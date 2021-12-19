لأول مرة... الدفاع الروسية تعرض فيديو لتدمير "أوريون" طائرة مسيرة

يظهر في مقطع الفيديو كيف ترتفع أوريون في الجو ثم تدمر بواسطة صاروخ موجه مضاد للدبابات (حديث قادر على إصابة أهداف جوية منخفضة التحليق) طائرة مسيرة. تم نشر فيديو الطائرة المسيرة المروحية على قناة تلغرام التابعة لصحفي قناة روسيا 1 الكسندر روغاتكين. سيتم عرض النسخة الكاملة من الفيديو اليوم الأحد.تنتمي "أوريون" إلى فئة الطائرات المسيرة الهجومية المتوسطة وبعيدة المدى. يبلغ أقصى وزن للإقلاع 1150 كغ، وسرعة طيرانها 200 كيلومتر في الساعة، وأقصى ارتفاع طيران لها سبعة كيلومترات، ويمكن لها البقاء في الجو لمدة تصل إلى يوم واحد. الحمولة القصوى للطائرة 200 كيلوغرام.يمكن تسليح الطائرة المسيرة بقنابل كاب-20 وكاب-50 الموجهة والقنابل الإنزلاقية أو بي أ بي-50 وقنابل السقوط الحر الجوية من طراز فاب-50 والصواريخ الموجهة الجوية خي-50.
نظمت وزارة الدفاع الروسية مبارزة بطائرات مسيرة في ساحة تدريب طيران في شبه جزيرة القرم، أظهرت خلالها لأول مرة قدرة طائرة أوريون المسيرة على تدمير طائرات مسيرة أخرى في الجو.
يظهر في مقطع الفيديو كيف ترتفع أوريون في الجو ثم تدمر بواسطة صاروخ موجه مضاد للدبابات (حديث قادر على إصابة أهداف جوية منخفضة التحليق) طائرة مسيرة. تم نشر فيديو الطائرة المسيرة المروحية على قناة تلغرام التابعة لصحفي قناة روسيا 1 الكسندر روغاتكين. سيتم عرض النسخة الكاملة من الفيديو اليوم الأحد.
تنتمي "أوريون" إلى فئة الطائرات المسيرة الهجومية المتوسطة وبعيدة المدى. يبلغ أقصى وزن للإقلاع 1150 كغ، وسرعة طيرانها 200 كيلومتر في الساعة، وأقصى ارتفاع طيران لها سبعة كيلومترات، ويمكن لها البقاء في الجو لمدة تصل إلى يوم واحد. الحمولة القصوى للطائرة 200 كيلوغرام.
يمكن تسليح الطائرة المسيرة بقنابل كاب-20 وكاب-50 الموجهة والقنابل الإنزلاقية أو بي أ بي-50 وقنابل السقوط الحر الجوية من طراز فاب-50 والصواريخ الموجهة الجوية خي-50.