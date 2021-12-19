تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20211219/كلوب-يعلق-على-مفاوضات-تجديد-عقد-محمد-صلاح-فيديو-1054342117.html
كلوب يعلق على مفاوضات تجديد عقد محمد صلاح.. فيديو
كلوب يعلق على مفاوضات تجديد عقد محمد صلاح.. فيديو
علق الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، على مفاوضات التجديد مع مهاجم النادي الدولي المصري محمد صلاح. 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T14:19+0000
2021-12-19T14:19+0000
2021-12-19T14:19+0000
رياضة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/18/1050522284_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fa1ed4789b2a96e019a079386f5feb1f.jpg
وقال كلوب، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، اليوم الأحد: "لا أشعر بالقلق بشأن وتيرة المحادثات مع محمد صلاح، إننا نجري مفاوضات جيدة حقا معه".وأضاف المدرب الألماني: "أريد أن يجدد محمد صلاح مع ليفربول، لكن متى؟ لا أهتم كثيرا، المفاوضات تسير بشكل جيد.. هذه هي الإجابة".هذا وكشفت العديد من التقارير السابقة أن النجم المصري، الذي يقضي موسمه الخامس مع ليفربول قادما من روما في صيف 2017، يطلب راتبا ضخما من أجل الاستمرار مع ليفربول وتجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2023.ويتصدر صلاح حاليا قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 هدفا، وبفارق 6 أهداف عن زميله في ليفربول البرتغالي ديوغو جوتا والإنجليزي جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/18/1050522284_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_7d47190ed1876cd7a2f067e2cbe2c461.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة
كلوب يعلق على مفاوضات تجديد عقد محمد صلاح.. فيديو
علق الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، على مفاوضات التجديد مع مهاجم النادي الدولي المصري محمد صلاح.
وقال كلوب، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، اليوم الأحد: "لا أشعر بالقلق بشأن وتيرة المحادثات مع محمد صلاح، إننا نجري مفاوضات جيدة حقا معه".
وأضاف المدرب الألماني: "أريد أن يجدد محمد صلاح مع ليفربول، لكن متى؟ لا أهتم كثيرا، المفاوضات تسير بشكل جيد.. هذه هي الإجابة".
هذا وكشفت العديد من التقارير السابقة أن النجم المصري، الذي يقضي موسمه الخامس مع ليفربول قادما من روما في صيف 2017، يطلب راتبا ضخما من أجل الاستمرار مع ليفربول وتجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2023.
ويتصدر صلاح حاليا قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 هدفا، وبفارق 6 أهداف عن زميله في ليفربول البرتغالي ديوغو جوتا والإنجليزي جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.