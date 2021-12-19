https://arabic.sputniknews.com/20211219/مصرع-16-عاملا-في-انهيار-صخري-جنوبي-اليمن-1054336802.html

مصرع 16 عاملا في انهيار صخري جنوبي اليمن

مصرع 16 عاملا في انهيار صخري جنوبي اليمن

لقي 16 عاملا مصرعهم، صباح اليوم الأحد في مديرية البريقة غربي مدينة عدن في جنوب اليمن، جراء انهيار صخري. 19.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-19T12:30+0000

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2021-12-19T12:30+0000

اليمن

انهيار

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ونقل موقع "المشاهد" عن مواطنين أن هؤلاء العمال قتلوا جراء انهيار جزء من جبل "كسارة" الذي يستخدمه عمال في نقل أحجار البناء.وتوقع المواطنون ارتفاع حصيلة القتلى والمفقودين لتصل إلى العشرات.ووقع الانهيار أثناء قيام عدد من الحفارات بتكسير جزء منه في منطقة رخوة؛ وهو ما أدى إلى الانهيار الصخري بشكل مفاجئ.وأشار المواطنون إلى أن ضحايا الانهيار من العمال وليسوا من سكان المنازل القريبة من موقع الحادث.ويذكر أن المئات من الفئة الأكثر فقرا في منطقة البريقة يعملون في حفر وتكسير الحجارة من الجبال، لبيعها حيث تستخدم هذه الحجارة في أغراض البناء.ويعتمد الأشخاص الذين يعملون في الكسارات المنتشرة بالبريقة على هذه المهنة بشكل رئيسي، على الرغم من خطورتها وقلة عائدها المادي.

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اليمن, انهيار