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ليفربول يستبعد ألكانتارا من مباراة توتنهام بسبب كورونا
ليفربول يستبعد ألكانتارا من مباراة توتنهام بسبب كورونا
قال فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأحد، إنه تقرر استبعاد اللاعب تياجو ألكانتارا من تشكيلة الفريق التي تخوض مباراة توتنهام هوتسبر بعد أن كشفت نتيجة... 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T16:24+0000
2021-12-19T16:37+0000
ليفربول
رياضة
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وأضاف النادي، في بيان نشره عبر موقعه، أن ألكانتارا لاعب خط الوسط، يخضع الآن لعزل صحي ولن يلعب مباراة توتنهام المقرر إقامتها، اليوم الأحد، في لندن.وأضاف البيان إنه تقرر كذلك استبعاد قائد الفريق، جوردان هندرسون، بسبب المرض، وعلى الرغم من أن اختبار كورونا الذي خضع له جاءت نتيجته سلبية إلا أنه تم استبعاده من تشكيلة الفريق بسبب شعوره بتوعك.واختتم البيان بالتأكيد على أنه تم إجراء مسحة كورونا لكل لاعبي الفريق أمس السبت، وصباح اليوم الأحد، ولم يتبين وجود أي حالات أي حالات إصابة سوى ألكانتارا.أكد يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أن ناديه لن يتعاقد مع أي لاعب يرفض تلقي اللقاح الواقي من فيروس كورونا.وفي وقت سابق، نفى المتحدث الإعلامي لنادي ليفربول إصابة النجم المصري محمد صلاح بفيروس كورونا، حيث قال "ليس هناك ما يشير لإصابة صلاح بكورونا، وليس من الصواب التكهن بمثل هذه الأمور المتعلقة بالصحة"، مضيفا أنه "لم تظهر على صلاح أي أعراض، ولذلك لم يصدر النادي أي بيان حول الأمر".
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ليفربول, رياضة

ليفربول يستبعد ألكانتارا من مباراة توتنهام بسبب كورونا

16:24 GMT 19.12.2021 (تم التحديث: 16:37 GMT 19.12.2021)
© Kai Pfaffenbachتياغو ألكانتارا
تياغو ألكانتارا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
© Kai Pfaffenbach
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قال فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأحد، إنه تقرر استبعاد اللاعب تياجو ألكانتارا من تشكيلة الفريق التي تخوض مباراة توتنهام هوتسبر بعد أن كشفت نتيجة مسحة كورونا عن الاشتباه في إصابته.
وأضاف النادي، في بيان نشره عبر موقعه، أن ألكانتارا لاعب خط الوسط، يخضع الآن لعزل صحي ولن يلعب مباراة توتنهام المقرر إقامتها، اليوم الأحد، في لندن.
وأضاف البيان إنه تقرر كذلك استبعاد قائد الفريق، جوردان هندرسون، بسبب المرض، وعلى الرغم من أن اختبار كورونا الذي خضع له جاءت نتيجته سلبية إلا أنه تم استبعاده من تشكيلة الفريق بسبب شعوره بتوعك.
واختتم البيان بالتأكيد على أنه تم إجراء مسحة كورونا لكل لاعبي الفريق أمس السبت، وصباح اليوم الأحد، ولم يتبين وجود أي حالات أي حالات إصابة سوى ألكانتارا.
أكد يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أن ناديه لن يتعاقد مع أي لاعب يرفض تلقي اللقاح الواقي من فيروس كورونا.
وفي وقت سابق، نفى المتحدث الإعلامي لنادي ليفربول إصابة النجم المصري محمد صلاح بفيروس كورونا، حيث قال "ليس هناك ما يشير لإصابة صلاح بكورونا، وليس من الصواب التكهن بمثل هذه الأمور المتعلقة بالصحة"، مضيفا أنه "لم تظهر على صلاح أي أعراض، ولذلك لم يصدر النادي أي بيان حول الأمر".
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