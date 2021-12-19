https://arabic.sputniknews.com/20211219/مصرع-8-أشخاص-في-حادث-سير-شمالي-نيجيريا-1054348806.html

مصرع 8 أشخاص في حادث سير شمالي نيجيريا

مصرع 8 أشخاص في حادث سير شمالي نيجيريا

لقى 8 أشخاص مصرعهم إثر اصطدام سيارتين في منطقة بوتشي شمالي نيجيريا في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت. 19.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-19T16:53+0000

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نيجيريا

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القاهرة - سبوتنيك. وأعلن موقع "توداي" النيجيري، اليوم الأحد، "مصرع 8 أشخاص إثر اصطدام سيارتين في قرية غولتوكورا على طول طريق داس- بوتشي شمال نيجيريا في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت".وقال الموقع نقلا عن بيان الإدارة الفيدرالية لسلامة الطرق في ولاية "بوتشي" (شمال نيجيريا) إن "الحمولة الزائدة والسرعة كانتا السبب في الحادث، حيث كان 9 أشخاص من بينهم رجلين و6 نساء وطفل على متن السيارتين".وأفاد موقع "توادي" النيجيري،"بوفاة 7 عمال بناء على الأقل، وإصابة 19 آخرين، إثر اصطدام الشاحنة التي كانت تقلهم بأخرى على الطريق السريع بمنطقة "باديكو" فى "إبادان" بولاية "أويو" (غرب نيجيريا)".وذكر الموقع، نقلا عن تصريحات أدلى بها شاهد يدعى توندي لطيف، للصحافيين في مكان الحادث، أن "الشاحنة التي كانت تقل العشرات من عمال البناء كانت تسير بسرعة متجهة نحو طريق "إيكير"، عندما عبرت شاحنة أخرى الطريق السريع".وأضاف الموقع بأن رجال الشرطة ساعدوا في نقل الضحايا والمصابين إلى المستشفيات، مشيراً إلى أن المسؤول عن السلامة على الطرق في ولاية "أويو"، أونسي تشوكوراه، قد صرح أن الشاحنة كانت تقل 26 عاملا.وتشهد البلاد العديد من الحوادث المأساوية مؤخراً، من قتل وخطف وغيرها، حيث كان الناطق باسم الشرطة في ولاية كانو شمالي نيجيريا، عبد الله هارون، قد أعلن في الأول من كانون الأول/ديسمبر، مصرع 20 شخصا وإنقاذ 7 آخرين إثر انقلاب قارب في نهر في "بغواي".

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