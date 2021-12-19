تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211219/مسؤول-سعودي-يكشف-آخر-تطورات-الوضع-في-محافظة-حفر-الباطن-1054348600.html
مسؤول سعودي يكشف آخر تطورات الوضع في محافظة حفر الباطن
مسؤول سعودي يكشف آخر تطورات الوضع في محافظة حفر الباطن
كشف أمين محافظة حفر الباطن، السعودية، المهندس خلف العتيبي، آخر تطورات الوضع في محافظة حفر الباطن (شمال شرق المملكة)، بعد هطول كميات كبيرة من الأمطار عليها مساء... 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T16:50+0000
2021-12-19T17:05+0000
أخبار السعودية اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103069/05/1030690513_0:213:2048:1365_1920x0_80_0_0_142f230c6405125d832c351db9d8821f.jpg
وقال العتيبي في مداخلة هاتفية مع فضائية "الإخبارية" السعودية إنه "تم تصريف السيول في الحالة المطرية على أكمل وجه، فيما تمت جدولة الشوارع التي لم تصلها شبكة تصريف السيول".وأضاف المسؤول "مشاريع تصريف السيول بالمحافظة صدر بشأنها أمر سام منذ عشر سنوات، وتم تكليف مكتب استشارات عالمي لدراسة تصريف السيول والأدوية وبدأت التصريف على 4 مراحل".ومساء أمس السبت، شهدت محافظة حفر الباطن هطول أمطار غزيرة سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب، شملت مراكز القيصومة والذيبية والقلت والنظيم والفاو الشمالي.وبحسب ما نقله موقع "المواطن السعودي، "تسببت الأمطار في إغلاق طريق الملك فيصل بعد ارتفاع منسوب المياه، وإعاقة حركة السير في عدد من الطرقات، وتكوين المستنقعات التي حاصرت المحلات التجارية والمنازل".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103069/05/1030690513_133:0:1953:1365_1920x0_80_0_0_e3fd83ed7f9bbfc017b0d24742b9d14b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار السعودية اليوم

مسؤول سعودي يكشف آخر تطورات الوضع في محافظة حفر الباطن

16:50 GMT 19.12.2021 (تم التحديث: 17:05 GMT 19.12.2021)
CC BY-SA 2.0 / Gaishammari / Hafr Al Batin (Cropped photo)موقع حفر الباطن. وتقع مدينة حفر الباطن في الجهة الشمالية الشرقية من المملكة العربية السعودية
موقع حفر الباطن. وتقع مدينة حفر الباطن في الجهة الشمالية الشرقية من المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
CC BY-SA 2.0 / Gaishammari / Hafr Al Batin (Cropped photo)
تابعنا عبر
كشف أمين محافظة حفر الباطن، السعودية، المهندس خلف العتيبي، آخر تطورات الوضع في محافظة حفر الباطن (شمال شرق المملكة)، بعد هطول كميات كبيرة من الأمطار عليها مساء أمس السبت.
وقال العتيبي في مداخلة هاتفية مع فضائية "الإخبارية" السعودية إنه "تم تصريف السيول في الحالة المطرية على أكمل وجه، فيما تمت جدولة الشوارع التي لم تصلها شبكة تصريف السيول".
وأضاف المسؤول "مشاريع تصريف السيول بالمحافظة صدر بشأنها أمر سام منذ عشر سنوات، وتم تكليف مكتب استشارات عالمي لدراسة تصريف السيول والأدوية وبدأت التصريف على 4 مراحل".
ومساء أمس السبت، شهدت محافظة حفر الباطن هطول أمطار غزيرة سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب، شملت مراكز القيصومة والذيبية والقلت والنظيم والفاو الشمالي.
وبحسب ما نقله موقع "المواطن السعودي، "تسببت الأمطار في إغلاق طريق الملك فيصل بعد ارتفاع منسوب المياه، وإعاقة حركة السير في عدد من الطرقات، وتكوين المستنقعات التي حاصرت المحلات التجارية والمنازل".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
17:40 GMTمجلس النواب الليبي يحسم الجدل بشأن إعلان تأجيل الانتخابات من عدمها
17:38 GMTمركز: زلزال شدته 6.1 درجة يضرب فيجي
17:36 GMTوصول جميع عمال منجم "روبان" لبر الأمان
17:35 GMTلماذا تشرب النساء الكحول أكثر من الرجال؟... دراسة تجيب
17:28 GMTإيران تكشف عن دور "الناتو" في تجارة وتهريب المخدرات في أفغانستان
17:14 GMTعون يبلغ غوتيريش استعداد لبنان للتفاوض غير المباشر حول ترسيم الحدود الجنوبية
16:53 GMTمصرع 8 أشخاص في حادث سير شمالي نيجيريا
16:52 GMTعون: أكدت لغوتيريش إدانتنا لانتهاكات إسرائيل واستخدامها أجواء لبنان لشن هجمات على سوريا
16:50 GMTمسؤول سعودي يكشف آخر تطورات الوضع في محافظة حفر الباطن
16:48 GMTمقطع فيديو محرج للجيش الفرنسي يثير غضب باريس
16:46 GMTتوجيه جديد من الرئيس المصري بشأن مبادرة "حياة كريمة"
16:45 GMTبنحو مليار دولار.. مشروع سكة حديد يربط السعودية بالكويت
16:43 GMTإجلاء 120 عاملا من منجم تعرض لحريق بمنطقة "كوزباس" الروسية
16:43 GMT"غذاء الدماغ"... أطعمة يمكن أن تمنع الإصابة بالخرف
16:41 GMTوزير لبناني: انقطاع الاتصالات والإنترنت عن البلاد خلال ساعات أو أيام
16:35 GMTالإمارات تنهي الرقابة على السينما وتقدم تصنيف +21
16:33 GMTفيلم سبايدر مان الجديد يحقق رقما قياسيا في شباك التذاكر
16:30 GMTفيديو لمخلوق غريب يبدو للوهلة الأولى "عفريتا" بعينين جاحظتين
16:30 GMT"حساب المواطن" السعودي: التسجيل في البرنامج ما زال معلقا
16:28 GMTمنح الجنسية السعودية للسوري عثمان طه خطاط مصحف المدينة المنورة