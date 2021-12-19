نفتالي بينيت: الموجة الخامسة لكورونا بدأت وعلى الجميع الاستعداد

ونقل الموقع الإلكتروني العبري واللا، ظهر اليوم الأحد، عن بينيت أن الوقت ينفد والموجة الخامسة قادمة إلى بلاده، وذلك خلال اجتماع الحكومة الإسرائيلية، اليوم، على خلفية الانتشار السريع للمتحور الجديد للفيروس "أوميكرون" في البلاد.وتوقع الموقع العبري موافقة الحكومة على مجموعة من الإجراءات الاحترازية، خاصة بالمراكز التجارية ومراكز التسوق في إسرائيل، سيتم من خلالها فرض عقوبات مغلظة على من يخالفها، فضلا عن احتمال مناقشة الحكومة الإسرائيلية لقائمة الدول الحمراء.وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن متحور "أوميكرون" يتفشى في البلاد بشكل متسارع جدا، وأن إسرائيل وفرت وقتا ثمينا حينما فرضت قيودا على دخول البلاد عبر مطار بن غوريون، وهو ما أدى إلى تأخير ظهور "أوميكرون"، مطالبا المواطنين بالاستعداد لتلقي جرعة زائدة أو معززة من لقاح كورونا.وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية قد أعلنت، أمس السبت، أن هناك 627 شخصا تأكدت أو يشتبه في إصابتهم بالمتحور الجديد أوميكرون، 236 منهم يعانون من الأعراض، و376 لم تظهر عليهم أي أعراض.
قال نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن بلاده مقبلة على الموجة الخامسة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
ونقل الموقع الإلكتروني العبري واللا، ظهر اليوم الأحد، عن بينيت أن الوقت ينفد والموجة الخامسة قادمة إلى بلاده، وذلك خلال اجتماع الحكومة الإسرائيلية، اليوم، على خلفية الانتشار السريع للمتحور الجديد للفيروس "أوميكرون" في البلاد.
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وتوقع الموقع العبري موافقة الحكومة على مجموعة من الإجراءات الاحترازية، خاصة بالمراكز التجارية ومراكز التسوق في إسرائيل، سيتم من خلالها فرض عقوبات مغلظة على من يخالفها، فضلا عن احتمال مناقشة الحكومة الإسرائيلية لقائمة الدول الحمراء.
وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن متحور "أوميكرون" يتفشى في البلاد بشكل متسارع جدا، وأن إسرائيل وفرت وقتا ثمينا حينما فرضت قيودا على دخول البلاد عبر مطار بن غوريون، وهو ما أدى إلى تأخير ظهور "أوميكرون"، مطالبا المواطنين بالاستعداد لتلقي جرعة زائدة أو معززة من لقاح كورونا.