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https://arabic.sputniknews.com/20211219/مجلة-سو-57-وأوخوتنيك-فريق-فتاك-1054324611.html
مجلة: "سو-57" و"أوخوتنيك" فريق فتاك
مجلة: "سو-57" و"أوخوتنيك" فريق فتاك
قيمت الولايات المتحدة إمكانات فرقة قتالية تتكون من مقاتلة روسية من الجيل الخامس سو-57 وطائرة مسيرة هجومية ثقيلة إس-70 "أوخوتنيك". 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T06:36+0000
2021-12-19T06:36+0000
رصد عسكري
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وفقًا لـ "19FortyFive"، فإن سو-57 و إس-70 هما "فريق فتاك". هذا يعني أنه يمكن للطائرتين تبادل المعلومات التي تحتاجانها في المعركة. في الوقت نفسه، تمتلك الطائرة المسيرة الهجومية بعض القدرات الذاتية.يقول المنشور: "الجمع بين أوخوتنيك وسو-57 يمنح الروس المزيد من الخيارات أثناء القتال. يمكن لطيار سو-57 إرسال طائرة مسيرة في مهمة خطيرة".تظهر "أوخوتنيك" في الفيديو بفوهة مسطحة، مما يجعلها أكثر تخفيا. أيضًا، يلفت مؤلف المادة الانتباه إلى سو-57 نفسها خفية. هذا يسمح لـسو-57 وأوخوتنيك بالعمل خلف خطوط العدو.أوخوتنيك تستحق الاهتمام بالتأكيد. يجب أن يثير الاقتران بطائرة خفية مخاوف بشأن احتمال اعتراضها من قبل القوات الجوية. قد يبدأ الروس أيضًا في إطلاق أوخوتنيك من سفن الإنزال في المستقبل، وبعد ذلك سيتعين على البحرية الأمريكية التعامل مع طائرة مسيرة خفية.
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رصد عسكري

مجلة: "سو-57" و"أوخوتنيك" فريق فتاك

06:36 GMT 19.12.2021
© Sputnik . وزارة الدفاع الروسية / الذهاب إلى بنك الصورمقاتلة "سو-57" وطائرة "أوخوتنيك" المسيرة
مقاتلة سو-57 وطائرة أوخوتنيك المسيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
© Sputnik . وزارة الدفاع الروسية
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قيمت الولايات المتحدة إمكانات فرقة قتالية تتكون من مقاتلة روسية من الجيل الخامس سو-57 وطائرة مسيرة هجومية ثقيلة إس-70 "أوخوتنيك".
وفقًا لـ "19FortyFive"، فإن سو-57 و إس-70 هما "فريق فتاك". هذا يعني أنه يمكن للطائرتين تبادل المعلومات التي تحتاجانها في المعركة. في الوقت نفسه، تمتلك الطائرة المسيرة الهجومية بعض القدرات الذاتية.
يقول المنشور: "الجمع بين أوخوتنيك وسو-57 يمنح الروس المزيد من الخيارات أثناء القتال. يمكن لطيار سو-57 إرسال طائرة مسيرة في مهمة خطيرة".
تظهر "أوخوتنيك" في الفيديو بفوهة مسطحة، مما يجعلها أكثر تخفيا. أيضًا، يلفت مؤلف المادة الانتباه إلى سو-57 نفسها خفية. هذا يسمح لـسو-57 وأوخوتنيك بالعمل خلف خطوط العدو.
أوخوتنيك تستحق الاهتمام بالتأكيد. يجب أن يثير الاقتران بطائرة خفية مخاوف بشأن احتمال اعتراضها من قبل القوات الجوية. قد يبدأ الروس أيضًا في إطلاق أوخوتنيك من سفن الإنزال في المستقبل، وبعد ذلك سيتعين على البحرية الأمريكية التعامل مع طائرة مسيرة خفية.
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