نادي قطر يكشف عن سبب فسخ عقد يوسف بلايلي.. فيديو

وأكد فيصل الشعيبي في تصريحات لبرنامج "المجلس" الذي يبث على قنوات الكأس القطرية، قوله إن بلايلي طلب زيادة بالراتب والنادي لم يكن قادرا على ذلك.وقال الشعيبي إن "يوسف أراد الانتقال إلى فريق آخر في بداية الموسم، "لكن العرض الذي تلقته إدارة النادي لم يكن مناسبا.وأكد الرئيس التنفيذي للنادي القطري أن والد بلايلي، والذي يشغل منصب وكيل أعماله، أخبرهم بتلقيهم عرضاً للاحتراف في أوروبا، مضيفا أن النادي تفاوض مع اللاعب ووكيله وتم التوصل إلى حل لفسخ عقده، بعد أن قدم بلايلي مبلغاً من المال وتنازل عن بعض المستحقات.وأشار الشعيبي إلى أن "عدم صدور أي تصريح من النادي كان احتراماً لمشاركة الجزائر في البطولة العربية، وللمنتخب الجزائري".هذا وأعلن نادي قطر القطري، يوم الخميس، رسميا فسخ تعاقده مع نجم المنتخب الجزائر يوسف بلايلي.وقال نادي قطر في بيان إن "إدارة النادي اتفقت مع المحترف الجزائري يوسف بلايلي على فسخ العقد بالتراضي".يذكر أن بلايلي انضم إلى نادي قطر الموسم الماضي، وكان مقررًا أن يستمر عقده مع فريقه حتى صيف 2022، إلا أن اللاعب والنادي اتفقا على فسخ التعاقد بموافقة الطرفين.
وقال الشعيبي إن "يوسف أراد الانتقال إلى فريق آخر في بداية الموسم، "لكن العرض الذي تلقته إدارة النادي لم يكن مناسبا.
وأكد الرئيس التنفيذي للنادي القطري أن والد بلايلي، والذي يشغل منصب وكيل أعماله، أخبرهم بتلقيهم عرضاً للاحتراف في أوروبا، مضيفا أن النادي تفاوض مع اللاعب ووكيله وتم التوصل إلى حل لفسخ عقده، بعد أن قدم بلايلي مبلغاً من المال وتنازل عن بعض المستحقات.
وأشار الشعيبي إلى أن "عدم صدور أي تصريح من النادي كان احتراماً لمشاركة الجزائر في البطولة العربية، وللمنتخب الجزائري".
هذا وأعلن نادي قطر القطري، يوم الخميس، رسميا فسخ تعاقده مع نجم المنتخب الجزائر يوسف بلايلي.
وقال نادي قطر في بيان إن "إدارة النادي اتفقت مع المحترف الجزائري يوسف بلايلي على فسخ العقد بالتراضي".