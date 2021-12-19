تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211219/مقطع-فيديو-محرج-للجيش-الفرنسي-يثير-غضب-باريس-1054348441.html
مقطع فيديو محرج للجيش الفرنسي يثير غضب باريس
مقطع فيديو محرج للجيش الفرنسي يثير غضب باريس
أعلن الجيش الفرنسي، اليوم الأحد، التحقيق في انتشار مقطع فيديو مثير للجدل، يظهر جنودا يقومون باستعراض بسيارة جيب أمام معسكر للمهاجرين. 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T16:48+0000
2021-12-19T16:48+0000
العالم
منوعات
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102410/45/1024104596_0:254:4928:3026_1920x0_80_0_0_5c30bf053538740566486a84997b2d16.jpg
يُظهر مقطع الفيديو، المسجل في مدينة كاليه الشمالية والتي كانت منذ سنوات عدة مراكز للمهاجرين الذين يسعون للوصول إلى بريطانيا، قوات ضمن عملية الأمن الداخلي في سينتينيل وهي تلتف سريعا بالسيارة بشكل استعراضي.ويظهر في الخلفية، العشرات من خيام المهاجرين، ويبدو أن المناورات قامت بها قوات الجيش الفرنسي في سيارة الدفع الرباعي في محاولة لإثارة إعجاب المهاجرين.لكن القوات المسلحة الفرنسية قالت في تغريدة: "مشهد غير مقبول. فُتح تحقيق على الفور". وأضاف المتحدث باسم القوات المسلحة إيرفيه غراندجين: "هذا السلوك يتعارض تماما مع قيم قواتنا المسلحة".انتهت المحاولة الاستعراضية بإخفاق واضح للجنود الذين كانوا في السيارة، حيث علقت السيارة في الوحل بينما كانوا يحاولون الالتفاف حول منعطف حاد آخر، واستعانوا بقوة أخرى لإخراجهم، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".يشكل المقطع إحراجا كبيرا للجيش الفرنسي في لحظة حساسة للغاية بعد غرق 27 مهاجرا الشهر الماضي مع قاربهم في القناة أثناء محاولتهم الوصول إلى بريطانيا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102410/45/1024104596_278:0:4651:3280_1920x0_80_0_0_ce42a252967a9130a52a2a3927d86296.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, منوعات, نادي الفيديو

مقطع فيديو محرج للجيش الفرنسي يثير غضب باريس

16:48 GMT 19.12.2021
© AFP 2021 / MEHDI FEDOUACHالجيش الفرنسي
الجيش الفرنسي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
© AFP 2021 / MEHDI FEDOUACH
تابعنا عبر
أعلن الجيش الفرنسي، اليوم الأحد، التحقيق في انتشار مقطع فيديو مثير للجدل، يظهر جنودا يقومون باستعراض بسيارة جيب أمام معسكر للمهاجرين.
يُظهر مقطع الفيديو، المسجل في مدينة كاليه الشمالية والتي كانت منذ سنوات عدة مراكز للمهاجرين الذين يسعون للوصول إلى بريطانيا، قوات ضمن عملية الأمن الداخلي في سينتينيل وهي تلتف سريعا بالسيارة بشكل استعراضي.
ويظهر في الخلفية، العشرات من خيام المهاجرين، ويبدو أن المناورات قامت بها قوات الجيش الفرنسي في سيارة الدفع الرباعي في محاولة لإثارة إعجاب المهاجرين.
لكن القوات المسلحة الفرنسية قالت في تغريدة: "مشهد غير مقبول. فُتح تحقيق على الفور". وأضاف المتحدث باسم القوات المسلحة إيرفيه غراندجين: "هذا السلوك يتعارض تماما مع قيم قواتنا المسلحة".
انتهت المحاولة الاستعراضية بإخفاق واضح للجنود الذين كانوا في السيارة، حيث علقت السيارة في الوحل بينما كانوا يحاولون الالتفاف حول منعطف حاد آخر، واستعانوا بقوة أخرى لإخراجهم، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".
يشكل المقطع إحراجا كبيرا للجيش الفرنسي في لحظة حساسة للغاية بعد غرق 27 مهاجرا الشهر الماضي مع قاربهم في القناة أثناء محاولتهم الوصول إلى بريطانيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
17:40 GMTمجلس النواب الليبي يحسم الجدل بشأن إعلان تأجيل الانتخابات من عدمها
17:38 GMTمركز: زلزال شدته 6.1 درجة يضرب فيجي
17:36 GMTوصول جميع عمال منجم "روبان" لبر الأمان
17:35 GMTلماذا تشرب النساء الكحول أكثر من الرجال؟... دراسة تجيب
17:28 GMTإيران تكشف عن دور "الناتو" في تجارة وتهريب المخدرات في أفغانستان
17:14 GMTعون يبلغ غوتيريش استعداد لبنان للتفاوض غير المباشر حول ترسيم الحدود الجنوبية
16:53 GMTمصرع 8 أشخاص في حادث سير شمالي نيجيريا
16:52 GMTعون: أكدت لغوتيريش إدانتنا لانتهاكات إسرائيل واستخدامها أجواء لبنان لشن هجمات على سوريا
16:50 GMTمسؤول سعودي يكشف آخر تطورات الوضع في محافظة حفر الباطن
16:48 GMTمقطع فيديو محرج للجيش الفرنسي يثير غضب باريس
16:46 GMTتوجيه جديد من الرئيس المصري بشأن مبادرة "حياة كريمة"
16:45 GMTبنحو مليار دولار.. مشروع سكة حديد يربط السعودية بالكويت
16:43 GMTإجلاء 120 عاملا من منجم تعرض لحريق بمنطقة "كوزباس" الروسية
16:43 GMT"غذاء الدماغ"... أطعمة يمكن أن تمنع الإصابة بالخرف
16:41 GMTوزير لبناني: انقطاع الاتصالات والإنترنت عن البلاد خلال ساعات أو أيام
16:35 GMTالإمارات تنهي الرقابة على السينما وتقدم تصنيف +21
16:33 GMTفيلم سبايدر مان الجديد يحقق رقما قياسيا في شباك التذاكر
16:30 GMTفيديو لمخلوق غريب يبدو للوهلة الأولى "عفريتا" بعينين جاحظتين
16:30 GMT"حساب المواطن" السعودي: التسجيل في البرنامج ما زال معلقا
16:28 GMTمنح الجنسية السعودية للسوري عثمان طه خطاط مصحف المدينة المنورة