https://arabic.sputniknews.com/20211219/هل-أدارت-الولايات-المتحدة-ظهرها-للشرق-الأوسط؟-1054335657.html

هل أدارت الولايات المتحدة ظهرها للشرق الأوسط؟

هل أدارت الولايات المتحدة ظهرها للشرق الأوسط؟

قالت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، إنه بالرغم من كون كل هذه الخطوات الدبلوماسية الفريدة من نوعها التي تقوم بها دول الشرق الأوسط، فإن هناك سمة مشتركة تجمعها، وهي... 19.12.2021, سبوتنيك عربي

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راديو

أين الحقيقة؟

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هل أدارت الولايات المتحدة ظهرها للشرق الأوسط؟ هل أدارت الولايات المتحدة ظهرها للشرق الأوسط؟

لذلك فليس من قبيل المصادفة -تضيف المجلة- أن تكون كل من السعودية والإمارات، اللتين اعتادتا على دعم أميركي غير مشروط، القوتين الدافعتين للكثير من النشاط الدبلوماسي الجاري الآن.فهل فعلا أزاحت الولايات المتحدة الشرق الأوسط من صدارة أولوياتها؟عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين" الحقيقة على أثير راديو "سبوتنيك" الكاتب والمحلل السياسي عبد الأمير المجر:وأضاف المجر "أنه، وعلى سبيل المثال، فإن أمريكا لن تغادر العراق دون أن تترك قوة تمسك الأرض في هذا البلد لمواجهة أي تحديات تمس بمصالحها، كما أن إسرائيل لا وجود لها في المنطقة دون الولايات المتحدة الأمريكية، فإذا ما عجزت إسرائيل عن أمر ما، تجد أن الولايات المتحدة موجودة بشكل مباشر، أي حتى إذا تم تفويض إسرائيل بمهمة حماية المصالح الغربية، معناه أيضاً تواجد أمريكا في المنطقة، فالموضوع له بعد استراتيجي كبير لواشنطن، ويمثل لها مسألة حياة أو موت إذا ما خضع الشرق الأوسط لنفوذ دولة أخرى، فقوة أمريكا من قوة وجودها داخل الشرق الأوسط".التفاصيل في الملف الصوتي المرفق

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2021

ضياء حسون https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/88/1024078836_591:92:1331:833_100x100_80_0_0_09304ead0243a10fd66f32b6587e8863.png

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