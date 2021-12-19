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https://arabic.sputniknews.com/20211219/قناة-إسرائيلية-تتحدث-مع-رجل-يعتقد-أن-رئيس-الموساد-السابق-كان-على-علاقة-بزوجته-فيديو-1054354206.html
قناة إسرائيلية تتحدث مع رجل يعتقد أن رئيس الموساد السابق كان على علاقة بزوجته... فيديو
قناة إسرائيلية تتحدث مع رجل يعتقد أن رئيس الموساد السابق كان على علاقة بزوجته... فيديو
نشرت قناة إسرائيلية، مساء اليوم السبت، مقتطفات من تقرير لها سينشر لاحقا حول تورط رئيس الموساد السابق في إفشاء أسرار أمنية لمضيفة طيران كان على علاقة بها... 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T20:37+0000
2021-12-19T20:37+0000
الموساد
يوسي كوهين
النووي الإيراني
إسرائيل
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وقالت القناة "13" في تغريدة بحسابها على تويتر: "هل كشف رئيس الموساد السابق يوسي كوهين أسرار أمنية للمضيفة التي كانت على علاقة معها ولزوجها؟ تحقيق يعرض لأول مرة رواية الزوج. نظرة خاطفة على استخلاص المعلومات الذي سيبث يوم الثلاثاء بعد النشرة الرئيسية".وتضمن الفيديو اعترافات يقدمها "جي شيكر" الزوج السابق للمضيفة التي كان "كوهين" على علاقة بها، وفق اتهامات ضده.وأشارت القناة إلى أن "كوهين" عرف "شيكر" لنصف ساعة فقط وتحدث معه عن أشياء يتطلب كشفها للمحاكمة.وقال "شكير": لقد حكى الكثير من القصص عن الموساد أيضا، وعن فترة إقامته في لبنان، وأنهم وضعوه خلال العمليات (العسكرية) في لبنان، لأنه يتحدث العربية بلهجة لبنانية لا يشك فيها اللبناني نفسه".وأضاف أن كوهين كان يثحدث عن تلك الأمور كي يشعره بأنه يجالس رجلا مهما وكأنه (كوهين) قد أراد القول "أنا أجلس معك وأحترمك أنا رئيس الموساد أشاركك الحكايات".وأبلغ رئيس الموساد السابق "شيكر" عن كيفية تعامله مع مسؤولي الجهاز البارزين قائلا: "عندما توليت منصبي رئيسا للموساد- انصت جيدا- خلال عشرة أيام، قمت بفصل 6 جنرالات لأنهم لم يكونوا مخلصين للمؤسسة لم يكونوا جيدين، لقد اعتقدوا أني أفضل صديق لهم، لكني قمت بفصلهم بلا رحمة".وتولى كوهين (60 عاما) مهامه رئيسا للموساد في 6 يناير/كانون الثاني 2016، وظل في المنصب حتى 1 يونيو/حزيران 2021.وفي 19 يوليو/تموز الماضي، كشفت القناة "13" عن شكوى تم تقديمها لوزارة العدل الإسرائيلية بحق كوهين، تتهمه بتسريب معلومات سرية.وأشارت القناة وقتها إلى أن "كوهين أبلغ مضيفة طيران كان على علاقة معها خلال العامين الأخيرين لولايته معلومات سرية، منتهكا بذلك قواعد أمن المعلومات وكشف معلومات بعضها قد يعرضه شخصيا للخطر.ووقتها رد كوهين على تلك الاتهامات بالقول: "لم أرتكب أية مخالفات تتعلق بأمن المعلومات، ليس هناك مضيفة أو علاقة وطيدة".وسبق أن تقدم المسؤول في الاستخبارات العسكرية التابعة الجيش الإسرائيلي "أمان"، العقيد احتياط يوسي لانغوتسكي، وزميله جوني أرنون، بطلب للمستشار القضائي للحكومة، أفيحاي ماندلبليت، لفتح تحقيق رسمي مع كوهين.وأوضحت صحيفة "معاريف" العبرية وقتها، أن يوسي كوهين قد أدلى بمعلومات سرية وخطيرة عن إيران، يستحق معها المحاكمة، والتي تتعلق بدور بلاده في عمليات سرية قامت بها وحدات إسرائيلية داخل إيران نفسها، وذلك في إشارة إلى ما صرح به رئيس الموساد السابق في مقابلة أجرتها معه القناة "12" تحدث خلالها عن تفاصيل سرقة الجهاز الأرشيف النووي الإيراني.
https://arabic.sputniknews.com/20210629/مطالب-بمحاكمة-رئيس-الموساد-السابق-لتسريبه-معلومات-عن-إيران-1049409369.html
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الموساد, يوسي كوهين, النووي الإيراني, إسرائيل

قناة إسرائيلية تتحدث مع رجل يعتقد أن رئيس الموساد السابق كان على علاقة بزوجته... فيديو

20:37 GMT 19.12.2021
© AP Photo / Heidi Levine رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي، الجنرال يوسي كوهين، 2017
 رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي، الجنرال يوسي كوهين، 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
© AP Photo / Heidi Levine
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نشرت قناة إسرائيلية، مساء اليوم السبت، مقتطفات من تقرير لها سينشر لاحقا حول تورط رئيس الموساد السابق في إفشاء أسرار أمنية لمضيفة طيران كان على علاقة بها ولزوجها.
وقالت القناة "13" في تغريدة بحسابها على تويتر: "هل كشف رئيس الموساد السابق يوسي كوهين أسرار أمنية للمضيفة التي كانت على علاقة معها ولزوجها؟ تحقيق يعرض لأول مرة رواية الزوج. نظرة خاطفة على استخلاص المعلومات الذي سيبث يوم الثلاثاء بعد النشرة الرئيسية".
وتضمن الفيديو اعترافات يقدمها "جي شيكر" الزوج السابق للمضيفة التي كان "كوهين" على علاقة بها، وفق اتهامات ضده.
وأشارت القناة إلى أن "كوهين" عرف "شيكر" لنصف ساعة فقط وتحدث معه عن أشياء يتطلب كشفها للمحاكمة.
وقال "شكير": لقد حكى الكثير من القصص عن الموساد أيضا، وعن فترة إقامته في لبنان، وأنهم وضعوه خلال العمليات (العسكرية) في لبنان، لأنه يتحدث العربية بلهجة لبنانية لا يشك فيها اللبناني نفسه".

ووصف "شيكر" وهو رجل أعمال رئيس الموساد السابق بـ "الثرثار"، مضيفا "أخبرني أن الموساد على علاقة مع طبيب زعيم عربي معروف".

وأضاف أن كوهين كان يثحدث عن تلك الأمور كي يشعره بأنه يجالس رجلا مهما وكأنه (كوهين) قد أراد القول "أنا أجلس معك وأحترمك أنا رئيس الموساد أشاركك الحكايات".
وأبلغ رئيس الموساد السابق "شيكر" عن كيفية تعامله مع مسؤولي الجهاز البارزين قائلا: "عندما توليت منصبي رئيسا للموساد- انصت جيدا- خلال عشرة أيام، قمت بفصل 6 جنرالات لأنهم لم يكونوا مخلصين للمؤسسة لم يكونوا جيدين، لقد اعتقدوا أني أفضل صديق لهم، لكني قمت بفصلهم بلا رحمة".
وتولى كوهين (60 عاما) مهامه رئيسا للموساد في 6 يناير/كانون الثاني 2016، وظل في المنصب حتى 1 يونيو/حزيران 2021.
وفي 19 يوليو/تموز الماضي، كشفت القناة "13" عن شكوى تم تقديمها لوزارة العدل الإسرائيلية بحق كوهين، تتهمه بتسريب معلومات سرية.
وأشارت القناة وقتها إلى أن "كوهين أبلغ مضيفة طيران كان على علاقة معها خلال العامين الأخيرين لولايته معلومات سرية، منتهكا بذلك قواعد أمن المعلومات وكشف معلومات بعضها قد يعرضه شخصيا للخطر.
رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي، الجنرال يوسي كوهين، 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2021
مطالب بمحاكمة رئيس الموساد السابق لتسريبه معلومات عن إيران
29 يونيو, 14:44 GMT
ووقتها رد كوهين على تلك الاتهامات بالقول: "لم أرتكب أية مخالفات تتعلق بأمن المعلومات، ليس هناك مضيفة أو علاقة وطيدة".
وسبق أن تقدم المسؤول في الاستخبارات العسكرية التابعة الجيش الإسرائيلي "أمان"، العقيد احتياط يوسي لانغوتسكي، وزميله جوني أرنون، بطلب للمستشار القضائي للحكومة، أفيحاي ماندلبليت، لفتح تحقيق رسمي مع كوهين.
وأوضحت صحيفة "معاريف" العبرية وقتها، أن يوسي كوهين قد أدلى بمعلومات سرية وخطيرة عن إيران، يستحق معها المحاكمة، والتي تتعلق بدور بلاده في عمليات سرية قامت بها وحدات إسرائيلية داخل إيران نفسها، وذلك في إشارة إلى ما صرح به رئيس الموساد السابق في مقابلة أجرتها معه القناة "12" تحدث خلالها عن تفاصيل سرقة الجهاز الأرشيف النووي الإيراني.
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