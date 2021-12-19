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https://arabic.sputniknews.com/20211219/وكالة-الحكومة-الإيطالية-تعتزم-فرض-مزيد-من-الإجراءات-بسبب-انتشار-أوميكرون-1054334947.html
وكالة: الحكومة الإيطالية تعتزم فرض مزيد من الإجراءات بسبب انتشار أوميكرون
وكالة: الحكومة الإيطالية تعتزم فرض مزيد من الإجراءات بسبب انتشار أوميكرون
قالت تقارير إعلامية إن الحكومة الإيطالية تعتزم فرض مزيد من الإجراءات الاحترازية، للحد من انتشار متحور أوميكرون الجديد. 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T11:58+0000
2021-12-19T11:58+0000
2021-12-19T11:58+0000
إيطاليا
سلالة كورونا الجديدة
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https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/05/1047080961_0:158:3079:1890_1920x0_80_0_0_a31bcf39befe5becf750457a8e144e64.jpg
وحسب رويترز فإن الحكومة الإيطالية تعتزم فرض مزيد من الإجراءات لمنع زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا، بعد تعاظم المخاوف من انتشار متحور أوميكرون الجديد.وبعد اجتماع مجلس الوزراء المقرر عقده في الـ23 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، يمكن لرئيس الحكومة الإيطالية، ماريو دراجي أن يفرض مزيدا من التضييقات على الأماكن شديدة الزحام مثل الملاعب أو الملاهي.في الوقت الحالي، يتمتع الأشخاص الذين تم تطعيمهم أو تعافوا مؤخرًا من كورونا، بالدخول المجاني إلى الحانات والمطاعم والمتاحف ودور السينما والصالات الرياضية.قال أحد المستشارين العلميين للحكومة في تصريحات صحفية: "يمكن اتخاذ بعض الإجراءات ، مثل ارتداء القناع الإجباري حتى في الخارج قريبًا".
https://arabic.sputniknews.com/20210315/كورونا-أوروبا-تواجه-الموجة-الثالثة-وإيطاليا-تغلق-مجددا-1048370894.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيطاليا, سلالة كورونا الجديدة
وكالة: الحكومة الإيطالية تعتزم فرض مزيد من الإجراءات بسبب انتشار أوميكرون
قالت تقارير إعلامية إن الحكومة الإيطالية تعتزم فرض مزيد من الإجراءات الاحترازية، للحد من انتشار متحور أوميكرون الجديد.
وحسب رويترز فإن الحكومة الإيطالية تعتزم فرض مزيد من الإجراءات لمنع زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا، بعد تعاظم المخاوف من انتشار متحور أوميكرون الجديد.
وبعد اجتماع مجلس الوزراء المقرر عقده في الـ23 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، يمكن لرئيس الحكومة الإيطالية، ماريو دراجي أن يفرض مزيدا من التضييقات على الأماكن شديدة الزحام
مثل الملاعب
أو الملاهي.
وعن طبيعة تلك الإجراءات أشارت إلى إمكانية المطالبة باختبار سلبي لفيروس كورونا، لمن أراد دخول تلك الأماكن، ومثلها السينمات والمسارح، مع فرض
ارتداء قناع الوجه في الهواء الطلق
.
في الوقت الحالي، يتمتع الأشخاص الذين تم تطعيمهم أو تعافوا مؤخرًا من كورونا، بالدخول المجاني إلى الحانات والمطاعم والمتاحف ودور السينما والصالات الرياضية.
قال أحد المستشارين العلميين للحكومة في تصريحات صحفية: "يمكن
اتخاذ بعض الإجراءات
، مثل ارتداء القناع الإجباري حتى في الخارج قريبًا".