قناة السويس تحقق إيرادات لم تسجلها من قبل

ونقل بيان أصدرته الهيئة، اليوم الأحد، عن الفريق ربيع قوله إن "معدلات الملاحة بالقناة خلال العام الجاري مبشرة للغاية".وكانت الهيئة أعلنت في نوفمبر الماضي، أن حركة الملاحة بالقناة سجلت، رقما قياسيا في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة، بعبور 80 سفينة من الاتجاهين من دون انتظار، بإجمالي حمولات صافية قدرها 5.4 مليون طن، وذلك خلال يوم واحد.وسجلت القناة إيرادات قدرها 551 مليون دولار خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بزيادة 12.4 بالمئة عن إيرادات نفس الشهر من العام الماضي.وأكد رئيس الهيئة بوقت سابق أيضا، أن عائدات قناة السويس خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر لعام 2021، بلغت 5.2 مليار دولار مقابل 4.6 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام الماضي، بنسبة زيادة قدرها 12.4 بالمئة بفارق 575.1 مليون دولار.
أكد رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، أن الهيئة حققت إيرادات كبيرة منذ بداية العام الجاري وحتى النصف الأول من الشهر الجاري، واصفا الإيرادات بأنها غير مسبوقة.
ونقل بيان أصدرته الهيئة، اليوم الأحد، عن الفريق ربيع قوله إن "معدلات الملاحة بالقناة خلال العام الجاري مبشرة للغاية".
وأضاف أن حصيلة الإيرادات المحققة بدءا من شهر يناير/كانون الثاني وحتى النصف الأول من شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري بلغت 6 مليار دولار وهو رقم لم تسجله قناة السويس من قبل".
وكانت الهيئة أعلنت في نوفمبر الماضي، أن حركة الملاحة بالقناة سجلت، رقما قياسيا في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة، بعبور 80 سفينة من الاتجاهين من دون انتظار، بإجمالي حمولات صافية قدرها 5.4 مليون طن، وذلك خلال يوم واحد.
وسجلت القناة إيرادات قدرها 551 مليون دولار خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بزيادة 12.4 بالمئة عن إيرادات نفس الشهر من العام الماضي.
وأكد رئيس الهيئة بوقت سابق أيضا، أن عائدات قناة السويس خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر لعام 2021، بلغت 5.2 مليار دولار مقابل 4.6 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام الماضي، بنسبة زيادة قدرها 12.4 بالمئة بفارق 575.1 مليون دولار.