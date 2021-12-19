مصر.. المؤبد للقائم بأعمال مرشد الإخوان المسلمين بتهمة التخابر

القاهرة- سبوتنيك. وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم الأحد، بمعاقبة محمود عزت "بالسجن المؤبد لإدانته وآخرين سبق الحكم عليهم من قيادات وعناصر الجماعة الإرهابية، بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي".هذا وأصدرت محكمة مصرية، في منتصف شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أحكاما تتراوح بين السجن 3 سنوات والمؤبد ضد 6 متهمين بالانضمام لـ"إحدى الخلايا العنقودية المسلحة التابعة لجماعة الإخوان، التي تصنفها مصر جماعة إرهابية".وقال الموقع إن "النيابة العامة المصرية أحالت أعضاء إحدى مجموعات "الخلايا العنقودية المسلحة"، للمحاكمة الجنائية إرهاب"، مشيرة إلى أنه "تم اتهامهم بالانضمام وإدارة جماعة مسلحة تابعة للخلايا العنقودية المسلحة إضافة إلى حيازة مفرقعات".وتابعت: "كان ذلك عقب فض اعتصام النهضة"، مشيرة إلى أنه جاء بتكليفات من قيادات جماعة الإخوان، التي تصنفها مصر جماعة إرهابية.واستطردت: "تضمن ذلك تأسيس مجموعات تابعة لـ"الخلايا العنقودية المسلحة"، لتنفيذ عمليات عدائية، ضد الشرطة والجيش والقضاء وكان هدفها هو إسقاط مؤسسات الدولة وإضعاف هيبتها".
قضت محكمة مصرية بالسجن المؤبد على القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمود عزت، ضمن قضية تتهم فيها قيادات بالجماعة بالتخابر مع جهات أجنبية بينها حركة "حماس" الفلسطينية و"حزب الله" اللبناني، في أحدث حكم ضد قيادات الجماعة التي تم عزلها من السلطة قبل 8 سنوات.
القاهرة- سبوتنيك. وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم الأحد، بمعاقبة محمود عزت "بالسجن المؤبد لإدانته وآخرين سبق الحكم عليهم من قيادات وعناصر الجماعة الإرهابية، بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي".
هذا وأصدرت محكمة مصرية، في منتصف شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أحكاما تتراوح بين السجن 3 سنوات والمؤبد ضد 6 متهمين بالانضمام لـ"إحدى الخلايا العنقودية المسلحة التابعة لجماعة الإخوان، التي تصنفها مصر جماعة إرهابية".
وقال الموقع إن "النيابة العامة المصرية أحالت أعضاء إحدى مجموعات "الخلايا العنقودية المسلحة"، للمحاكمة الجنائية إرهاب"، مشيرة إلى أنه "تم اتهامهم بالانضمام وإدارة جماعة مسلحة تابعة للخلايا العنقودية المسلحة إضافة إلى حيازة مفرقعات".
وتابعت: "كان ذلك عقب فض اعتصام النهضة"، مشيرة إلى أنه جاء بتكليفات من قيادات جماعة الإخوان، التي تصنفها مصر جماعة إرهابية.
واستطردت: "تضمن ذلك تأسيس مجموعات تابعة لـ"الخلايا العنقودية المسلحة"، لتنفيذ عمليات عدائية، ضد الشرطة والجيش والقضاء وكان هدفها هو إسقاط مؤسسات الدولة وإضعاف هيبتها".