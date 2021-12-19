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وزيرة الدفاع الفرنسية: لا نريد تكرار تجربة الحرب البادرة مع روسيا
وزيرة الدفاع الفرنسية: لا نريد تكرار تجربة الحرب البادرة مع روسيا
قالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي، مساء أمس السبت، إن الدول الغربية يمكنها "عزل روسيا سياسيا" إذا تصاعد الموقف حول أوكرانيا، لكن باريس لا تريد تكرار... 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T13:53+0000
2021-12-19T13:53+0000
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باريس- سبوتنيك. وأخبرت بارلي صحيفة "لو جورنال دو ديمانش"، أن بعض العقوبات فرضت بالفعل على موسكو "لكن يمكن تشديدها" ويمكن أيضا أن تكون روسيا "معزولة سياسيا".لكن الوزيرة الفرنسية شددت على أن بلادها "لا تريد العودة إلى الحرب الباردة"، ولمنع هذا السيناريو، يجب على الأطراف "التزام الهدوء".وأشارت بارلي كذلك إلى أن باريس تؤيد استمرار الحوار مع موسكو، والذي بدأه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في عام 2019.وأوضحت أنه خلال الاجتماع بين وزيري الدفاع والخارجية الروسي والفرنسي الشهر الماضي في باريس، استخدمت تعبير "العواقب الاستراتيجية واسعة النطاق".وتداركت: "لدينا حوار مفتوح وصادق مع الروس لأننا يجب أن نكون قادرين على نقل الأمور مباشرة إلى بعضنا البعض".جاءت تصريحات بارلي في الوقت الذي يدعي فيه الغرب أن روسيا تحشد قواتها بكثافة على الحدود مع أوكرانيا استعدادا لاجتياحها، في حين ترفض موسكو هذه الإدعاءات رفضا قاطعا وتؤكد حقها في نقل قواتها داخل أراضيها بالشكل الذي تراه ويضمن أمنها.في الوقت ذاته، تندد موسكو بالتحركات العسكرية "الاستفزازية" لحلف الناتو والقوات الأوكرانية على حدودها الغربية بما يهدد أمن أراضيها، لا سيما مع تجاهل مبادراتها لحظر نشر الصواريخ القصيرة والمتوسطة في المنطقة، ورفضها التام لتوسع حلف شمال الأطلسي في شرق أوروبا.
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روسيا, العالم, أوكرانيا, فرنسا

وزيرة الدفاع الفرنسية: لا نريد تكرار تجربة الحرب البادرة مع روسيا

13:53 GMT 19.12.2021
© Sputnik . POOLوزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي
وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
© Sputnik . POOL
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قالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي، مساء أمس السبت، إن الدول الغربية يمكنها "عزل روسيا سياسيا" إذا تصاعد الموقف حول أوكرانيا، لكن باريس لا تريد تكرار سيناريو الحرب الباردة مرة أخرى.
باريس- سبوتنيك. وأخبرت بارلي صحيفة "لو جورنال دو ديمانش"، أن بعض العقوبات فرضت بالفعل على موسكو "لكن يمكن تشديدها" ويمكن أيضا أن تكون روسيا "معزولة سياسيا".
لكن الوزيرة الفرنسية شددت على أن بلادها "لا تريد العودة إلى الحرب الباردة"، ولمنع هذا السيناريو، يجب على الأطراف "التزام الهدوء".
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وأشارت بارلي كذلك إلى أن باريس تؤيد استمرار الحوار مع موسكو، والذي بدأه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في عام 2019.
وأوضحت أنه خلال الاجتماع بين وزيري الدفاع والخارجية الروسي والفرنسي الشهر الماضي في باريس، استخدمت تعبير "العواقب الاستراتيجية واسعة النطاق".
وتداركت: "لدينا حوار مفتوح وصادق مع الروس لأننا يجب أن نكون قادرين على نقل الأمور مباشرة إلى بعضنا البعض".
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جاءت تصريحات بارلي في الوقت الذي يدعي فيه الغرب أن روسيا تحشد قواتها بكثافة على الحدود مع أوكرانيا استعدادا لاجتياحها، في حين ترفض موسكو هذه الإدعاءات رفضا قاطعا وتؤكد حقها في نقل قواتها داخل أراضيها بالشكل الذي تراه ويضمن أمنها.
في الوقت ذاته، تندد موسكو بالتحركات العسكرية "الاستفزازية" لحلف الناتو والقوات الأوكرانية على حدودها الغربية بما يهدد أمن أراضيها، لا سيما مع تجاهل مبادراتها لحظر نشر الصواريخ القصيرة والمتوسطة في المنطقة، ورفضها التام لتوسع حلف شمال الأطلسي في شرق أوروبا.
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