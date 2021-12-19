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https://arabic.sputniknews.com/20211219/منح-الجنسية-السعودية-للسوري-عثمان-طه-خطاط-مصحف-المدينة-المنورة-1054347469.html
منح الجنسية السعودية للسوري عثمان طه خطاط مصحف المدينة المنورة
منح الجنسية السعودية للسوري عثمان طه خطاط مصحف المدينة المنورة
منحت المملكة العربية السعودية الجنسية للسوري عثمان طه، خطاط مصاحف المدينة المنورة، الذي يقيم في المملكة منذ عقود. 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T16:28+0000
2021-12-19T16:28+0000
2021-12-19T16:28+0000
العالم العربي
أخبار السعودية اليوم
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ذكرت ذلك صحيفة "سبق" السعودية، اليوم الأحد، مشيرة إلى صدور أمر سام يقضي بمنح الجنسية السعودية لعثمان طه.وتابعت: "صدر أمر كريم بمنح الجنسية لعثمان طه، خطاط مصاحف المدينة المنورة ذي الأصول السورية".ولفتت الصحيفة إلى أن عثمان طه يكنى بـ "أبو مروان" واسمه الكامل عثمان بن عبده بن حسين بن طه الحلبي، وهو مقيم في المملكة.اشتهر عثمان طه بكتابته لمصحف المدينة، الذي يتم إصداره بواسطة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وهو من مواليد 1934.
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العالم العربي, أخبار السعودية اليوم
منح الجنسية السعودية للسوري عثمان طه خطاط مصحف المدينة المنورة
منحت المملكة العربية السعودية الجنسية للسوري عثمان طه، خطاط مصاحف المدينة المنورة، الذي يقيم في المملكة منذ عقود.
ذكرت ذلك صحيفة "سبق" السعودية، اليوم الأحد، مشيرة إلى صدور أمر سام يقضي بمنح الجنسية السعودية لعثمان طه.
وتابعت: "صدر أمر كريم بمنح الجنسية لعثمان طه،
خطاط مصاحف المدينة
المنورة ذي الأصول السورية".
ولفتت الصحيفة إلى أن عثمان طه يكنى بـ "أبو مروان" واسمه الكامل عثمان بن عبده بن حسين بن طه الحلبي، وهو مقيم في المملكة.
اشتهر عثمان طه بكتابته لمصحف المدينة، الذي يتم إصداره بواسطة مجمع الملك فهد
لطباعة المصحف الشريف
، وهو من مواليد 1934.