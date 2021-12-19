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https://arabic.sputniknews.com/20211219/لاعب-سعودي-يزيل-علم-إسرائيل-من-على-قميصه-في-مباراة-استعراضية-صورة-1054336296.html
لاعب سعودي يزيل علم إسرائيل من على قميصه في مباراة استعراضية... صورة
لاعب سعودي يزيل علم إسرائيل من على قميصه في مباراة استعراضية... صورة
ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بصور النجم السعودي المعتزل نواف التمياط بقميص بدى فيه العلم الإسرائيلي "مظلّلًا"، وذلك أثناء مشاركته في مباراة ودية بين فريق... 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T12:38+0000
2021-12-19T12:38+0000
العالم العربي
رياضة
كرة القدم
التطبيع مع إسرائيل
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ونشرت الصحيفة الإسرائيلية "تايمز أوف إسرائيل" في عددها الصادر يوم أمس السبت، أن "لاعبا سعوديًا ظهر أنه شطب علم إسرائيل من قميصه الذي شارك به في المباراة التي نظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على هامش بطولة كأس العرب 2021 المقامة مؤخرًا في قطر".وارتدى الفريقان قمصانا باللونين الأبيض والأزرق، تضمنت أعلامًا لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم، بما فيها إسرائيل.ويأتي الحادث بعد انسحاب ثلاثة لاعبين جزائريين من المباراة احتجاجا على تواجد المدرب الإسرائيلي لفريق "أساطير العالم"، أفرام غرانت.وقرر ثلاثة نجوم كرة قدم عرب سابقين الانسحاب من مباراة "أساطير العالم" التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة، على هامش منافسات كأس العرب، بسبب مشاركة مدرب إسرائيلي.وفاز "أساطير العرب" بالمباراة بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بخمسة أهداف لمثلها.وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن موقع "الفيفا" تجنب الإشارة إلى خطوة اللاعب السعودي أو مقاطعة المباراة من اللاعبين الجزائريين.وشهدت المباراة مواجهة بين فريقي نجوم العالم ونجوم العرب والذي شكل صفوفه عدة نجوم بينهم العمانيان علي الحبسي وعماد الحوسني، والسعوديان سامي الجابر ونواف التمياط، والمصري وائل جمعة، والمغربي حسين خرجة، والعراقي يونس محمود، والسوري فراس الخطيب.ولعب فريق نجوم العالم تحت قيادة اللاعب الإسرائيلي السابق أفرام غرانت، وبمشاركة كل من خوان بابلو، كافو، تيم كاهيل، مارسيل ديزاييه، يوري دجيركوف، لويس هيرنانديز، كريستيان كاريمبو، خافيير ماسكيرانو، لوثر ماتيوس، نونو غوميز، أندريا بيرلو، يايا توريه، باسكال زوبربوهلر، أمادو سامورا.وانتهت المباراة بفوز فريق نجوم العرب على نظيره نجوم العالم بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 5-5، لتبتسم في النهاية إلى أساطير العرب
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العالم العربي, رياضة, كرة القدم, التطبيع مع إسرائيل

لاعب سعودي يزيل علم إسرائيل من على قميصه في مباراة استعراضية... صورة

12:38 GMT 19.12.2021
© Sputnik . jony eliasافتتاح كأس العرب قطر
افتتاح كأس العرب قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
© Sputnik . jony elias
تابعنا عبر
ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بصور النجم السعودي المعتزل نواف التمياط بقميص بدى فيه العلم الإسرائيلي "مظلّلًا"، وذلك أثناء مشاركته في مباراة ودية بين فريق "أساطير العرب" وفريق يجمع "أساطير العالم" في دولة قطر.
ونشرت الصحيفة الإسرائيلية "تايمز أوف إسرائيل" في عددها الصادر يوم أمس السبت، أن "لاعبا سعوديًا ظهر أنه شطب علم إسرائيل من قميصه الذي شارك به في المباراة التي نظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على هامش بطولة كأس العرب 2021 المقامة مؤخرًا في قطر".
وارتدى الفريقان قمصانا باللونين الأبيض والأزرق، تضمنت أعلامًا لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم، بما فيها إسرائيل.
ويأتي الحادث بعد انسحاب ثلاثة لاعبين جزائريين من المباراة احتجاجا على تواجد المدرب الإسرائيلي لفريق "أساطير العالم"، أفرام غرانت.
وقرر ثلاثة نجوم كرة قدم عرب سابقين الانسحاب من مباراة "أساطير العالم" التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة، على هامش منافسات كأس العرب، بسبب مشاركة مدرب إسرائيلي.
وفاز "أساطير العرب" بالمباراة بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بخمسة أهداف لمثلها.
وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن موقع "الفيفا" تجنب الإشارة إلى خطوة اللاعب السعودي أو مقاطعة المباراة من اللاعبين الجزائريين.
وشهدت المباراة مواجهة بين فريقي نجوم العالم ونجوم العرب والذي شكل صفوفه عدة نجوم بينهم العمانيان علي الحبسي وعماد الحوسني، والسعوديان سامي الجابر ونواف التمياط، والمصري وائل جمعة، والمغربي حسين خرجة، والعراقي يونس محمود، والسوري فراس الخطيب.
اللغة العربية - التخطيط والتصميم - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
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ولعب فريق نجوم العالم تحت قيادة اللاعب الإسرائيلي السابق أفرام غرانت، وبمشاركة كل من خوان بابلو، كافو، تيم كاهيل، مارسيل ديزاييه، يوري دجيركوف، لويس هيرنانديز، كريستيان كاريمبو، خافيير ماسكيرانو، لوثر ماتيوس، نونو غوميز، أندريا بيرلو، يايا توريه، باسكال زوبربوهلر، أمادو سامورا.
وانتهت المباراة بفوز فريق نجوم العرب على نظيره نجوم العالم بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 5-5، لتبتسم في النهاية إلى أساطير العرب
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