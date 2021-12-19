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مصرع 4 أشخاص في تحطم طائرة شرقي أستراليا... فيديو
مصرع 4 أشخاص في تحطم طائرة شرقي أستراليا... فيديو
أعلنت السلطات الأسترالية تحطم طائرة خفيفة في المياه قبالة الساحل الشرقي للبلاد صباح اليوم الأحد. 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T06:44+0000
2021-12-19T06:44+0000
أستراليا
تحطم طائرة
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وقالت الشرطة الأسترالية إن الحادث أسفر عن مقتل جميع ركاب الطائرة الأربعة ومن بينهم طفلان، بحسب موقع "9 نيوز".وذكرت الشرطة أن الطيار الذي يبلغ من العمر 69 عاما أخذ 3 ركاب في رحلة ترفيهية، قبل أن تسقط الطائرة في منطقة شمال شرقي بريزبين بعد وقت قصير من إقلاعها.وأظهرت مقاطع مصورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي الطائرة تطفو وهي مقلوبة في خليج موريتون.وحتى الآن، تسعى الشرطة الأسترالية لتحديد هوية الراكب والطفلين اللذين قال الضابط كريج وايت إنهما "دون سن المراهقة".وذكر مفوض مجلس سلامة النقل الأسترالي أنجوس ميتشل أن إعداد تقرير عن السبب المحتمل للتحطم سوف يكتمل في غضون 6 إلى 8 أسابيع.
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أستراليا, تحطم طائرة

مصرع 4 أشخاص في تحطم طائرة شرقي أستراليا... فيديو

06:44 GMT 19.12.2021
© AFP 2021 / Nicolas Tucat طائرة تساعد في إخماد حريق غابة في منحدر التل بالقرب من غريمود، في مقاطعة فار، جنوب فرنسا في 18 أغسطس/ آب 2021.
طائرة تساعد في إخماد حريق غابة في منحدر التل بالقرب من غريمود، في مقاطعة فار، جنوب فرنسا في 18 أغسطس/ آب 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
© AFP 2021 / Nicolas Tucat
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أعلنت السلطات الأسترالية تحطم طائرة خفيفة في المياه قبالة الساحل الشرقي للبلاد صباح اليوم الأحد.
وقالت الشرطة الأسترالية إن الحادث أسفر عن مقتل جميع ركاب الطائرة الأربعة ومن بينهم طفلان، بحسب موقع "9 نيوز".
وذكرت الشرطة أن الطيار الذي يبلغ من العمر 69 عاما أخذ 3 ركاب في رحلة ترفيهية، قبل أن تسقط الطائرة في منطقة شمال شرقي بريزبين بعد وقت قصير من إقلاعها.
وأظهرت مقاطع مصورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي الطائرة تطفو وهي مقلوبة في خليج موريتون.
وحتى الآن، تسعى الشرطة الأسترالية لتحديد هوية الراكب والطفلين اللذين قال الضابط كريج وايت إنهما "دون سن المراهقة".
وذكر مفوض مجلس سلامة النقل الأسترالي أنجوس ميتشل أن إعداد تقرير عن السبب المحتمل للتحطم سوف يكتمل في غضون 6 إلى 8 أسابيع.
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