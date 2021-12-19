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مدرب ليفربول: لن نتعاقد مع لاعبين يرفضون اللقاح
مدرب ليفربول: لن نتعاقد مع لاعبين يرفضون اللقاح
أكد يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أن ناديه لن يتعاقد مع أي لاعب يرفض تلقي اللقاح الواقي من فيروس كورونا. 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T12:14+0000
2021-12-19T12:14+0000
ليفربول
فيروس كورونا
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ونقلت وكالة "رويترز"، اليوم الأحد، عن كلوب أن اللاعب الذي لم يحصل على اللقاح يمثل تهديدا مستمرا للجميع.وأشار المدرب الألماني إلى أن ليفربول لا يسعى للتعاقد مع لاعبين في الوقت الحالي إلا أنه أراد أن يؤكد على أن هذا الجانب سيكون محوريا.وفي الإطار ذاته، قال ستيفن جيرارد مدرب أستون فيلا ونظيره في كريستال بالاس باتريك فييرا إن الحصول على التطعيم قد يؤخذ في الاعتبار عند التعاقد مع لاعبين جدد وسط زيادة عدد حالات الإصابة بالفيروس بين أندية البطولة.وكانت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، قد ذكرت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أن 68 في المئة من اللاعبين حصلوا على جرعتي اللقاح إلا أنها كشفت في منتصف الأسبوع الماضي عن 42 إصابة بكورونا خلال أسبوع واحد وهو رقم قياسي.ونتيجة لزيادة أعداد المصابين قررت الرابطة تأجيل 10 مباريات حتى الآن من بينها ست مباريات من الجولة الحالية.
https://arabic.sputniknews.com/20211216/ليفربول-يعلن-غياب-3-من-نجومه-أمام-نيوكاسل-بسبب-كورونا-1054249395.html
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ليفربول, فيروس كورونا

مدرب ليفربول: لن نتعاقد مع لاعبين يرفضون اللقاح

12:14 GMT 19.12.2021
© REUTERS / Andrew Yatesيورغن كلوب
يورغن كلوب - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
© REUTERS / Andrew Yates
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أكد يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أن ناديه لن يتعاقد مع أي لاعب يرفض تلقي اللقاح الواقي من فيروس كورونا.
ونقلت وكالة "رويترز"، اليوم الأحد، عن كلوب أن اللاعب الذي لم يحصل على اللقاح يمثل تهديدا مستمرا للجميع.
وأشار المدرب الألماني إلى أن ليفربول لا يسعى للتعاقد مع لاعبين في الوقت الحالي إلا أنه أراد أن يؤكد على أن هذا الجانب سيكون محوريا.
المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2021
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وفي الإطار ذاته، قال ستيفن جيرارد مدرب أستون فيلا ونظيره في كريستال بالاس باتريك فييرا إن الحصول على التطعيم قد يؤخذ في الاعتبار عند التعاقد مع لاعبين جدد وسط زيادة عدد حالات الإصابة بالفيروس بين أندية البطولة.
وكانت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، قد ذكرت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أن 68 في المئة من اللاعبين حصلوا على جرعتي اللقاح إلا أنها كشفت في منتصف الأسبوع الماضي عن 42 إصابة بكورونا خلال أسبوع واحد وهو رقم قياسي.
ونتيجة لزيادة أعداد المصابين قررت الرابطة تأجيل 10 مباريات حتى الآن من بينها ست مباريات من الجولة الحالية.
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