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https://arabic.sputniknews.com/20211219/مسؤولون-إسرائيليون-ليس-لدينا-قدرة-حقيقية-لقصف-المنشآت-النووية-الإيرانية-1054328233.html
مسؤولون إسرائيليون: ليس لدينا قدرة حقيقية لقصف المنشآت النووية الإيرانية
مسؤولون إسرائيليون: ليس لدينا قدرة حقيقية لقصف المنشآت النووية الإيرانية
نقلت صحيفة أمريكية عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين بارزين، اليوم الأحد، أنه ليس لدى بلادهم القدرة الحقيقية على قصف المنشآت النووية الإيرانية. 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T09:13+0000
2021-12-19T09:13+0000
أخبار العالم العربي
إسرائيل
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وأفادت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، بأن عددا من المسؤولين الإسرائيليين البارزين قد اعترفوا، صراحة، بأن سلاح الجو الإسرائيلي لا يملك الإمكانات اللازمة لقصف المنشآت النووية الإيرانية، على الأقل، حتى وقت قريب.وأكدت الصحيفة أنه في الوقت الذي تهدد إسرائيل بعمل عسكري قوي لتدمير برنامج إيران النووي، فإن مسؤولين إسرائيليين بارزين يقولون إن بلادهم لا تملك القدرة على ذلك، على الأقل، في هذه الآونة.وكانت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، قد ذكرت، الخميس الماضي، أن الجيش الإسرائيلي يتجهز لحرب شاملة ضد إيران، لن تقف عند حد الهجوم على المواقع النووية الإيرانية، وبأن إسرائيل تسارع من أجل إعادة التحضير لمثل هذه الحرب الشاملة.وأكدت الصحيفة أنه فور توقيع الاتفاق النووي الإيراني في عام 2015، توقفت إسرائيل عن مثل هذه العملية، خلال العقد الماضي، إلا أنها عادت إلى ملفات التحضير لحرب شاملة ضد إيران، وتسريع التحضير لها، رغم أن استكمال تلك التحضيرات سيستغرق بين 3-5 سنوات أخرى.وتعتزم إسرائيل تطوير قدراتها العسكرية والحصول على المزيد من الأسلحة، كي تتمكن من مواجهة إيران في حال إطالة الحرب، حيث ستحاول إسرائيل الحصول على أنواع مختلفة من الأسلحة، منها قنابل خارقة للتحصينات والصواريخ المعترضة للقبة الحديدية فضلا عن التزود بسلاح "العصا السحرية".للمزيد: قائد عسكري إسرائيلي سابق يدعو بلاده لمهاجة إيران دون أي تأخيروأكدت الصحيفة العبرية أن الحرب على إيران يلزم لها البدء في 3 مراحل رئيسة متتالية، هي المرحلة السابقة للهجوم على إيران، والهجوم نفسه، فيما تأتي الاستعدادات لتداعيات هذا الهجوم الإسرائيلي كاستعداد ثالث للحرب على إيران.
https://arabic.sputniknews.com/20211211/غانتس-أبلغ-واشنطن-أصدار-أوامر-بالاستعداد-للخيار-العسكري-ضد-إيران-1053821249.html
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أخبار العالم العربي, إسرائيل, إيران

مسؤولون إسرائيليون: ليس لدينا قدرة حقيقية لقصف المنشآت النووية الإيرانية

09:13 GMT 19.12.2021
© AP Photo / Str/HOطائرة إسرائيلية
طائرة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
© AP Photo / Str/HO
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نقلت صحيفة أمريكية عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين بارزين، اليوم الأحد، أنه ليس لدى بلادهم القدرة الحقيقية على قصف المنشآت النووية الإيرانية.
وأفادت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، بأن عددا من المسؤولين الإسرائيليين البارزين قد اعترفوا، صراحة، بأن سلاح الجو الإسرائيلي لا يملك الإمكانات اللازمة لقصف المنشآت النووية الإيرانية، على الأقل، حتى وقت قريب.
وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس عقب تصاعد التوتر العسكري على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، لبنان، إسرائيل 27 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2021
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وأكدت الصحيفة أنه في الوقت الذي تهدد إسرائيل بعمل عسكري قوي لتدمير برنامج إيران النووي، فإن مسؤولين إسرائيليين بارزين يقولون إن بلادهم لا تملك القدرة على ذلك، على الأقل، في هذه الآونة.
وكانت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، قد ذكرت، الخميس الماضي، أن الجيش الإسرائيلي يتجهز لحرب شاملة ضد إيران، لن تقف عند حد الهجوم على المواقع النووية الإيرانية، وبأن إسرائيل تسارع من أجل إعادة التحضير لمثل هذه الحرب الشاملة.
وأكدت الصحيفة أنه فور توقيع الاتفاق النووي الإيراني في عام 2015، توقفت إسرائيل عن مثل هذه العملية، خلال العقد الماضي، إلا أنها عادت إلى ملفات التحضير لحرب شاملة ضد إيران، وتسريع التحضير لها، رغم أن استكمال تلك التحضيرات سيستغرق بين 3-5 سنوات أخرى.
وتعتزم إسرائيل تطوير قدراتها العسكرية والحصول على المزيد من الأسلحة، كي تتمكن من مواجهة إيران في حال إطالة الحرب، حيث ستحاول إسرائيل الحصول على أنواع مختلفة من الأسلحة، منها قنابل خارقة للتحصينات والصواريخ المعترضة للقبة الحديدية فضلا عن التزود بسلاح "العصا السحرية".
للمزيد: قائد عسكري إسرائيلي سابق يدعو بلاده لمهاجة إيران دون أي تأخير
وأكدت الصحيفة العبرية أن الحرب على إيران يلزم لها البدء في 3 مراحل رئيسة متتالية، هي المرحلة السابقة للهجوم على إيران، والهجوم نفسه، فيما تأتي الاستعدادات لتداعيات هذا الهجوم الإسرائيلي كاستعداد ثالث للحرب على إيران.
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