارة الأمريكية داخل المنطقة الخضراء "المحصنة" وسط بغداد بشكل مستمر إلى هجمات بالصواريخ، فيما تتهم واشنطن جماعات موالية لإيران بالمسؤولية عن هذه الهجمات.
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أخبار العراق اليوم

قصف صاروخي يستهدف السفارة الأمريكية ببغداد

00:42 GMT 19.12.2021 (تم التحديث: 00:46 GMT 19.12.2021)
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قالت وسائل إعلام عراقية، في ساعة مبكرة اليوم الأحد، إن صافرات الإنذار دوت في محيط السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء ببغداد.
وقال مصدر أمني ببغداد لوكالة سبوتنيك، إن صاروخين على الأقل سقطا في محيط السفارة الأمريكية.
وأشار المصدر الأمني إلى أنه لا توجد معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن. لافتا إلى أن "القوات الأمريكية قامت بتفعيل منظومة الدفاع الصاروخي الـ C-RAM لاعتراض الصواريخ".
وأفاد مراسل تلفزيون العربية السعودية، أن الهجوم الصاروخي على المنطقة الخضراء وقع من شارع فلسطين شرق بغداد.
وتتعرض السفارة الأمريكية داخل المنطقة الخضراء "المحصنة" وسط بغداد بشكل مستمر إلى هجمات بالصواريخ، فيما تتهم واشنطن جماعات موالية لإيران بالمسؤولية عن هذه الهجمات.
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