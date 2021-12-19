https://arabic.sputniknews.com/20211219/محمد-رمضان-يرد-على-تصريحات-نوري-المالكي-بعد-حفله-الأخير-في-بغداد-فيديو-1054353559.html

محمد رمضان يرد على تصريحات نوري المالكي بعد حفله الأخير في بغداد... فيديو

محمد رمضان يرد على تصريحات نوري المالكي بعد حفله الأخير في بغداد... فيديو

رد الفنان المصري محمد رمضان، على تصريحات رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي، الذي وصفه بالداعر الفاجر، بعد حفله الأخير في بغداد. 19.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-19T20:01+0000

2021-12-19T20:01+0000

2021-12-19T20:01+0000

محمد رمضان

أخبار الفنانين في مصر

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/13/1054325362_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_ec58415e273db97fd5cb47e192627207.jpg

وأعاد محمد رمضان، نشر مقطع من حديث المالكي عنه، واتبعه بلقطة لشخصية رفاعي الدسوقي من مسلسل "الأسطورة" قال فيه: "أنا الشيطان كان بيساعدني بقى"، مكتفيا بوضع وجه ضاحك.وكان نور المالكي الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية ورئيس وزراء العراق الأسبق، انتقد تنظيم فعاليات فنية، وصفها بالحفلات الماجنة قائلا: "العراق يحتضن الساقطين من الفنانين، ولو كانوا أصحاب فن حقيقي لقلنا لهم أهلا وسهلا".وفي وقت سابق، تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة للفنان المصري، محمد رمضان، أثناء حفله ‏الغنائي الأول في العاصمة العراقية بغداد، والذي أحياه أول الشهر الجاري.وظهر في أحد الفيديوهات محمد رمضان وهو يتلقى العديد من الساعات والهدايا الثمينة، ليعلق ممازحا جمهوره: "كفاية ما تبسطهاش أكتر من كده"، في إشارة إلى جملة الفنانة الراحل، عبد السلام النابلسي.كما علق محمد رمضان على غمره بالساعات الثمينة قائلا: "عندما كنت صغيرا كان يتم حذفي بالحجارة، أما الآن فيتم حذفي بساعات أوديمار".>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار الفنانين في مصر.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

محمد رمضان, أخبار الفنانين في مصر