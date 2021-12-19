محمد رمضان يرد على تصريحات نوري المالكي بعد حفله الأخير في بغداد... فيديو

وأعاد محمد رمضان، نشر مقطع من حديث المالكي عنه، واتبعه بلقطة لشخصية رفاعي الدسوقي من مسلسل "الأسطورة" قال فيه: "أنا الشيطان كان بيساعدني بقى"، مكتفيا بوضع وجه ضاحك.وكان نور المالكي الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية ورئيس وزراء العراق الأسبق، انتقد تنظيم فعاليات فنية، وصفها بالحفلات الماجنة قائلا: "العراق يحتضن الساقطين من الفنانين، ولو كانوا أصحاب فن حقيقي لقلنا لهم أهلا وسهلا".وفي وقت سابق، تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة للفنان المصري، محمد رمضان، أثناء حفله الغنائي الأول في العاصمة العراقية بغداد، والذي أحياه أول الشهر الجاري.وظهر في أحد الفيديوهات محمد رمضان وهو يتلقى العديد من الساعات والهدايا الثمينة، ليعلق ممازحا جمهوره: "كفاية ما تبسطهاش أكتر من كده"، في إشارة إلى جملة الفنانة الراحل، عبد السلام النابلسي.كما علق محمد رمضان على غمره بالساعات الثمينة قائلا: "عندما كنت صغيرا كان يتم حذفي بالحجارة، أما الآن فيتم حذفي بساعات أوديمار".>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار الفنانين في مصر.
وكان نور المالكي الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية ورئيس وزراء العراق الأسبق، انتقد تنظيم فعاليات فنية، وصفها بالحفلات الماجنة قائلا: "العراق يحتضن الساقطين من الفنانين، ولو كانوا أصحاب فن حقيقي لقلنا لهم أهلا وسهلا".
وأكد المالكي أن البعض قد يلوم الحكومة العراقية على تنظيم حفلات مماثلة لحفل محمد رمضان في بغداد، لكن المسؤولية الأكبر تقع على السياسيين والعلماء ورجال المجتمع في التصدي لتلك الحفلات.
وفي وقت سابق، تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة للفنان المصري، محمد رمضان، أثناء حفله الغنائي الأول في العاصمة العراقية بغداد، والذي أحياه أول الشهر الجاري.
وظهر في أحد الفيديوهات محمد رمضان وهو يتلقى العديد من الساعات والهدايا الثمينة، ليعلق ممازحا جمهوره: "كفاية ما تبسطهاش أكتر من كده"، في إشارة إلى جملة الفنانة الراحل، عبد السلام النابلسي.
كما علق محمد رمضان على غمره بالساعات الثمينة قائلا: "عندما كنت صغيرا كان يتم حذفي بالحجارة، أما الآن فيتم حذفي بساعات أوديمار".