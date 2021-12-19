مدمرة "الوند" و4 غواصات جديدة تنضم للبحرية الإيرانية

ذكرت ذلك وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن المدمرة "الوند" خضعت لعمليات تحديث كامل، مشيرة إلى أن مراسم إعادتها للقوات البحرية بعد التحديث حضرها الأدميرال حبيب الله سياري، مساعد الشؤون التنسيقية للقائد العام للجيش الايراني، والأدميرال شهرام إيراني، قائد القوات البحرية.ولفتت الوكالة إلى أن الغواصات الأربعة التي انضمت للقوات البحرية الإيرانية هي من طراز "السابحات - 15".ولفتت الوكالة إلى أنه تم ضم معدات بحرية أخرى للقوات البحرية بعد خضوعها لعمليات تحديث مثل مروحية "إتش 3 دي" وطائرة فريند شيب "إف - 27" وبرمائية "هوفرکرافت".
أعادت إيران مدمرة تابعة لقواتها البحرية من فئة "الوند" إلى الخدمة مرة أخرى بعدما أجرت لها عملية تطوير، إضافة إلى انضمام 4 غواصات جديدة لأسطولها الحربي.
ذكرت ذلك وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن المدمرة "الوند" خضعت لعمليات تحديث كامل، مشيرة إلى أن مراسم إعادتها للقوات البحرية بعد التحديث حضرها الأدميرال حبيب الله سياري، مساعد الشؤون التنسيقية للقائد العام للجيش الايراني، والأدميرال شهرام إيراني، قائد القوات البحرية.