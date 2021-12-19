تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20211219/ناشط-تونسي-يعلن-تعليق-اعتصام-والمعتصمون-يرفضون-حابب-تروح-روح--فيديو-1054337029.html
ناشط تونسي يعلن تعليق اعتصام.. والمعتصمون يرفضون: "حابب تروح روح" .. فيديو
ناشط تونسي يعلن تعليق اعتصام.. والمعتصمون يرفضون: "حابب تروح روح" .. فيديو
تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي التونسية مقطعا يظهر فيه ناشط يتحدث عن تدخل أمني عنيف، سيتم بسببه تعليق الاعتصام، فيما يرد عليه مواطنون ثائرون بقولهم... 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T12:45+0000
2021-12-19T12:45+0000
2021-12-19T12:45+0000
أخبار تونس اليوم
انقلاب
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103766/75/1037667552_0:182:3500:2151_1920x0_80_0_0_cf5908248025b89ef4c87e2adeb62ea1.jpg
ووفقا للفيديو الذي تم نشره على صفحة "مواطنون ضد الانقلاب" التونسية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكد الناشط تعرض الاعتصام لتدخل عنيف من قبل الأجهزة الأمنية، إضافة لما وصفه بالتجويع للمعتصمين.وأكد أن الأجهزة الامنية توعدتهم عن طريق بعض الرسائل بالتدخل الأعنف إذا لم يتم فض الاعتصام، ولذلك اعتبر الناشط ما حدث كان نجاحا كبيرا على كل المستويات، حسب تعبيره.وهنا ثار المعتصمون معلنين رفضهم للقرار، ومؤكدين على استمرارهم في اعتصامهم، قائلين للمتحدث: "عاوز تروح روح".
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103766/75/1037667552_194:0:3306:2334_1920x0_80_0_0_a50fc0243643867625565cd6a4a7b663.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم, انقلاب
ناشط تونسي يعلن تعليق اعتصام.. والمعتصمون يرفضون: "حابب تروح روح" .. فيديو
تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي التونسية مقطعا يظهر فيه ناشط يتحدث عن تدخل أمني عنيف، سيتم بسببه تعليق الاعتصام، فيما يرد عليه مواطنون ثائرون بقولهم "عاوز تروح روح".
ووفقا للفيديو الذي تم نشره على صفحة "مواطنون ضد الانقلاب" التونسية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكد الناشط تعرض الاعتصام
لتدخل عنيف من قبل الأجهزة الأمنية
، إضافة لما وصفه بالتجويع للمعتصمين.
وأكد أن الأجهزة الامنية توعدتهم عن طريق بعض الرسائل بالتدخل الأعنف إذا لم يتم فض الاعتصام، ولذلك اعتبر الناشط ما حدث كان نجاحا كبيرا على كل المستويات، حسب تعبيره.
وبناء عليه قال إنه من باب الحفاظ على الانتصارات المتراكمة، قررت الهيئة التنفيذية للمبادرة الوطنية
ومواطنون ضد الانقلاب قد قرروا تعليق الاعتصام بوصفهما المسؤولين عن هذا الاعتصام قد قرروا تعليقه.
وهنا ثار المعتصمون معلنين رفضهم للقرار، ومؤكدين على
استمرارهم في اعتصامهم
، قائلين للمتحدث: "عاوز تروح روح".