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https://arabic.sputniknews.com/20211219/مسؤول-سعودي-يكشف-آخر-تطورات-الوضع-في-محافظة-حفر-الباطن-1054348600.html
مسؤول سعودي يكشف آخر تطورات الوضع في محافظة حفر الباطن
مسؤول سعودي يكشف آخر تطورات الوضع في محافظة حفر الباطن
كشف أمين محافظة حفر الباطن، السعودية، المهندس خلف العتيبي، آخر تطورات الوضع في محافظة حفر الباطن (شمال شرق المملكة)، بعد هطول كميات كبيرة من الأمطار عليها مساء... 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T16:50+0000
2021-12-19T16:50+0000
2021-12-19T17:05+0000
أخبار السعودية اليوم
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وقال العتيبي في مداخلة هاتفية مع فضائية "الإخبارية" السعودية إنه "تم تصريف السيول في الحالة المطرية على أكمل وجه، فيما تمت جدولة الشوارع التي لم تصلها شبكة تصريف السيول".وأضاف المسؤول "مشاريع تصريف السيول بالمحافظة صدر بشأنها أمر سام منذ عشر سنوات، وتم تكليف مكتب استشارات عالمي لدراسة تصريف السيول والأدوية وبدأت التصريف على 4 مراحل".ومساء أمس السبت، شهدت محافظة حفر الباطن هطول أمطار غزيرة سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب، شملت مراكز القيصومة والذيبية والقلت والنظيم والفاو الشمالي.وبحسب ما نقله موقع "المواطن السعودي، "تسببت الأمطار في إغلاق طريق الملك فيصل بعد ارتفاع منسوب المياه، وإعاقة حركة السير في عدد من الطرقات، وتكوين المستنقعات التي حاصرت المحلات التجارية والمنازل".
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أخبار السعودية اليوم
مسؤول سعودي يكشف آخر تطورات الوضع في محافظة حفر الباطن 16:50 GMT 19.12.2021 (تم التحديث: 17:05 GMT 19.12.2021)
كشف أمين محافظة حفر الباطن، السعودية، المهندس خلف العتيبي، آخر تطورات الوضع في محافظة حفر الباطن (شمال شرق المملكة)، بعد هطول كميات كبيرة من الأمطار عليها مساء أمس السبت.
وقال العتيبي في مداخلة هاتفية مع فضائية "الإخبارية" السعودية إنه "تم تصريف السيول في الحالة المطرية على أكمل وجه، فيما تمت جدولة الشوارع التي لم تصلها شبكة تصريف السيول".
وأضاف المسؤول "مشاريع تصريف السيول بالمحافظة صدر بشأنها أمر سام منذ عشر سنوات، وتم تكليف مكتب استشارات عالمي لدراسة تصريف السيول والأدوية وبدأت التصريف على 4 مراحل".
ومساء أمس السبت، شهدت محافظة حفر الباطن هطول أمطار غزيرة سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب، شملت مراكز القيصومة والذيبية والقلت والنظيم والفاو الشمالي.
وبحسب ما نقله موقع "المواطن السعودي، "تسببت الأمطار في إغلاق طريق الملك فيصل بعد ارتفاع منسوب المياه، وإعاقة حركة السير في عدد من الطرقات، وتكوين المستنقعات التي حاصرت المحلات التجارية والمنازل".