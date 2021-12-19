https://arabic.sputniknews.com/20211219/لماذا-تشرب-النساء-الكحول-أكثر-من-الرجال؟-دراسة-تجيب-1054349200.html

لماذا تشرب النساء الكحول أكثر من الرجال؟... دراسة تجيب

لماذا تشرب النساء الكحول أكثر من الرجال؟... دراسة تجيب

الاستهلاك المفرط للكحول هو عامل خطر للعديد من الأمراض والحالات الصحية الخطيرة. لذلك، من المهم فهم العوامل أو المحفزات التي تقود مختلف الأشخاص إليه، لأنه بدون... 19.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-19T17:35+0000

2021-12-19T17:35+0000

2021-12-19T17:35+0000

التوتر

الكحول

إدمان الكحول

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وألقت دراسة جديدة بالضوء على أحد هذه المحفزات، وأهميتها بالنسبة لنصف المجتمع، بحسب ما نقله healthy.walla.وجد الباحثون أن التوتر هو حافز أكثر أهمية للنساء في سياق الإفراط في استهلاك الكحول مقارنة بالرجال.في الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة أريزونا ونشرت في مجلة Psychology of Addictive Behaviors تم فحص فرص أن يقود دعوة المشتركين والمشتركات في التجربة إلى مشروب غازي بعد يوم مرهق مكتظ بالضغوط والتوترات، إلى طلبهم بعد ذلك مشروبات كحولية.والرجال بشكل عام أكثر عرضة للإصابة بمشكلة الشرب من النساء، لكن الباحثين يقولون إن هذه الفجوة بين الجنسين تضيق، وأن النساء أكثر عرضة للإصابة بالأمراض بسبب الاستهلاك المفرط للكحول.قالت الدكتورة جولي باتوك بيكهام الباحثة في جامعة أريزونا "يمكن لبعض الناس أن يشربوا مشروبا كحوليا أو اثنين ثم يتوقفون، بينما هناك أشخاص سيواصلون الشرب فقط ولن يتوقفوا".وأضافت: "ضعف السيطرة على الكحول هو أحد العلامات المبكرة للاضطرابات المرتبطة بالكحول، ونحن نعلم أن التوتر يساهم في كل من ضعف التحكم في الكحول وتنظيم استهلاكه".وتابعت الباحثة أن "هذا المجال من تأثير التوتر على القدرة في التحكم بكمية الكحول التي نشربها هو مجال لم يتم بحثه بشكل كاف، خاصة بالنسبة للنساء".خلال التجربة، دعا الباحثون 105 رجال و105 امرأة إلى مختبرهم، الذي صمموه ليبدو وكأنه بار حقيقي، بالمقاعد المتعارف عليها في الحانات، ونادل حقيقي وجو عام مريح.صنف الباحثون المشاركين إلى مجموعتين - أولئك الذين قضوا يوما مشبعا بالضغط والتوترات، وأولئك الذين استمتعوا بيوم هادئ.تم تقديم مشروب يحتوي على كمية مكافئة من الكحول لـ 3 كوكتيلات، بينما تم تقديم 3 مشروبات غازية للنصف الآخر.بعد ذلك، تم منح جميع المشاركين في التجربة حرية الوصول إلى البار حيث يمكنهم طلب أي مشروب كحولي يريدونه لمدة 90 دقيقة.وتضيف "هناك صلة وثيقة بين التوتر وصعوبة التحكم في استهلاك الكحول، وبما أن التوتر هو شيء يمكننا التأثير فيه، فقد أردنا فحص ما إذا كانت بعض الضغوط قد أدت إلى اضطراب في تنظيم استهلاك الكحول".في نهاية 90 دقيقة، خضع المشاركون لاختبار لتقييم كمية الكحول التي تناولوها.أظهرت النتائج التي توصلوا إليها أن التعرض للتوتر والضغط أدى إلى زيادة استهلاك الكحول في جميع المشاركين في التجربة.في الرجال الذين عانوا من ذلك، لوحظ اختلاف أكثر أهمية في طريقة استهلاك الكحول بين أولئك الذين بدأوا التجربة بمشروب كحولي (شربوا أكثر) وأولئك الذين بدأوها بمشروب غازي (شربوا أقل).في حين أن النساء اللواتي عانين من يوم مرهق شربن المزيد من الكحول سواء كان مشروبهن الأول كان الكحول أم لا.وقال إن "عواقب استهلاك الكحول ليست هي نفسها بالنسبة للنساء والرجال، ولا يمكننا الاستمرار في استخدام النماذج القائمة على الرجال إذا أردنا مساعدة النساء".

https://arabic.sputniknews.com/20191111/تعرف-على-الدول-الأكثر-والأقل-استهلاكا-للكحول-1043377611.html

https://arabic.sputniknews.com/20191024/العلماء-يكشفون-خطرا-قاتلا-للكحول-1043230330.html

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

التوتر, الكحول, إدمان الكحول