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مدمرة "الوند" و4 غواصات جديدة تنضم للبحرية الإيرانية
مدمرة "الوند" و4 غواصات جديدة تنضم للبحرية الإيرانية
أعادت إيران مدمرة تابعة لقواتها البحرية من فئة "الوند" إلى الخدمة مرة أخرى بعدما أجرت لها عملية تطوير، إضافة إلى انضمام 4 غواصات جديدة لأسطولها الحربي. 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T10:38+0000
2021-12-19T10:38+0000
رصد عسكري
أخبار إيران
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ذكرت ذلك وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن المدمرة "الوند" خضعت لعمليات تحديث كامل، مشيرة إلى أن مراسم إعادتها للقوات البحرية بعد التحديث حضرها الأدميرال حبيب الله سياري، مساعد الشؤون التنسيقية للقائد العام للجيش الايراني، والأدميرال شهرام إيراني، قائد القوات البحرية.ولفتت الوكالة إلى أن الغواصات الأربعة التي انضمت للقوات البحرية الإيرانية هي من طراز "السابحات - 15".ولفتت الوكالة إلى أنه تم ضم معدات بحرية أخرى للقوات البحرية بعد خضوعها لعمليات تحديث مثل مروحية "إتش 3 دي" وطائرة فريند شيب "إف - 27" وبرمائية "هوفرکرافت".
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رصد عسكري, أخبار إيران

مدمرة "الوند" و4 غواصات جديدة تنضم للبحرية الإيرانية

10:38 GMT 19.12.2021
© AFP 2021 / Iranian Army officeمناورات البحرية الإيرانية والروسية في المحيط الهندي، إيران، روسيا، 17 فبراير 2021
مناورات البحرية الإيرانية والروسية في المحيط الهندي، إيران، روسيا، 17 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
© AFP 2021 / Iranian Army office
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أعادت إيران مدمرة تابعة لقواتها البحرية من فئة "الوند" إلى الخدمة مرة أخرى بعدما أجرت لها عملية تطوير، إضافة إلى انضمام 4 غواصات جديدة لأسطولها الحربي.
ذكرت ذلك وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن المدمرة "الوند" خضعت لعمليات تحديث كامل، مشيرة إلى أن مراسم إعادتها للقوات البحرية بعد التحديث حضرها الأدميرال حبيب الله سياري، مساعد الشؤون التنسيقية للقائد العام للجيش الايراني، والأدميرال شهرام إيراني، قائد القوات البحرية.
ولفتت الوكالة إلى أن الغواصات الأربعة التي انضمت للقوات البحرية الإيرانية هي من طراز "السابحات - 15".
ولفتت الوكالة إلى أنه تم ضم معدات بحرية أخرى للقوات البحرية بعد خضوعها لعمليات تحديث مثل مروحية "إتش 3 دي" وطائرة فريند شيب "إف - 27" وبرمائية "هوفرکرافت".
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