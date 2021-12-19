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https://arabic.sputniknews.com/20211219/محمد-صلاح-على-أعتاب-رقم-جديد-أمام-توتنهام-1054336630.html
محمد صلاح على أعتاب رقم جديد أمام توتنهام
محمد صلاح على أعتاب رقم جديد أمام توتنهام
يدخل نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، اليوم الأحد، مباراة توتنهام، في الجولة 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ" باحثا عن رقم استثنائي جديد. 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T12:40+0000
2021-12-19T12:40+0000
رياضة
ليفربول
محمد صلاح
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ونشر الحساب الرسمي لـ"البريميرليغ"، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الأحد، تغريدة جديدة له، أكد من خلالها أن النجم المصري، محمد صلاح، تمكن من تسجيل أو صناعة هدف، على الأقل، في آخر 15 مباراة له خلال مشاركته في الدوري الإنجليزي الممتاز.وأكد "البريميرليغ" في تغريدته، صباح اليوم، أن رقم محمد صلاح يعادل رقم جيمي فاردي، موضحا أن النجم المصري سيحقق رقما قياسيا جديدا في الدوري الإنجليزي في حال تسجيل أو صنع أي هدف ضد توتنهام، اليوم الأحد.يذكر أن صلاح يحتل صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم برصيد 15 هدفا، ليتفوق على زميله البرتغالي ديوغو غوتا والإنجليزي جيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي، صاحبي الترتيب الثاني برصيد 9 أهداف.
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رياضة, ليفربول, محمد صلاح

محمد صلاح على أعتاب رقم جديد أمام توتنهام

12:40 GMT 19.12.2021
© REUTERS / PHIL NOBLEمحمد صلاح بعد الفوز على مانشستر يونايتد
محمد صلاح بعد الفوز على مانشستر يونايتد - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
© REUTERS / PHIL NOBLE
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يدخل نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، اليوم الأحد، مباراة توتنهام، في الجولة 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ" باحثا عن رقم استثنائي جديد.
ونشر الحساب الرسمي لـ"البريميرليغ"، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الأحد، تغريدة جديدة له، أكد من خلالها أن النجم المصري، محمد صلاح، تمكن من تسجيل أو صناعة هدف، على الأقل، في آخر 15 مباراة له خلال مشاركته في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وأكد "البريميرليغ" في تغريدته، صباح اليوم، أن رقم محمد صلاح يعادل رقم جيمي فاردي، موضحا أن النجم المصري سيحقق رقما قياسيا جديدا في الدوري الإنجليزي في حال تسجيل أو صنع أي هدف ضد توتنهام، اليوم الأحد.
يذكر أن صلاح يحتل صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم برصيد 15 هدفا، ليتفوق على زميله البرتغالي ديوغو غوتا والإنجليزي جيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي، صاحبي الترتيب الثاني برصيد 9 أهداف.
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