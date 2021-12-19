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مخاطره الصحية تفوق فوائده... تحذيرات من هذا الدواء
مخاطره الصحية تفوق فوائده... تحذيرات من هذا الدواء
يلجأ الكثير من الأشخاص عند الشعور بالألم بالمسكنات المتاحة بوصفة طبية أو بدونها، إلا أن مسكنات الألم الأكثر شيوعا يمكن أن تتسبب في أمراض خطيرة. 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T10:09+0000
2021-12-19T10:09+0000
مجتمع
علوم
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ووفقا لصحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، فإن الدكتورة جوليا غيريني من مؤسسة "الصيدلية الرقمية"، أكدت أن مسكن الكودين الذي يعتبر علاجا فعالا لكثير من الحالات، قد يتسبب في تلف الكبد والكلى.وقالت: "الكودين دواء يجب أن يكون الإنسان حذرًا للغاية بشأنه، لأنه يمكن أن يسبب مضاعفات مزمنة رئيسية بما فيها الإدمان"، مضيفة أن: "الإدمان على الكودين يمكن أن يسبب مشاكل عقلية وجسدية طويلة الأمد، مثل تلف الكبد وتلف الكلى والتهاب البنكرياس الحاد… وإلى جانب هذه الحالات يمكن أن يؤدي الإدمان على الكودين إلى تلف بعض أجزاء الدماغ، ما يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالاكتئاب المزمن والقلق".ولفتت غيريني إلى أنه على الرغم من بيع الكودين دون وصفة طبية، إلا أنه لا ينبغي استخدامه لمدة تزيد عن ثلاثة أيام، ويجب استخدامه فقط عند الضرورة القصوى.ونبهت غيريني إلى أن الكثير من الناس يعيشون في وهم، وهو أنه من المستحيل الإدمان على عقار لا يحتاج إلى وصفة طبية لشرائه، لافتة إلى أن الكثير من الأشخاص أصبحوا فعلا مدمنين وعليهم الآن التعامل مع قضايا أكثر خطورة من الألم.وبشأن تناول الأطفال لمسكن الكودين، قالت غيريني: "أعطِ الكودين للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و18 عامًا فقط إذا لم تنجح المسكنات اليومية مثل الباراسيتامول والأيبوبروفين".
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مجتمع, علوم

مخاطره الصحية تفوق فوائده... تحذيرات من هذا الدواء

10:09 GMT 19.12.2021
© Depositphotos / Motorolkaأدوية
أدوية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
© Depositphotos / Motorolka
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يلجأ الكثير من الأشخاص عند الشعور بالألم بالمسكنات المتاحة بوصفة طبية أو بدونها، إلا أن مسكنات الألم الأكثر شيوعا يمكن أن تتسبب في أمراض خطيرة.
ووفقا لصحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، فإن الدكتورة جوليا غيريني من مؤسسة "الصيدلية الرقمية"، أكدت أن مسكن الكودين الذي يعتبر علاجا فعالا لكثير من الحالات، قد يتسبب في تلف الكبد والكلى.
وقالت: "الكودين دواء يجب أن يكون الإنسان حذرًا للغاية بشأنه، لأنه يمكن أن يسبب مضاعفات مزمنة رئيسية بما فيها الإدمان"، مضيفة أن: "الإدمان على الكودين يمكن أن يسبب مشاكل عقلية وجسدية طويلة الأمد، مثل تلف الكبد وتلف الكلى والتهاب البنكرياس الحاد… وإلى جانب هذه الحالات يمكن أن يؤدي الإدمان على الكودين إلى تلف بعض أجزاء الدماغ، ما يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالاكتئاب المزمن والقلق".
ولفتت غيريني إلى أنه على الرغم من بيع الكودين دون وصفة طبية، إلا أنه لا ينبغي استخدامه لمدة تزيد عن ثلاثة أيام، ويجب استخدامه فقط عند الضرورة القصوى.
وتابعت الدكتورة غيريني في مداخلتها: "حاول دائمًا تجربة أدوية الخط الأول الأخرى لمكافحة الألم في المقام الأول، وإذا لم تكن متأكدًا، فتحدث إلى الطبيب".
ونبهت غيريني إلى أن الكثير من الناس يعيشون في وهم، وهو أنه من المستحيل الإدمان على عقار لا يحتاج إلى وصفة طبية لشرائه، لافتة إلى أن الكثير من الأشخاص أصبحوا فعلا مدمنين وعليهم الآن التعامل مع قضايا أكثر خطورة من الألم.
وبشأن تناول الأطفال لمسكن الكودين، قالت غيريني: "أعطِ الكودين للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و18 عامًا فقط إذا لم تنجح المسكنات اليومية مثل الباراسيتامول والأيبوبروفين".
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