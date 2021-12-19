كشف ملابسات حريق ضخم بإحدى المدارس في القاهرة

ونقلت بوابة "أخبار اليوم" غن مصدر أمني قوله إن التحريات الأولية رجحت عدم وجود شبهة جنائية في واقعة، اشتعال النيران في مدرسة الإلهامية بمنطقة حدائق القبة بالقاهرة.وأوضح المصدر أن الحريق الذي اندلع في المدرسة امتد إلى عقار مجاور لها، لكن قوات الحماية المدنية نجحت في السيطرة على الوضع قبل وقوع إصابات، فيما تعمل عناصر الحماية المدنية حاليا على تبريد أماكن اشتعال النيران منعًا لتجدد اشتعال النيران.يذكر أن قوات الحماية المدنية المصرية كانت قد تمكنت في وقت سابق، من اليوم الأحد، من السيطرة على حريق داخل مدرسة الإلهامية بشارع الأجهوري بمنطقة حدائق القبة، دون تسجيل إصابات.جاء ذلك بعدما تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد باندلاع حريق داخل المدرسة المذكورة وعلى الفور هرعت قوات الحماية المدنية بقوة 4 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.
كشف مصدر أمني عن ملابسات حريق ضخم اندلع، اليوم الأحد، في إحدى المدارس في العاصمة المصرية القاهرة لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية.
ونقلت بوابة "أخبار اليوم" غن مصدر أمني قوله إن التحريات الأولية رجحت عدم وجود شبهة جنائية في واقعة، اشتعال النيران في مدرسة الإلهامية بمنطقة حدائق القبة بالقاهرة.
وأوضح المصدر أن الحريق الذي اندلع في المدرسة امتد إلى عقار مجاور لها، لكن قوات الحماية المدنية نجحت في السيطرة على الوضع قبل وقوع إصابات، فيما تعمل عناصر الحماية المدنية حاليا على تبريد أماكن اشتعال النيران منعًا لتجدد اشتعال النيران.
يذكر أن قوات الحماية المدنية المصرية كانت قد تمكنت في وقت سابق، من اليوم الأحد، من السيطرة على حريق داخل مدرسة الإلهامية بشارع الأجهوري بمنطقة حدائق القبة، دون تسجيل إصابات.
جاء ذلك بعدما تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد باندلاع حريق داخل المدرسة المذكورة وعلى الفور هرعت قوات الحماية المدنية بقوة 4 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.