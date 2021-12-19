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https://arabic.sputniknews.com/20211219/وصول-جميع-عمال-منجم-روبان-لبر-الأمان-1054349588.html
وصول جميع عمال منجم "روبان" لبر الأمان
وصول جميع عمال منجم "روبان" لبر الأمان
صرحت الشركة المشغلة عمال منجم "روبان" بمنطقة كوزباس الروسية عن إجلاء جميع العمال دون أية إصابات بعد رصد سخونة بطبقة الفحم الحجري داخل المنجم. 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T17:36+0000
2021-12-19T17:36+0000
روسيا
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وأعلنت وزارة الطوارئ الروسية، في وقت سابق اليوم الأحد، إجلاء 120 عاملا من منجم "روبان" بمنطقة كوزباس الروسية بعد اندلاع حريق به.وقالت الطوارئ الروسية في بيان: "في الساعة 18:30 (بتوقيت موسكو) تم إخراج 120 شخصا، عمليات الإجلاء مستمرة بواسطة 4 وحدات من فرق الإنقاذ في كيميروفو".و أفادت هيئات الطوارئ الروسية، في وقت سابق من اليوم الأحد، بأن حريقًا اندلع في منجم "روبان" بمنطقة كوزباس الروسية"، مشيرة إلى أن "هناك 128 عاملا داخل المنجم ويجري حاليا إخراجهم من هناك".ويذكر أنه، في صباح يوم 25 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، امتلأ منجم "ليستفيجنايا" في بيلوفو، في مقاطعة كيميروفو بالدخان، وذلك في حين كان هناك 285 شخصا من عمال المنجم تحت سطح الأرض.وأسفر الحادث عن مصرع 51 شخصًا - 46 عاملاً من عمال المنجم وخمسة من رجال الإنقاذ - فيما قال مكتب المدعي العام الروسي إن الحادث وقع بسبب انفجار غاز الميثان.
https://arabic.sputniknews.com/20211219/فيديو-لمخلوق-غريب-يبدو-للوهلة-الأولى-عفريتا-بعينين-جاحظتين-1054347692.html
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روسيا

وصول جميع عمال منجم "روبان" لبر الأمان

17:36 GMT 19.12.2021
© Sputnik . Alexander Kryazhev / الذهاب إلى بنك الصورمنجم في كوزباس في سيبيريا
منجم في كوزباس في سيبيريا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
© Sputnik . Alexander Kryazhev
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صرحت الشركة المشغلة عمال منجم "روبان" بمنطقة كوزباس الروسية عن إجلاء جميع العمال دون أية إصابات بعد رصد سخونة بطبقة الفحم الحجري داخل المنجم.
وأعلنت وزارة الطوارئ الروسية، في وقت سابق اليوم الأحد، إجلاء 120 عاملا من منجم "روبان" بمنطقة كوزباس الروسية بعد اندلاع حريق به.

وقالت الطوارئ الروسية في بيان: "في الساعة 18:30 (بتوقيت موسكو) تم إخراج 120 شخصا، عمليات الإجلاء مستمرة بواسطة 4 وحدات من فرق الإنقاذ في كيميروفو".
حيوان ليمور يشاهد خارج الباب في يوم بارد رغم سطوع الشمس، في حديقة الحيوان في دويسبورغ، ألمانيا 15 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
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16:30 GMT
و أفادت هيئات الطوارئ الروسية، في وقت سابق من اليوم الأحد، بأن حريقًا اندلع في منجم "روبان" بمنطقة كوزباس الروسية"، مشيرة إلى أن "هناك 128 عاملا داخل المنجم ويجري حاليا إخراجهم من هناك".

ويذكر أنه، في صباح يوم 25 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، امتلأ منجم "ليستفيجنايا" في بيلوفو، في مقاطعة كيميروفو بالدخان، وذلك في حين كان هناك 285 شخصا من عمال المنجم تحت سطح الأرض.

وأسفر الحادث عن مصرع 51 شخصًا - 46 عاملاً من عمال المنجم وخمسة من رجال الإنقاذ - فيما قال مكتب المدعي العام الروسي إن الحادث وقع بسبب انفجار غاز الميثان.
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