وزير الصحة البريطاني: نراقب حالات كورونا عن كثب وسنتحذ إجراءات إذا تطلب الأمر

وقال جاويد في تصريح لقناة "سكاي نيوز" اليوم الأحد، إن "تحليل البيانات أظهر أن نحو 60 بالمئة من إجمالي حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في أنجليتر هي إصابات بالسلالة الجديدة "أوميكرون" سريعة الانتشار، لكن البلد في حالة أفضل مما كانت عليه وقت عيد الميلاد في العام الماضي فيما يرجع للتطعيمات والفحوص".وبشأن إمكانية فرض قيود جديدة في البلاد لمنع انتشار الفيروس، قال جاويد: "نفعل ما نراه ضروريا، لكن ذلك يجب أن يكون مدعوما بالبيانات... نتابع البيانات ونناقشها مع علمائنا وأفضل مستشارينا كل ساعة تقريبا... وسنبقي الوضع قيد المراجعة".في غضون ذلك، قال صادق خان رئيس بلدية لندن إن فرض قيود جديدة لاحتواء مرض كوفيد-19 أمر حتمي لأنه بدونها ستنهار مرافق للخدمات العامة مثل هيئة الخدمات الصحية.وقال خان لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" ردا على سؤال عن احتمال فرض قيود "اعتقد أن ذلك أمر حتمي... إذا لم نفرض قيودا جديدا عاجلا وليس آجالا قد نشهد المزيد من حالات الإصابة وربما تصبح مرافق خدمية مثل هيئة الخدمات الصحية على وشك الانهيار".
أعلن وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد أن بلاده تتابع أحدث بيانات فيروس كورونا كل ساعة تقريبا وستقوم بما يتطلبه الأمر لاحتواء الانتشار.
وقال جاويد في تصريح لقناة "سكاي نيوز" اليوم الأحد، إن "تحليل البيانات أظهر أن نحو 60 بالمئة من إجمالي حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في أنجليتر هي إصابات بالسلالة الجديدة "أوميكرون" سريعة الانتشار، لكن البلد في حالة أفضل مما كانت عليه وقت عيد الميلاد في العام الماضي فيما يرجع للتطعيمات والفحوص".
وبشأن إمكانية فرض قيود جديدة في البلاد لمنع انتشار الفيروس، قال جاويد: "نفعل ما نراه ضروريا، لكن ذلك يجب أن يكون مدعوما بالبيانات... نتابع البيانات ونناقشها مع علمائنا وأفضل مستشارينا كل ساعة تقريبا... وسنبقي الوضع قيد المراجعة".
في غضون ذلك، قال صادق خان رئيس بلدية لندن إن فرض قيود جديدة لاحتواء مرض كوفيد-19 أمر حتمي لأنه بدونها ستنهار مرافق للخدمات العامة مثل هيئة الخدمات الصحية.
وقال خان لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" ردا على سؤال عن احتمال فرض قيود "اعتقد أن ذلك أمر حتمي... إذا لم نفرض قيودا جديدا عاجلا وليس آجالا قد نشهد المزيد من حالات الإصابة وربما تصبح مرافق خدمية مثل هيئة الخدمات الصحية على وشك الانهيار".