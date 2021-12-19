هندي يتعرض للضرب حتى الموت من قبل "السيخ".. "حاول تدنيس المقدسات"

وحسب بي بي سي قالت الشرطة في مدينة أمريتسار الهندية إن رجلاً يشتبه في أنه حاول ارتكاب عمل تدنيس في أقدس ضريح للسيخي، قد تعرض للضرب حتى الموت.ووقعت المشاجرة في حوالي الساعة 17:45 بالتوقيت المحلي (11:45 بتوقيت غرينتش) والتقطت الكاميرات وقائع الحادث.وقالت الشرطة في بيان إن الرجل عثر عليه ميتا بمجرد وصول الضباط إلى مكان الحادث، ولا يزال التحقيق جاريا، مؤكدة أن ضباط الشرطة الذين يحاولون تهدئة النشطاء السيخ خارج القاعة، قد تجمعوا بعد الحادثة.وعقب الحادث تجمع النشطاء خارج المكتب الرئيسي للجنة شيروماني جوردوارا باربانداك، التي تدير الموقع المقدس.يأتي الحادث بعد أيام فقط من القبض على رجل آخر بزعم إلقاء كتاب سيخ صغير مقدس، في بركة تحيط بالمعبد.
وفيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن الحادث وقع خلال الصلاة في المعبد الذهبي بالمدينة، زعم ضاربوه أن الرجل اقتحم الحرم الداخلي، حيث يتم الاحتفاظ بالكتاب المقدس للسيخية، ثم حاول أن يلمس سيفًا احتفاليًا تم وضعه بجوار الكتاب، لكن الحراس والمصلين تغلبوا عليه.
ووقعت المشاجرة في حوالي الساعة 17:45 بالتوقيت المحلي (11:45 بتوقيت غرينتش) والتقطت الكاميرات وقائع الحادث.
وقالت الشرطة في بيان إن الرجل عثر عليه ميتا بمجرد وصول الضباط إلى مكان الحادث، ولا يزال التحقيق جاريا، مؤكدة أن ضباط الشرطة الذين يحاولون تهدئة النشطاء السيخ خارج القاعة، قد تجمعوا بعد الحادثة.
وعقب الحادث تجمع النشطاء خارج المكتب الرئيسي للجنة شيروماني جوردوارا باربانداك، التي تدير الموقع المقدس.
يأتي الحادث بعد أيام فقط من القبض على رجل آخر بزعم إلقاء كتاب سيخ صغير مقدس، في بركة تحيط بالمعبد.