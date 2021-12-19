https://arabic.sputniknews.com/20211219/من-يفوز-في-المعركة-بين-سو-35-الروسية-وإف-35-الأمريكية-1054326362.html

من يفوز في المعركة بين "سو-35" الروسية و"إف-35" الأمريكية

من يفوز في المعركة بين "سو-35" الروسية و"إف-35" الأمريكية

كيف ستتصرف أربع طائرات إف-35 (الأمريكية) إذا واجهت أربع طائرات سو-35 (الروسية) في الجو؟ 19.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-19T08:02+0000

2021-12-19T08:02+0000

2021-12-19T08:02+0000

رصد عسكري

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يعتقد خبير مجلة ناتشونال انترست أن F-35 لديها فرصة ضئيلة جدًا للبقاء على قيد الحياة، ويجب على الطيارين الاعتماد فقط على خبرتهم. تعتبر سو-35 أكثر تقدمًا، وتحتوي على إلكترونيات طيران أكثر حداثة.إذا نظرت عن كثب إلى F-35، يصبح من الواضح أن مقاتلة الضربة الواحدة لا تملك القدرة على المناورة مثل Raptor وحتى F-16 أو F / A-18. في حالة القتال الجوي، ستكون المهارات والخبرة الممتازة لطيار F-35 هي العامل الوحيد الذي يمكن أن ينقذه هو والطائرة من الفناء. الحقيقة هي أن F-35، كونها طائرة خفية، لديها أسلحة داخلية فقط ولا يمكنها حمل صواريخ AIM-9X، والتي تعمل على مبدأ الملاحة النسبية. إذا تم وضع الصاروخ في حجرة الأسلحة، فسيتم تقليل كمية صواريخ AIM-120 AMRAAM، والذي يعتبر أكثر ملاءمة لطائرات مثل F-35. اتضح أن قائد هذه الطائرة يجب أن يتجنب القتال المباشر بأي ثمن.من غير المحتمل أن يقوم القائد الجوي للتجمع المشترك للقوات بتعيين مهمة اكتساب التفوق الجوي لوحدة F-35، إذا كانت لديه خيارات أخرى للعمل. ولكن نظرًا لأن طائرة F-22 Raptor في سلاح الجو الأمريكي قليلة جدًا، ويتم تقليل أسطول F-15C، فمن المحتمل أن يُجبر قائد طيران المجموعة المشتركة من القوات ببساطة على استخدامF- 35 لاكتساب التفوق الجوي. ومع ذلك، فإن التهديد الرئيسي للطيران الأمريكي في معظم مناطق العالم لا تشكله طائرات العدو، بل تشكله أنظمة الدفاع الجوي المعقدة.يجب أن تصبح مقاتلة لوكهيد مارتن الموحدة من طراز F-35 العمود الفقري للطائرة المقاتلة التكتيكية الأمريكية، ولكن لا تستطيع جميع دول العالم شراء هذه الطائرة الباهظة الثمن من الجيل الخامس.حتى روسيا والصين من غير المرجح أن تجهز قواتهما الجوية بمقاتلات من الجيل الخامس فقط. على الأرجح، في المستقبل المنظور، سيكون أساس طيرانهما التكتيكي هو الإصدارات المختلفة من مقاتلة التفوق الجوي سو-27. التعديل الأكثر فعالية للطائرة سو-27 هو سو-35، وهو أكثر تقدمًا ولديه إلكترونيات طيران ومحركات أكثر حداثة. في السنوات المقبلة، ستظهر سو-35 بالتأكيد في ترسانات العديد من البلدان حول العالم، حسب مجلة ناتشونال انترست.لمواجهة انتشار تعديلات سو-27، سيتعين على القوات الجوية الأمريكية وسلاح مشاة البحرية، وبدرجة أقل، البحرية الاعتماد على F-35، على الرغم من أنها ليست مصممة لتحقيق التفوق الجوي. لقد كانت ولا تزال قاذفة قنابل مقاتلة بقدرات دفاع جوي جيدة، على الرغم من أن البنتاغون يحاول تحويلها إلى طائرة لجميع المهن.كيف ستتصرف طائرات F-35 الأربعة إذا واجهت طائرات سو-35 الأربعة في الجو؟ على الأرجح، سيقوم الطيارون الأمريكيون بتغيير مسارهم واستدعاء طائرات F-22 Raptor وF-15C، المصممتين بدقة لاكتساب التفوق الجوي. وسوف تطير طائرة F-35 بسعادة - لتنفيذ المهام الموكلة إليها.لكن كما يعلمنا التاريخ، في كثير من الأحيان في الحرب ليس من الضروري اختيار الحل الأمثل. إذا كان على طائرات F-35 التصرف بمفردها، فيمكنها البقاء على قيد الحياة حتى في قتال مع سو-35 ولكن فقط إذا لعبوا بأوراقهم بشكل صحيح. سيتعين على طيارين F-35 تحقيق أقصى استفادة من قدرات تكنلوجيا الشبح ووسائل الكشف الداخلية والخارجية، واستخدام تكتيكات ذكية مع تجنب نقاط ضعفها. هذا يعني أنهم سيحتاجون إلى استخدام التخفي الخاص بالطائرة وأجهزة الاستشعار الخاصة بها من أجل ضرب طائرات العدو دون ملامسة الهدف، وكذلك لمنع التقارب والقتال الجوي المباشر، حيث تكون طائرة F-35 ضعيفة للغاية في هذه الظروف.على عكس F-22، التي تم إنشاؤها منذ البداية بالمعنى الكامل للكلمة كمقاتلة للقتال الجوي، فإن F-35 ليست كذلك. تتميز رابتور بخصائص تخفي ممتازة، وسرعة تفوق سرعة الصوت تتجاوز 1.8 ماخ. وF-35، حتى مع احتراق كامل، بالكاد يمكن أن تصل إلى سرعة 1.6 ماخ. علاوة على ذلك، تتمتع الطائرة F-22 بقدرة ممتازة على المناورة، مما يسمح لها بإجراء قتال جوي بنجاح في نطاق الرؤية. إنها تتفوق على الطائرات الأخرى في خصائص مثل السرعة ونصف قطر الدوران وزاوية الهجوم وزيادة الدفع في جميع الارتفاعات.إذا كانت مجموعة من أربعة رابتور، تطير بسرعة تفوق سرعة الصوت في جو مخلخل على ارتفاع يزيد عن 15 ألف متر، يمكنها بشكل أساسي اختيار وقت ومكان الاشتباك، فقد تضطر طائرة F-35 الأبطأ إلى الاستجابة لأفعال طائرات العدو الأكثر تقدما إذا لم تكن حذرة.علاوة على ذلك، تفتقر F-35 إلى السرعة والارتفاع لمنح AIM-120 نفس الطاقة الحركية أثناء الإطلاق مثل Raptor. هذا يعني أن صواريخ F-35 لها مدى أقصر. بالإضافة إلى ذلك، تحمل الطائرة F-35 عددًا أقل من صواريخ جو-جو، ما يطرح مشاكل خطيرة حيث يمكن أن تؤدي أجهزة التشويش الرقمية إلى تعطيل نظام التوجيه في AIM-120.إذا نظرت عن كثب إلى F-35، يتبن أنها تفتقر إلى قدرة رابتور على المناورة أو حتى F-16 أو F / A-18. في حالة القتال الجوي، ستكون المهارات والخبرة الممتازة للطيار F-35 هي العامل الوحيد الذي يمكن أن ينقذه هو والطائرة من الموت.

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

رصد عسكري