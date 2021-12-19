مجلة: "سو-57" و"أوخوتنيك" فريق فتاك

وفقًا لـ "19FortyFive"، فإن سو-57 و إس-70 هما "فريق فتاك". هذا يعني أنه يمكن للطائرتين تبادل المعلومات التي تحتاجانها في المعركة. في الوقت نفسه، تمتلك الطائرة المسيرة الهجومية بعض القدرات الذاتية.يقول المنشور: "الجمع بين أوخوتنيك وسو-57 يمنح الروس المزيد من الخيارات أثناء القتال. يمكن لطيار سو-57 إرسال طائرة مسيرة في مهمة خطيرة".تظهر "أوخوتنيك" في الفيديو بفوهة مسطحة، مما يجعلها أكثر تخفيا. أيضًا، يلفت مؤلف المادة الانتباه إلى سو-57 نفسها خفية. هذا يسمح لـسو-57 وأوخوتنيك بالعمل خلف خطوط العدو.أوخوتنيك تستحق الاهتمام بالتأكيد. يجب أن يثير الاقتران بطائرة خفية مخاوف بشأن احتمال اعتراضها من قبل القوات الجوية. قد يبدأ الروس أيضًا في إطلاق أوخوتنيك من سفن الإنزال في المستقبل، وبعد ذلك سيتعين على البحرية الأمريكية التعامل مع طائرة مسيرة خفية.
قيمت الولايات المتحدة إمكانات فرقة قتالية تتكون من مقاتلة روسية من الجيل الخامس سو-57 وطائرة مسيرة هجومية ثقيلة إس-70 "أوخوتنيك".
وفقًا لـ "19FortyFive"، فإن سو-57 و إس-70 هما "فريق فتاك". هذا يعني أنه يمكن للطائرتين تبادل المعلومات التي تحتاجانها في المعركة. في الوقت نفسه، تمتلك الطائرة المسيرة الهجومية بعض القدرات الذاتية.
يقول المنشور: "الجمع بين أوخوتنيك وسو-57 يمنح الروس المزيد من الخيارات أثناء القتال. يمكن لطيار سو-57 إرسال طائرة مسيرة في مهمة خطيرة".
تظهر "أوخوتنيك" في الفيديو بفوهة مسطحة، مما يجعلها أكثر تخفيا. أيضًا، يلفت مؤلف المادة الانتباه إلى سو-57 نفسها خفية. هذا يسمح لـسو-57 وأوخوتنيك بالعمل خلف خطوط العدو.
أوخوتنيك تستحق الاهتمام بالتأكيد. يجب أن يثير الاقتران بطائرة خفية مخاوف بشأن احتمال اعتراضها من قبل القوات الجوية. قد يبدأ الروس أيضًا في إطلاق أوخوتنيك من سفن الإنزال في المستقبل، وبعد ذلك سيتعين على البحرية الأمريكية التعامل مع طائرة مسيرة خفية.