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https://arabic.sputniknews.com/20211219/هولي-وزينة-تغادران-سوريا-إلى-هولندا-صور-1054339149.html
"هولي" و"زينة" تغادران سوريا إلى هولندا.. صور
"هولي" و"زينة" تغادران سوريا إلى هولندا.. صور
أعلن الفريق السوري لإنقاذ الحيوانات "ستار" عن وصول قطتين مصابتين إلى هولندا قادمتين من سوريا بعد أن تبنتهما سيدة هولندية. 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T13:39+0000
2021-12-19T13:39+0000
العالم العربي
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وقال الفريق في منشور له على موقع "فيسبوك": "رحلة "زينة" و"هولي" انطلقت من دمشق إلى هولندا عن طريق بيروت، وكانتا من ضحايا السرعة الزائدة للسيارات".الأولى من نوعهاوأوضحت رئيسة مجلس إدارة الفريق السوري هنادي المحتسب في تصريح خاص لـ سبوتنيك: أن القطتين "هولي" و"زينة" أصيبتا بحوادث سير وتم بتر أطرافهما الخلفية بسبب تهشم العظام بشكل كامل، وقد تم إنقاذهما من الموت وتأمين الرعاية لهما، وتم تبنيهما من قبل سيدة هولندية تدعى سيلين، فهناك تلقيان الرعاية الطبية اللازمة".وأردفت: "نحن في الفريق نتواصل مع السيدة سيلين منذ أربع سنوات وسبق لها أن تبنت قطة مبتورة الأطراف من سوريا اسمها "لوزة"، التي أصيبت فيما بعد بفشل كلوي وماتت، فأبدت السيدة الهولندية رغبتها بتبني قطة جديدة، فوقع الاختيار على "هولي"، وبعد أن رأت السيدة سيلين القطة "زينة" في أحد مقاطع الفيديو على صفحة الفريق سألت عنها فأخبرناها أنها صديقة "هولي" فقررت تبني القطتين كي يبقيان مع بعضهما البعض".وأشارت إلى أنه "في ظل غياب قانون خاص بحماية الحيوان والرفق به فإن أغلب الحالات التي يتم استلامها في الجمعية هي حالات لحيوانات مصابة بسبب التعنيف البشري، فقد تصاب الحيوانات بإعاقة دائمة كالشلل أو فقدان البصر أو فقدان إحدى الأطراف، ويمكن لها أن تتحسن وتصبح شبه سوية بعد المعالجة والاستشفاء، وهذه الحيوانات بحاجة إلى رعاية وبيت دافئ يتبناه، وللأسف منذ سنوات ليس هناك بادرة في مجتمعنا حول تبني حيوانات مصابة، بل يتركز الاهتمام على اقتناء الحيوانات السليمة الجميلة للتفاخر بين الأصدقاء".2000 قطة وكلبوحول طبيعة عمل الفريق أضافت المحتسب: "نحن مجموعة من محبي الحيوانات نقوم على إنقاذ ومعالجة ورعاية الحيوانات المتضررة أو المصابة، في المقر بمنطقة الصبورة في ريف دمشق على مساحة تقدر بـ 2 دونم، ويحتضن الفريق في الوقت الحالي ما يقارب 2000 قط وكلب، ومعظم هذه الكائنات تشكلت لديها إعاقة دائمة بسبب إصابتها مثل فقدان البصر أو الشلل أو فقدان إحدى الأطراف، نقدم كل ما نستطيع من خدمات لهذه الكائنات لتستعيد قدرتها على الحياة كالمعالجة الفيزيائية أو تركيب الأطراف الصناعية أو العربات المساعدة، واستطعنا الحصول على عقار جديد مناسب جداً من أحد المتبرعين في منطقة صحنايا بمساحة 13 دونماً، واستطعنا الحصول على الموافقات اللازمة لنقل المقر إلى صحنايا، وكذلك تجهيز العقار الجديد ليصبح بمثابة غابة طبيعية للحيوانات، علماً أننا نفتقد للتعاون الدولي نظراً للعقوبات المفروضة على سوريا".معالجة خطر الكلاب الشاردةوعن خطط التوسع في العمل قالت: "خطتنا في المرحلة القادمة ستتجه نحو معالجة ظاهرة الكلاب الشاردة التي تشكل ذعراً كبيراً للسكان في الفترة الأخيرة، حيث تم التنسيق ووضع خطة مدروسة مع وزارة الزراعة والوزارات ذات الصلة ومحافظة ريف دمشق، بانتظار قرار بدء التنفيذ من الجهات الرسمية".
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العالم العربي

"هولي" و"زينة" تغادران سوريا إلى هولندا.. صور

13:39 GMT 19.12.2021
© Sputnik . MOHAMED ANAJEM"هولي" و"زينة" تغادران سوريا إلى هولندا
هولي وزينة تغادران سوريا إلى هولندا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
© Sputnik . MOHAMED ANAJEM
تابعنا عبر
أعلن الفريق السوري لإنقاذ الحيوانات "ستار" عن وصول قطتين مصابتين إلى هولندا قادمتين من سوريا بعد أن تبنتهما سيدة هولندية.
وقال الفريق في منشور له على موقع "فيسبوك": "رحلة "زينة" و"هولي" انطلقت من دمشق إلى هولندا عن طريق بيروت، وكانتا من ضحايا السرعة الزائدة للسيارات".
الأولى من نوعها
وأوضحت رئيسة مجلس إدارة الفريق السوري هنادي المحتسب في تصريح خاص لـ سبوتنيك: أن القطتين "هولي" و"زينة" أصيبتا بحوادث سير وتم بتر أطرافهما الخلفية بسبب تهشم العظام بشكل كامل، وقد تم إنقاذهما من الموت وتأمين الرعاية لهما، وتم تبنيهما من قبل سيدة هولندية تدعى سيلين، فهناك تلقيان الرعاية الطبية اللازمة".
© Sputnik . MOHAMED ANAJEM"هولي" و"زينة" تغادران سوريا إلى هولندا
هولي وزينة تغادران سوريا إلى هولندا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
"هولي" و"زينة" تغادران سوريا إلى هولندا
© Sputnik . MOHAMED ANAJEM
وأردفت: "نحن في الفريق نتواصل مع السيدة سيلين منذ أربع سنوات وسبق لها أن تبنت قطة مبتورة الأطراف من سوريا اسمها "لوزة"، التي أصيبت فيما بعد بفشل كلوي وماتت، فأبدت السيدة الهولندية رغبتها بتبني قطة جديدة، فوقع الاختيار على "هولي"، وبعد أن رأت السيدة سيلين القطة "زينة" في أحد مقاطع الفيديو على صفحة الفريق سألت عنها فأخبرناها أنها صديقة "هولي" فقررت تبني القطتين كي يبقيان مع بعضهما البعض".
© Sputnik . MoHAMED ANAJEM"هولي" و"زينة" تغادران سوريا إلى هولندا
هولي وزينة تغادران سوريا إلى هولندا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
"هولي" و"زينة" تغادران سوريا إلى هولندا
© Sputnik . MoHAMED ANAJEM
وأشارت إلى أنه "في ظل غياب قانون خاص بحماية الحيوان والرفق به فإن أغلب الحالات التي يتم استلامها في الجمعية هي حالات لحيوانات مصابة بسبب التعنيف البشري، فقد تصاب الحيوانات بإعاقة دائمة كالشلل أو فقدان البصر أو فقدان إحدى الأطراف، ويمكن لها أن تتحسن وتصبح شبه سوية بعد المعالجة والاستشفاء، وهذه الحيوانات بحاجة إلى رعاية وبيت دافئ يتبناه، وللأسف منذ سنوات ليس هناك بادرة في مجتمعنا حول تبني حيوانات مصابة، بل يتركز الاهتمام على اقتناء الحيوانات السليمة الجميلة للتفاخر بين الأصدقاء".
2000 قطة وكلب
وحول طبيعة عمل الفريق أضافت المحتسب: "نحن مجموعة من محبي الحيوانات نقوم على إنقاذ ومعالجة ورعاية الحيوانات المتضررة أو المصابة، في المقر بمنطقة الصبورة في ريف دمشق على مساحة تقدر بـ 2 دونم، ويحتضن الفريق في الوقت الحالي ما يقارب 2000 قط وكلب، ومعظم هذه الكائنات تشكلت لديها إعاقة دائمة بسبب إصابتها مثل فقدان البصر أو الشلل أو فقدان إحدى الأطراف، نقدم كل ما نستطيع من خدمات لهذه الكائنات لتستعيد قدرتها على الحياة كالمعالجة الفيزيائية أو تركيب الأطراف الصناعية أو العربات المساعدة، واستطعنا الحصول على عقار جديد مناسب جداً من أحد المتبرعين في منطقة صحنايا بمساحة 13 دونماً، واستطعنا الحصول على الموافقات اللازمة لنقل المقر إلى صحنايا، وكذلك تجهيز العقار الجديد ليصبح بمثابة غابة طبيعية للحيوانات، علماً أننا نفتقد للتعاون الدولي نظراً للعقوبات المفروضة على سوريا".
© Sputnik . Mohamed Anajem"هولي" و"زينة" تغادران سوريا إلى هولندا
هولي وزينة تغادران سوريا إلى هولندا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
"هولي" و"زينة" تغادران سوريا إلى هولندا
© Sputnik . Mohamed Anajem
معالجة خطر الكلاب الشاردة
وعن خطط التوسع في العمل قالت: "خطتنا في المرحلة القادمة ستتجه نحو معالجة ظاهرة الكلاب الشاردة التي تشكل ذعراً كبيراً للسكان في الفترة الأخيرة، حيث تم التنسيق ووضع خطة مدروسة مع وزارة الزراعة والوزارات ذات الصلة ومحافظة ريف دمشق، بانتظار قرار بدء التنفيذ من الجهات الرسمية".
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