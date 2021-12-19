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https://arabic.sputniknews.com/20211219/لأول-مرة-الدفاع-الروسية-تعرض-فيديو-لتدمير-أوريون-طائرة-مسيرة-1054324173.html
لأول مرة... الدفاع الروسية تعرض فيديو لتدمير "أوريون" طائرة مسيرة
لأول مرة... الدفاع الروسية تعرض فيديو لتدمير "أوريون" طائرة مسيرة
نظمت وزارة الدفاع الروسية مبارزة بطائرات مسيرة في ساحة تدريب طيران في شبه جزيرة القرم، أظهرت خلالها لأول مرة قدرة طائرة أوريون المسيرة على تدمير طائرات مسيرة... 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T06:12+0000
2021-12-19T06:12+0000
رصد عسكري
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يظهر في مقطع الفيديو كيف ترتفع أوريون في الجو ثم تدمر بواسطة صاروخ موجه مضاد للدبابات (حديث قادر على إصابة أهداف جوية منخفضة التحليق) طائرة مسيرة. تم نشر فيديو الطائرة المسيرة المروحية على قناة تلغرام التابعة لصحفي قناة روسيا 1 الكسندر روغاتكين. سيتم عرض النسخة الكاملة من الفيديو اليوم الأحد.تنتمي "أوريون" إلى فئة الطائرات المسيرة الهجومية المتوسطة وبعيدة المدى. يبلغ أقصى وزن للإقلاع 1150 كغ، وسرعة طيرانها 200 كيلومتر في الساعة، وأقصى ارتفاع طيران لها سبعة كيلومترات، ويمكن لها البقاء في الجو لمدة تصل إلى يوم واحد. الحمولة القصوى للطائرة 200 كيلوغرام.يمكن تسليح الطائرة المسيرة بقنابل كاب-20 وكاب-50 الموجهة والقنابل الإنزلاقية أو بي أ بي-50 وقنابل السقوط الحر الجوية من طراز فاب-50 والصواريخ الموجهة الجوية خي-50.
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رصد عسكري

لأول مرة... الدفاع الروسية تعرض فيديو لتدمير "أوريون" طائرة مسيرة

06:12 GMT 19.12.2021
© Sputnik . Alexey Filippov / الذهاب إلى بنك الصورطائرة "أوريون" دون طيار
طائرة أوريون دون طيار - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
© Sputnik . Alexey Filippov
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نظمت وزارة الدفاع الروسية مبارزة بطائرات مسيرة في ساحة تدريب طيران في شبه جزيرة القرم، أظهرت خلالها لأول مرة قدرة طائرة أوريون المسيرة على تدمير طائرات مسيرة أخرى في الجو.
يظهر في مقطع الفيديو كيف ترتفع أوريون في الجو ثم تدمر بواسطة صاروخ موجه مضاد للدبابات (حديث قادر على إصابة أهداف جوية منخفضة التحليق) طائرة مسيرة. تم نشر فيديو الطائرة المسيرة المروحية على قناة تلغرام التابعة لصحفي قناة روسيا 1 الكسندر روغاتكين. سيتم عرض النسخة الكاملة من الفيديو اليوم الأحد.
تنتمي "أوريون" إلى فئة الطائرات المسيرة الهجومية المتوسطة وبعيدة المدى. يبلغ أقصى وزن للإقلاع 1150 كغ، وسرعة طيرانها 200 كيلومتر في الساعة، وأقصى ارتفاع طيران لها سبعة كيلومترات، ويمكن لها البقاء في الجو لمدة تصل إلى يوم واحد. الحمولة القصوى للطائرة 200 كيلوغرام.
يمكن تسليح الطائرة المسيرة بقنابل كاب-20 وكاب-50 الموجهة والقنابل الإنزلاقية أو بي أ بي-50 وقنابل السقوط الحر الجوية من طراز فاب-50 والصواريخ الموجهة الجوية خي-50.
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