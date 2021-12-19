تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211219/قناة-السويس-تحقق-إيرادات-لم-تحدث-في-تاريخها-1054340811.html
قناة السويس تحقق إيرادات لم تسجلها من قبل
قناة السويس تحقق إيرادات لم تسجلها من قبل
أكد رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، أن الهيئة حققت إيرادات كبيرة منذ بداية العام الجاري وحتى النصف الأول من الشهر الجاري، واصفا الإيرادات بأنها غير... 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T13:55+0000
2021-12-19T14:26+0000
قناة السويس
أخبار مصر الآن
مصر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101522/65/1015226545_0:0:5733:3225_1920x0_80_0_0_4a2ac9376bc29efda0fc5012b9429752.jpg
ونقل بيان أصدرته الهيئة، اليوم الأحد، عن الفريق ربيع قوله إن "معدلات الملاحة بالقناة خلال العام الجاري مبشرة للغاية".وكانت الهيئة أعلنت في نوفمبر الماضي، أن حركة الملاحة بالقناة سجلت، رقما قياسيا في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة، بعبور 80 سفينة من الاتجاهين من دون انتظار، بإجمالي حمولات صافية قدرها 5.4 مليون طن، وذلك خلال يوم واحد.وسجلت القناة إيرادات قدرها 551 مليون دولار خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بزيادة 12.4 بالمئة عن إيرادات نفس الشهر من العام الماضي.وأكد رئيس الهيئة بوقت سابق أيضا، أن عائدات قناة السويس خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر لعام 2021، بلغت 5.2 مليار دولار مقابل 4.6 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام الماضي، بنسبة زيادة قدرها 12.4 بالمئة بفارق 575.1 مليون دولار.
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101522/65/1015226545_717:0:5017:3225_1920x0_80_0_0_4a491225190e93573aebe3f10a38a01f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
قناة السويس, أخبار مصر الآن, مصر

قناة السويس تحقق إيرادات لم تسجلها من قبل

13:55 GMT 19.12.2021 (تم التحديث: 14:26 GMT 19.12.2021)
© AP Photo / Amr Nabilقناة السويس الجديدة
قناة السويس الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
© AP Photo / Amr Nabil
تابعنا عبر
أكد رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، أن الهيئة حققت إيرادات كبيرة منذ بداية العام الجاري وحتى النصف الأول من الشهر الجاري، واصفا الإيرادات بأنها غير مسبوقة.
ونقل بيان أصدرته الهيئة، اليوم الأحد، عن الفريق ربيع قوله إن "معدلات الملاحة بالقناة خلال العام الجاري مبشرة للغاية".

وأضاف أن حصيلة الإيرادات المحققة بدءا من شهر يناير/كانون الثاني وحتى النصف الأول من شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري بلغت 6 مليار دولار وهو رقم لم تسجله قناة السويس من قبل".

وكانت الهيئة أعلنت في نوفمبر الماضي، أن حركة الملاحة بالقناة سجلت، رقما قياسيا في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة، بعبور 80 سفينة من الاتجاهين من دون انتظار، بإجمالي حمولات صافية قدرها 5.4 مليون طن، وذلك خلال يوم واحد.

وسجلت القناة إيرادات قدرها 551 مليون دولار خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بزيادة 12.4 بالمئة عن إيرادات نفس الشهر من العام الماضي.

وأكد رئيس الهيئة بوقت سابق أيضا، أن عائدات قناة السويس خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر لعام 2021، بلغت 5.2 مليار دولار مقابل 4.6 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام الماضي، بنسبة زيادة قدرها 12.4 بالمئة بفارق 575.1 مليون دولار.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
14:36 GMTأردوغان: حرب الاستقلال الاقتصادي مستمرة بنجاح
14:34 GMTالسعودية تضع شرطا لعودة سوريا للجامعة العربية وحمدوك يؤكد: أمن السودان واستقراره في خطر
14:32 GMTالأردن يستلم قرضا بقيمة 56 مليون دولار من صندوق النقد العربي
14:31 GMTفرنسا تسهل على مواطنيها حمل اسم الأم
14:19 GMTالشرطة الفرنسية تعتقل خمسين شخصا احتفلوا بنهائي كأس العرب
14:19 GMTكلوب يعلق على مفاوضات تجديد عقد محمد صلاح.. فيديو
14:15 GMTالأرصاد المصرية: الحرارة في بعض المناطق ستنخفض إلى درجتين تحت الصفر
14:10 GMTتهديدات بعصيان مدني... ما انعكاسات تأجيل الانتخابات على الشارع الليبي؟
14:01 GMTالسعودية تعلن ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في المملكة وتوجه رسالة للمواطنين والمقيمين
13:59 GMTالأمين العام للأمم المتحدة يصل إلى بيروت في زيارة "تضامن"
13:55 GMTقناة السويس تحقق إيرادات لم تسجلها من قبل
13:53 GMTوزيرة الدفاع الفرنسية: لا نريد تكرار تجربة الحرب البادرة مع روسيا
13:47 GMTأمين عام الإنتربول يقوم بزيارة رسمية إلى قطر
13:42 GMTالفنان المصري شيكو يعلن إصابته بكورونا
13:39 GMTأسرة لاجئ أفغاني في أمريكا مقتول تطالب شركة "أوبر" بتعويض 4 ملايين دولار
13:39 GMT "هولي" و"زينة" تغادران سوريا إلى هولندا.. صور
13:36 GMTمصر.. المؤبد للقائم بأعمال مرشد الإخوان المسلمين بتهمة التخابر
13:35 GMTالتحالف العربي يعلن مقتل 100 من مسلحي "أنصار الله" بعمليات في مأرب
13:33 GMTالعراق يغلق معبر ثان يستخدمه الجيش الأمريكي لتصدير النفط المسروق من سوريا
13:24 GMTتونس تستعد لإرسال أول رائدة فضاء إلى محطة الفضاء الدولية