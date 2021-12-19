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https://arabic.sputniknews.com/20211219/نائب-وزير-الخارجية-الروسي-انضمام-دول-أخرى-لحلف-الناتو-سيزيد-من-ضعفه-1054351009.html
نائب وزير الخارجية الروسي: انضمام دول أخرى لحلف الناتو سيزيد من ضعفه
نائب وزير الخارجية الروسي: انضمام دول أخرى لحلف الناتو سيزيد من ضعفه
أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، اليوم الأحد، أن انضمام دول أخرى إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، سيضعفه. 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T18:22+0000
2021-12-19T18:22+0000
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موسكو- سبوتنيك. وقال غروشكو في تصريحات للصحفيين، إن سياسة "الأبواب المفتوحة" تتعارض مع مصالح حلف الناتو، لأن انضمام دول أخرى له سيزيد من ضعفه.وأضاف "ماذا يعني توسع الناتو؟ إنها سياسة الأبواب المفتوحة. لقد وصلت إلى الحد الأقصى لها... إنها تتعارض مع مصالح الناتو لأن أي توسع سيزيد من ضعف الحلف نفسه".وتابع: "لقد تم إعداد المقترحات بشكل يكون واضحا تماما. يتم انتقادنا لأننا منفتحون جدا، ولكننا ننطلق من أننا في نقطة تحول محفوفة بالمخاطر في العلاقات الدولية".واعتبر نائب وزير الخارجية الروسي أن إعلان الاتحاد الأوروبي استعداده لمناقشة قضايا الأمن الأوروبي بشكلها الحالي، يعني شيئا واحدا، وهو أن أوروبا تخضع بالكامل لسيطرة الحلف في هذا المجال.وأكد غروشكو، اليوم الأحد، موقف الولايات المتحدة بشأن مقترحات الضمانات الأمنية التي قدمتها موسكو، سيكون حاسما في تحديد قرار الحلف بشأن تلك المقترحات.وأضاف "العنصر الأساسي هو بالطبع الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، لقد صرحنا بذلك، وعلاوة على ذلك أعلنا أن لدينا فريق تفاوض جاهز في أي لحظة للبدء في العمل على نص مسودة الاتفاقية التي سلمناها للأميركيين".وأوضح غروشكو أن حلف الناتو، لم يتواصل بعد مع موسكو بشأن المقترحات التي قدمتها.ونشرت وزارة الخارجية الروسية، في 17 كانون الأول/ديسمبر الجاري، مسودة اتفاقيات بين روسيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشأن الضمانات الأمنية، وقد تم بالفعل نقل الوثائق إلى واشنطن وحلفائها.وتتضمن إحدى نقاط الوثيقة، تقديم الناتو ضمانات بعدم التوسع شرقا، ورفض انضمام أوكرانيا أو دول الاتحاد السوفيتي السابق إلى الحلف.وتتهم الدول الغربية، روسيا بحشد جيشها على الحدود استعدادا لغزو أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو مرارا.وتعتبر موسكو الاتهامات الغربية لها بغزو أوكرانيا، ذريعة لإرسال حلف الناتو، قوات عسكرية قرب الحدود الروسية والتوسع شرقا.
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نائب وزير الخارجية الروسي: انضمام دول أخرى لحلف الناتو سيزيد من ضعفه

18:22 GMT 19.12.2021
© AP Photo / Virginia Mayo, Fileحلف شمال الأطلسي الناتو
حلف شمال الأطلسي الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
© AP Photo / Virginia Mayo, File
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أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، اليوم الأحد، أن انضمام دول أخرى إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، سيضعفه.
موسكو- سبوتنيك. وقال غروشكو في تصريحات للصحفيين، إن سياسة "الأبواب المفتوحة" تتعارض مع مصالح حلف الناتو، لأن انضمام دول أخرى له سيزيد من ضعفه.
وأضاف "ماذا يعني توسع الناتو؟ إنها سياسة الأبواب المفتوحة. لقد وصلت إلى الحد الأقصى لها... إنها تتعارض مع مصالح الناتو لأن أي توسع سيزيد من ضعف الحلف نفسه".
وأشار غروشكو إلى أن مقترحات روسيا بشأن الضمانات الأمنية التي طرحتها على الغرب، لا تنطوي على أي أجندات خفية.
وتابع: "لقد تم إعداد المقترحات بشكل يكون واضحا تماما. يتم انتقادنا لأننا منفتحون جدا، ولكننا ننطلق من أننا في نقطة تحول محفوفة بالمخاطر في العلاقات الدولية".
واعتبر نائب وزير الخارجية الروسي أن إعلان الاتحاد الأوروبي استعداده لمناقشة قضايا الأمن الأوروبي بشكلها الحالي، يعني شيئا واحدا، وهو أن أوروبا تخضع بالكامل لسيطرة الحلف في هذا المجال.
وأكد غروشكو، اليوم الأحد، موقف الولايات المتحدة بشأن مقترحات الضمانات الأمنية التي قدمتها موسكو، سيكون حاسما في تحديد قرار الحلف بشأن تلك المقترحات.
واستطرد: "إذا انطلقنا من حقيقة أن حلف الناتو يعمل على أساس الاتفاق الجماعي في الرأي، سيكون موقف الولايات المتحدة حاسما بالطبع".
وأضاف "العنصر الأساسي هو بالطبع الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، لقد صرحنا بذلك، وعلاوة على ذلك أعلنا أن لدينا فريق تفاوض جاهز في أي لحظة للبدء في العمل على نص مسودة الاتفاقية التي سلمناها للأميركيين".
وأوضح غروشكو أن حلف الناتو، لم يتواصل بعد مع موسكو بشأن المقترحات التي قدمتها.
ونشرت وزارة الخارجية الروسية، في 17 كانون الأول/ديسمبر الجاري، مسودة اتفاقيات بين روسيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشأن الضمانات الأمنية، وقد تم بالفعل نقل الوثائق إلى واشنطن وحلفائها.
وتتضمن إحدى نقاط الوثيقة، تقديم الناتو ضمانات بعدم التوسع شرقا، ورفض انضمام أوكرانيا أو دول الاتحاد السوفيتي السابق إلى الحلف.
وتتهم الدول الغربية، روسيا بحشد جيشها على الحدود استعدادا لغزو أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو مرارا.
وتعتبر موسكو الاتهامات الغربية لها بغزو أوكرانيا، ذريعة لإرسال حلف الناتو، قوات عسكرية قرب الحدود الروسية والتوسع شرقا.
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