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مصرف الإمارات المركزي يمدد تدابير خطة الدعم الاقتصادي
مصرف الإمارات المركزي يمدد تدابير خطة الدعم الاقتصادي
أعلن مصرف الإمارات المركزي تمديد عدد من تدابير خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الهادفة لدعم تعافي الاقتصاد الوطني من وباء كورونا، لمدة 6 أشهر. 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T08:04+0000
2021-12-19T08:04+0000
مصرف
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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قال المصرف المركزي إن التدابير الاحترازية الخاصة بمتطلبات احتياطي رأس المال، والسيولة ومتطلبات مصادر التمويل المستقرة للبنوك، سوف تمدد حتى نهاية يونيو/ حزيران 2022، بحسب صحيفة "البيان".وبإمكان جميع البنوك العاملة في البلاد الاستفادة من هذه التدابير لدعم التعافي المتوازن والمستدام.ومن المقرر أن تشتمل تدابير رأس المال الاحتياطي على خفض مؤقت لهامش المحافظة على رأس المال، واحتياطي رأس المال المقرر للبنوك المحلية ذات الأهمية النظامية.وفيما يتعلق بتدابير السيولة، فتضم خفضا احترازيا مؤقتا في نسبة تغطية السيولة، ونسبة الأصول السائلة المؤهلة، ونسبة صافي التمويل المستقر، ونسبة السلف إلى المصادر المستقرة.وفي وقت سابق هذا العام، أعلن المصرف المركزي أن برنامج تأجيل سداد أقساط القروض المشمول في خطة الدعم الاقتصادي الشاملة سينتهي بنهاية العام الجاري.
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مصرف, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

مصرف الإمارات المركزي يمدد تدابير خطة الدعم الاقتصادي

08:04 GMT 19.12.2021
© Photo / Press Office of the Moscow Departmentعرض الفنانون الروس أعمالًا من الفن المعاصر وفن الشارع والجرافيتي في إحدى مناطق المشاة الرئيسية في دبي. يوحد جميع الأعمال موضوع "دبي وموسكو: ديناميكا التغيير، والتطلع نحو المستقبل".
عرض الفنانون الروس أعمالًا من الفن المعاصر وفن الشارع والجرافيتي في إحدى مناطق المشاة الرئيسية في دبي. يوحد جميع الأعمال موضوع دبي وموسكو: ديناميكا التغيير، والتطلع نحو المستقبل. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
© Photo / Press Office of the Moscow Department
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أعلن مصرف الإمارات المركزي تمديد عدد من تدابير خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الهادفة لدعم تعافي الاقتصاد الوطني من وباء كورونا، لمدة 6 أشهر.
قال المصرف المركزي إن التدابير الاحترازية الخاصة بمتطلبات احتياطي رأس المال، والسيولة ومتطلبات مصادر التمويل المستقرة للبنوك، سوف تمدد حتى نهاية يونيو/ حزيران 2022، بحسب صحيفة "البيان".
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وبإمكان جميع البنوك العاملة في البلاد الاستفادة من هذه التدابير لدعم التعافي المتوازن والمستدام.
ومن المقرر أن تشتمل تدابير رأس المال الاحتياطي على خفض مؤقت لهامش المحافظة على رأس المال، واحتياطي رأس المال المقرر للبنوك المحلية ذات الأهمية النظامية.
وفيما يتعلق بتدابير السيولة، فتضم خفضا احترازيا مؤقتا في نسبة تغطية السيولة، ونسبة الأصول السائلة المؤهلة، ونسبة صافي التمويل المستقر، ونسبة السلف إلى المصادر المستقرة.
وفي وقت سابق هذا العام، أعلن المصرف المركزي أن برنامج تأجيل سداد أقساط القروض المشمول في خطة الدعم الاقتصادي الشاملة سينتهي بنهاية العام الجاري.
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