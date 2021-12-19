وصول جميع عمال منجم "روبان" لبر الأمان

وأعلنت وزارة الطوارئ الروسية، في وقت سابق اليوم الأحد، إجلاء 120 عاملا من منجم "روبان" بمنطقة كوزباس الروسية بعد اندلاع حريق به.وقالت الطوارئ الروسية في بيان: "في الساعة 18:30 (بتوقيت موسكو) تم إخراج 120 شخصا، عمليات الإجلاء مستمرة بواسطة 4 وحدات من فرق الإنقاذ في كيميروفو".و أفادت هيئات الطوارئ الروسية، في وقت سابق من اليوم الأحد، بأن حريقًا اندلع في منجم "روبان" بمنطقة كوزباس الروسية"، مشيرة إلى أن "هناك 128 عاملا داخل المنجم ويجري حاليا إخراجهم من هناك".ويذكر أنه، في صباح يوم 25 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، امتلأ منجم "ليستفيجنايا" في بيلوفو، في مقاطعة كيميروفو بالدخان، وذلك في حين كان هناك 285 شخصا من عمال المنجم تحت سطح الأرض.وأسفر الحادث عن مصرع 51 شخصًا - 46 عاملاً من عمال المنجم وخمسة من رجال الإنقاذ - فيما قال مكتب المدعي العام الروسي إن الحادث وقع بسبب انفجار غاز الميثان.